17. MÜSİAD EXPO Yemeği

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "İnsansız hava, deniz, kara araçları, yapay zeka ve eskinin hayali, bugünün gerçeği daha nice gelişme, geleceği yönlendiriyor. Gelecekte söyleyecek sözü olan ülkeler, bu gelişmelere ayak uydurabilen, uyum sağlamanın da ötesinde bütün bu yenilikleri tasarlayıp üreten ve uygulayabilenler olacaktır." dedi.



AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından CNR Expo'da bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen MÜSİAD EXPO'nun Hoşgeldiniz Yemeği, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla, WOW Hotel Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.



MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, buradaki konuşmasında, 17 yıl önce MÜSİAD EXPO’yu ilk olarak düzenlediklerinde, İstanbul’u ticaretin başkenti yapma hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.



Bugün başlayan MÜSİAD EXPO bünyesinde katılımcıların stantlarda ürünlerini sergilediğini bildiren Kaan, etkinlik ile hem firmaların bilinirliğinin arttığını hem de şirketlerin fuarı ziyarete gelen alım heyetleri aracılığıyla nitelikli yabancı yatırımcılarla bir araya gelerek uluslararası iş birlikleri oluşturduğunu aktardı.



Kaan, Türkiye ve dünyanın her noktasına erişerek, temas etmedik nokta ve insan kalmayana kadar çalışma hedefiyle ilerlediklerini belirterek, erdem, yüksek ahlak, güven gibi kavramların ticaretin temel taşları olarak yükseltme çabasında olduklarını ifade etti.

Dünyanın müthiş bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini vurgulayan Kaan, şunları kaydetti:

"Bundan 50 yıl önce hayalini dahi kuramadığımız gelişmeler yaşanıyor. Bilgi, bilek gücünün yerini alalı epey zaman oldu fakat bugün bilgiye, ileri teknoloji ve insan zekasının en uç noktaları eşlik ettiğini görüyoruz. İnsansız hava, deniz, kara araçları, yapay zeka ve eskinin hayali, bugünün gerçeği daha nice gelişme, geleceği yönlendiriyor. Gelecekte söyleyecek sözü olan ülkeler, bu gelişmelere ayak uydurabilen, uyum sağlamanın da ötesinde bütün bu yenilikleri tasarlayıp üreten ve uygulayabilenler olacaktır. Dönüşümden bahsederken, elbette küresel ticaretin de bu dönüşümün dışında kaldığını söyleyemeyiz. Ticaretteki her merhale, her süreç, teknolojinin liderlik ettiği bu yeni dönemden payını alıyor. Böyle dinamik ve belki zor bir ortamda, firmalar da ülkeler gibi geleceği doğru okuyup, isabetli planlar yaparak bunları hayata geçirebildikleri ölçüde dünya ticaretinden pay alabileceklerdir. Evet, tüm dünyanın alışmaya çaba sarf ettiği bu süreç zor fakat tabiri yerindeyse oyunu kuralına göre oynadığınız zaman bu zorlukların hep birlikte geleceğiz."



- "MÜSİAD, üretim ve ticaret tarzını MÜSİAD EXPO ile cümle aleme ilan ediyor"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de MÜSİAD üyelerinin, zorlu ve sıkıntılı süreçleri aşarak dünyanın her tarafıyla ihracat ve ticareti artırmak için MÜSİAD EXPO’yu düzenleyecek seviyeye geldiğini anlattı.



MÜSİAD'ın yürekten bağlı olduğu inanç ve ilkeleriyle yoğurduğu üretim ve ticaret tarzını, MÜSİAD EXPO ile cümle aleme ilan ettiğinin altını çizen Avdagiç, "MÜSİAD'ı diğer örgütlerden farklı kılan, her gün daha da güçlendirip büyüten şey, 1440 yıllık köklü birikiminde, ilham aldığı inançlarında saklıdır. Bu ilkelerin de vazgeçilmez iki temeli vardır; biri ahlaktır, diğeri adalettir. Üretimi de, ticareti de bunlardan bağımsız bir unsur olarak görmeye başladığımız an, bizim kaybetmeye başladığımız andır. Çünkü bizim geleneğimiz, ticareti hayırlı bir yarış alanı olarak görür. Sadece yarış alanı olarak kabul ettiğinizde ise hayır kısmını kaybeder, üretim çarkında ruhumuzu ezdiririz." şeklinde konuştu.