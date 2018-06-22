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174. OPEC Olağan Toplantısı

- OPEC tarafından petrol kesintisi kararına uyum oranının mayısta yüzde 152'ye ulaştığı ve yıl sonuna kadar bu oranın yüzde 100'e çekilmesi kararı alındığı belirtildi

174. OPEC Olağan Toplantısı

VİYANA (AA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından petrol kesintisi kararında uyum oranının mayıs ayı itibarıyla yüzde 152'ye ulaştığı ve yıl sonuna kadar bu oranın yüzde 100'e çekilmesi konusunda karar alındığı bildirildi.

OPEC 174'üncü Olağan Toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, OPEC Bilgi Departmanı Başkanı Hasan Hafidh alınan kararları okudu.

Hafidh, toplantıda, Kongo'nun OPEC'e katılma talebinin değerlendirildiğini ve ülkenin katılım başvurunun onaylandığı ifade etti.

Toplantı kapsamında petrol piyasasındaki gelişmelerin analiz edildiğini belirten Hafidh, son altı ayda küresel ekonomideki gelişmelere bağlı olarak petrol piyasasında olumlu bir süreç yaşandığını ve dengelenmenin devam ettiğini kaydetti.

Hafidh, 30 Kasım 2016'da OPEC'in günlük petrol üretimini 1,2 milyon varile sabitleme kararı aldığını ve OPEC üyesi ülkelerin karara uyum oranının mayıs ayı itibarıyla yüzde 152'ye ulaştığını aktardı.

Söz konusu veriler ışığında toplatıda alınan kararı açıklayan Hafidh, "OPEC üyesi ülkeler, mayıs ayı itibarıyla yüzde 152 olan petrol kesintisi kararında uyum oranını yüzde 100'e düşürülmeli. Yıl sonuna kadar Ortak Bakanlar İzleme Komitesi gelişmeleri izleyecek ve Konferans Başkanına durumu rapor edecektir." ifadelerini kullandı.

Kararın açıklanmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Birleşik Arap Emirlikleri Enerji ve Sanayi Bakanı Suhail bin Muhammed el Mazrui de karar alınırken petrol üretici ve tüketicilerinin çıkarlarının göz önüne alındığını söyledi.

Mazrui, kararın petrol fiyatlarından ziyade piyasalardaki istikrara yönelik alındığına işaret ederek, "Biz birlikte yüzde 100 seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Öte yandan bugün düzenlenmesi planlanan OPEC üyesi ve üye olmayan ülkelerin toplantısının yarın yapılacağı duyuruldu.

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