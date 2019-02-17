17 bin işletme Hepsiburada'yla dünyaya açılacak

Türkiye’de dijital dönüşümünün öncüsü ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın destekçisi Hepsiburada, 17 binin üzerindeki iş ortağını yurtdışı pazarlarına açan “Kolay İhracat” modelini hayata geçirdi.



Model kapsamında dünyanın neresinde olursa olsun tüm müşteriler, Hepsiburada’nın global web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden aradıkları her ürüne ulaşarak bulundukları ülkeden kolayca sipariş verebiliyor. Global sayfa ve uygulama ilk etapta İngilizce ve Arapça dillerinde müşterilerin kullanımına sunuluyor. Ortadoğu ülkelerinde yaşayan müşteriler ülkelerin yerel para birimi ve ödeme sistemleri; diğer ülkelerde yaşayan müşteriler ise ister Avro ister Dolar para biriminde ödeme yapılabiliyor. Hepsiburada’nın attığı bu önemli adım sayesinde, potansiyel 1 milyar müşterinin olduğu öncelikli ülkeler (Rusya ve Türki Cumhuriyetler, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrupa) başta olmak üzere kendi ana dilleri, para birimleri ve ödeme sistemlerini kullanarak Hepsiburada’dan alışveriş yapabilecek.



Hepsiburada yerelleşme stratejisi kapsamında, 2019 yılı içinde farklı yerel diller ve para birimlerinde Azerbaycan, Rusya, Ukrayna ve Kuzey Afrika ülkeleri başta olmak üzere online yerel mağazalarını dünyanın dört bir yanındaki müşterilerinin hizmetine sunmaya devam edecek.



Kolay İhracat modeliyle Hepsiburada Pazaryeri iş ortağı olan 17 binden fazla küçük ve orta ölçekli işletme, herhangi ekstra bir yatırım, kaynak veya deneyime ihtiyaç duymaksızın Hepsiburada’nın teknoloji ve pazarlama gücünden faydalanarak dünya pazarlarına merhaba demeye başlıyor.



E-ihracat ile Türkiye’nin Ekonomik Kalkınmasına Destek



“Kolay İhracat” modeliyle ilgili değerlendirmede bulunan Hepsiburada Uluslararası Grup Başkanı Emre Ekmekçi, “Türkiye’nin lider e-ticaret platformu olarak tüm yetkinlik ve tecrübemizi “Kolay İhracat” modeliyle işletmelere sunarak onları birer küresel oyuncu haline getirmeyi arzu ediyoruz. Bu model kapsamında işletmeler için çeşitli çözümler sunuyor, dünya pazarlarında başarılı olabilmeleri için onlara gerekli tüm araçları sağlıyoruz. Bu sayede Türk markaları dünya pazarlarında daha çok yer almaya başlayacak. Yerli ve milli ürünlerimize dünyanın her yerinden daha kolay ulaşılabilecek; bir yandan Türk kalitesini tüm dünya daha yakından görürken, öte yandan da ülkemize giren döviz miktarı artacak. Türk işletmeleri yurt dışı pazarlarına açılarak hem kendi işlerini büyütecek hem de ekosistem ve ekonomimize katkı sağlayacak.” dedi.



Türkiye’nin 2023 yılı 350 milyar TL’lik e-ticaret hedefi içerisinde e-ihracat payının yaklaşık 70 milyar TL büyüklüğe ulaşacağını tahmin ettiklerini kaydeden Ekmekçi, “Türkiye’de e-ticaretin lideri ve dijital dönüşümün öncüsü Hepsiburada olarak, ülkemizin ticaret hedefleri paralelinde bu hacme ulaşmada önemli etkiyi yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.



İşletmeler için e-ihracat yapmak artık hayal değil



Türkiye’de “işletmeden tüketiciye” e-ihracatta bir ilk olan “Kolay İhracat” modelinden Hepsiburada’nın Pazaryerindeki tüm işletmeler faydalanabiliyor.



Hepsiburada; yerel pazarlarda ihracat yapabilmek için gereken ürün geliştirilmesi, konumlandırılması, pazarlama faaliyetleri, lojistik ve gümrük hizmetleri, dil desteği, tahsilat ve ödeme sistemleri gibi onlarca konuda gereken bilgi ve deneyimi işletmeler için seferber ediyor. Böylece işletmelere hiçbir ekstra efor gerektirmeden sadece Hepsiburada’nın iş ortağı olmak, sunduğu deneyim ve hizmetlerden faydalanarak yurtdışı pazarlara merhaba demek kalıyor.



Yurtdışında hangi ülke, ne tür ürünlere rağbet gösteriyor?



Özellikle Türk markalarına, yerli ve milli ürünlere olan talebin oldukça yüksek olduğunu belirten Hepsiburada, ülkeler bazında en çok sipariş edilen ürünlerden örnekler paylaştı.



Buna göre ülkelerde en çok rağbet gören ürünler;



* Dubai’de en çok Türk kahvesi fincanı seti, çay bardağı seti ve tost makinesi



* Rusya’da oyuncak bebek, kozmetik ürünler ve kadın giyim ürünleri



* Azerbaycan’da çocuk giyim, erkek botu ve kulaklık



* Hollanda’da Türkçe çocuk kitapları, oyuncak ve elektrikli diş fırçası



* Almanya’da işlemeli yatak örtüleri ve nevresim takımları, kırlentler ve süs eşyaları



* Fransa’da Türk kahvesi makinesi, Türk kahvesi ve çocuk giyim ürünleri



* Orta Doğu’da lokum, kadın giyim, spor ayakkabı ve takı