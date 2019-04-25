"17. İnsan Yönetimi Zirvesi" başladı

BURSA (AA) - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan, ILO tarafından 2017 yılında kurulan küresel komisyonun belirlediği 10 temel tavsiye maddesinin gelecek ay Türkiye'de de görüşülmeye başlanacağını bildirdi.

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Güney Marmara Şubesince "Kültürün Sesini Dinle" ana temasıyla bu yıl 17'ncisi düzenlenen "İnsan Yönetimi Zirvesi" Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı.

Özcan, kongrenin ilk oturumunda yaptığı konuşmada, dünyada pek çok sektörde değişim ve dönüşüm yaşandığını, daha parlak bir gelecek için bir yandan bu dönüşümün getirdiği fırsatları yakalamak bir yandan da yol açtığı tehditlerle baş etmek gerektiğini söyledi.

"Biz Uluslararası Çalışma Örgütü olarak bu yılı, 100'üncü yılımızı çalışma hayatının geleceğini anlamaya adadık." ifadesini kullanan Özcan, şöyle devam etti:

"Bunun için 5 sene öncesinden beri çalışıyoruz. Bu konuyla alakalı 2017 yılında bir küresel komisyon kuruldu. Dünyada çalışma hayatını temsil eden, işveren, işçi, hükümetler, akademi ve sivil toplum örgütleri tarafında önde gelen 27 kişi, iki senedir bu konuda çalıştı ve bir rapor ortaya çıkardılar."

Özcan, insanların giderek, gelişme ve refahtan adil şekilde pay alamadıklarını düşünmeye başladığını belirterek, "Bu bir yandan demokrasilere olan inancı sarsarken, bir yandan da toplumları içine kapanık hale getirdi. Yabancı düşmanlığı arttı. Belirsizlik ve güvensizlikler kurumlara, devlete olan inancı derinden etkilemeye başladı. Dolayısıyla biz diyoruz ki toplumsal sözleşmeyi tekrardan güçlendirmemiz gerekiyor. Bunun için yapmamız gereken insan merkezli bir ekonomik ve sosyal yapıya geçmemiz. ILO'nun küresel anlamda önerdiği, aslında en temel paradigma değişikliği bu." diye konuştu.

Numan Özcan, ILO'nun bu kapsamda 10 temel öneri geliştirdiğini, bu tavsiyelerin ülkeler tarafından ele alınmaya başlandığını bildirdi. Özcan, şunları kaydetti:

"Bu 10 temel tavsiyemiz, şu anda ILO'nun dünyadaki 187 ülkesindeki bütün paydaşları tarafından görüşülüyor. Türkiye'de de aynı şekilde önümüzdeki ay İstanbul'da Çalışma Meclisi bu gündemle Sayın Cumhurbaşkanımız himayelerinde toplanacak. Türkiye'deki sosyal partnerlerimiz bu konuyu tartışacak ve Türkiye adına biz kendi geleceğimiz için neler yapacağız, ne şekilde stratejiler geliştirebiliriz bu 10 başlık altında Türkiye olarak kendi politikalarımızı bu çerçevede nasıl belirleyebiliriz, bunları tartışıyor olacağız.

Bizim ILO olarak temel varsayımımız, geleceğin ne teknoloji ne de diğer faktörler tarafından belirlenmiş, orada bizi bekleyen bir şey olmadığı. Bizim bugün hep birlikte vereceğimiz kararların aslında gelecekte bir sonuç doğuracağı varsayımından hareket ediyoruz. Dolayısıyla, işçisi, işvereni, kurumlarıyla, devletiyle hep birlikte çalışırsak hepimiz için Türk insanı için daha iyi bir gelecek hazırlayabileceğimizi düşünüyoruz."



