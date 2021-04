174 ülkeye ihracat yaptılar yine rekor kırdılar ve alkışı hak ettiler

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM), mart ayı ve ilk çeyrek ihracat rakamlarını açıkladı. Mart ayında Türkiye’nin ihracatı, pandemiye rağmen geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 42,2’lik artışla, 18 milyar 985 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamı oldu. İhracat ailesi, ocak-mart döneminde 2020 yılındaki ilk çeyreğe göre yüzde 17,3’lik artışla 50 milyar 23 milyon dolarlık ihracatla da tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek rakamına imza attı. İhracat ailesi, mart ayı ile beraber son dört ayı üst üste rekorla kapatma başarısı gösterdi. Martta bir önceki yılın aynı ayına göre 24 sektör ihracatını artırdı. 7 sektör ise tarihlerinin en yüksek aylık ihracat rekoru kırdı. Yılın ilk çeyreğinde ise, 7 milyar 690 milyon dolarla Otomotiv sektörü birinci, 5 milyar 310 milyon dolarla Kimyevi Maddeler ikinci, 4 milyar 707 milyon dolarla Hazır giyim sektörü üçüncü oldu. Martta ihracatçılarımız Türk bayrağını 218 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. Türk ihracatçı, 150 ülkeye ihracatı artırdı. Mart ayında 11 ilimiz; Antalya, Denizli, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kırşehir, Konya, Manisa, Niğde, Samsun ve Tekirdağ; tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını, gerçekleştirdi. Martta 74 il ihracatını artırarak önemli bir başarıya imza attı.

TİM Başkanı İsmail Gülle, " Mart ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 42,2’lik artışla, 18 milyar 985 milyon dolar olmasıyla Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rekoruna imza attık. 2021’in ilk çeyreğinde ise ihracatımız, yüzde 17,3’lik artışla 50 milyar 23 milyon dolara yükselerek bir rekor daha kırdık. Yıllık ihracat hedefimiz olan 184 milyar dolardan çok daha yüksek rakamlara, 200 milyar dolarlara inşallah hep birlikte ulaşacağız.İhracat günlük olayların, farklı görüşlerin ötesinde, bir memleket meselesidir. İhracatçımız; İstihdam, üretim, döviz girdisi, inovasyon, ülke itibarı gibi milli menfaatlere hizmet eden bir sorumluluk bilinciyle çalışmakta ve tüm bu sorumlulukları, hakkıyla yerine getirmektedir" dedi.

Dünya ekonomilerini derinden sarsan pandeminin zorlu koşullarına rağmen her koşulda üretebilme yeteneğini ve tedarikçi gücünü göstererek 2021 yılına da rekorla başlayan Türk ihracat ailesi, her ay tüm zamanların aylık ihracat rekoru kırıyor. Geçtiğimiz yılın hedefi olan 165,9 milyar doları aşarak 169 milyar 482 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren ihracat ailesinin, her ay rekorlar kırması da bu yıl olan 184 milyar dolarlık ihracat hedefini geçmesi bekleniyor. 61 İhracatçı Birliği, 27 sektörü ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracat ve ‘Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ hedefine ulaşmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

TİM, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla mart ayı geçici dış ticaret verilerini, Ankara’da düzenlediği toplantıyla açıkladı. Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre mart ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,2’lik artışla, 18 milyar 985 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihin en yüksek aylık ihracatı oldu.Türk ihracatçı, pandemiye rağmen ocak-mart döneminde de yüzde 17,3’lik artışla 50 Milyar 23 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek ihracat rakamına ulaştı.Martta bir önceki yılın aynı ayına göre 24 sektör ihracatını artırdı. 7 sektör ise tarihlerinin en yüksek aylık ihracat rekoruna imza attı.

“ilk çeyrek ve aylık ihracat rekorunun gururunu yaşıyoruz”

Mart ayı ve ilk çeyrek ihracat rakamlarını değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, “Geçtiğimiz aralık ayında, tüm zamanların aylık ihracat rekoruna imza atmıştık. Yine rekorla kapattığımız Ocak ve Şubat aylarından sonra, ihracat ailesi mart ayında da oldukça başarılı bir performans ortaya koydu. Bu ay tüm zamanların aylık ihracat rekorunu tazelemenin gururunu yaşıyoruz. Böylece, ardı ardına son dört ayda ihracat rekoru kırmış olduk. Aynı zamanda, mart ayı ihracat rakamımızla beraber, en yüksek birinci çeyrek ihracatını da gerçekleştirmiş olduk. Her zaman daha ileriye gitmek, daha iyisini hedeflemek, bu aile için köklü bir gelenek. İhracat günlük olayların, farklı görüşlerin ötesinde, bir memleket meselesidir” dedi.

“Son altı aylık ihracatımız 100 milyar doları aştı”

Son altı aylık ihracatın 100 milyar doları aştığını kaydeden Gülle, “İhracatçımız; İstihdam, üretim, döviz girdisi, inovasyon, ülke itibarı gibi milli menfaatlere hizmet eden bir sorumluluk bilinciyle çalışmakta ve tüm bu sorumlulukları, hakkıyla yerine getirmektedir. Dünya tarihinin en sıradışı olaylarından biri olan pandemi döneminde, ihracatın artması ve hatta rekorlar kırması, muazzam bir gayretin ürünüdür. Bizler de, ihracatçımızın hızına yetişmek adına, yoğun bir gündemle çalışmaya devam ediyoruz. Bir yandan rekorlarla, giderek artan bir hacimle ihracat gerçekleştiriyoruz. Yalnızca ihracatımızı artırmak için değil, aynı zamanda ihracat süreçlerini kolaylaştırmak için de çalışıyoruz” diye konuştu.

54 ülkeye sanal çıkarma

Ticaret diplomasisinin saha neferleri olarak, çalışmalarına hızla devam ettiklerini ifade eden Gülle, şunları söyledi: “TİM ve İhracatçı Birlikleri olarak, geçtiğimiz yıl mayıs ayından bu yana, 54 Ülkede, 64 Sanal Ticaret Heyeti, 10 Sanal Fuar gerçekleştirdik. Nisan ayında da; Arjantin, Paraguay, Uruguay ve Şili’ye yönelik bir Latin Amerika Sanal Ticaret Heyeti ve ABD’ye yönelik bir Sanal Ticaret Heyeti daha gerçekleştireceğiz. Durmadan, yorulmadan, her bir sektörümüz, yüksek tutarlarda ihracat yapsın diye, ülkemiz insanının alın teriyle ortaya koyduğu ürünler dünyanın dört bir köşesinde gıptayla anılsın diye, ticaret diplomasisi faaliyetlerine devam edeceğiz”

“Martta yüzde 42,2, ilk çeyrekte yüzde 17,3 ihracat artışı”

Mart ayı ve ilk çeyrekteki ihracat artışına konuşmasında vurgu yapan Gülle, “Mart ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 42,2’lik artışla, 18 milyar 985 milyon dolar oldu. 2021’in ilk çeyreğinde ise ihracatımız, yüzde 17,3’lik artışla 50 Milyar 23 milyon dolara yükseldi. Yıllık ihracat hedefimiz olan 184 milyar dolardan çok daha yüksek rakamlara, 200 milyar dolarlara inşallah hep birlikte ulaşacağız. Geçtiğimiz yıl Mart ayında oluşan küresel kaos atmosferi, uzun bir süre hafızalarımızda kalmaya devam edecek. Ancak, o günden bu güne, geldiğimiz yol, aştığımız zorluklar, ülkemizi ve ihracatımızı korumak adına yaptıklarımız, başardıklarımız; hamd olsun bu güzel rakamları sizlerle paylaşabilmemize olanak sağladı. 1339 firmamız, mart ayında ilk kez ihracat yaptı. İhracata yeni başlayan bu firmalarımız, Mart ayında 62 milyon 400 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Genel tabloya bakıldığında ise, Mart ayı içerisinde toplam 39 bin 170 firmamız ihracat gerçekleştirdi. Böylelikle, yılın ilk çeyreğinde ihracat gerçekleştiren firma sayımız 59 bin 913, ilk kez ihracat gerçekleştiren firma sayımız ise 4 bin 334 oldu” diye konuştu.

“7 sektör tarihlerinin en yüksek aylık ihracatına imza attı”

Mart ayında sektörlerin performanlarına da dikkat çeken Gülle, şöyle devam etti: “Önceki yılın aynı ayına göre 24 sektörümüzün ihracatını artırdığını görüyoruz. Toplam 7 sektörümüz ise, tarihlerinin en yüksek aylık ihracat performansına imza attı. Bu sektörler Kimyevi Maddeler ve Mamuller, Elektrik-Elektronik, Tekstil ve Hammadeleri; Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri; Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri, İklimlendirme Sanayi, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri oldu. Mart ayında; 2 milyar 893 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Otomotiv sektörümüz liderliğini korurken; 2 milyar dolara ulaşan Kimyevi Maddeler sektörümüz ikinci, 1 milyar 678 milyon dolara ulaşan Hazırgiyim sektörümüz ise üçüncü oldu. Bu ay en güçlü artış performansına imza atan sektörler; yüzde 124 artışla 154 milyon dolara ulaşan Gemi ve Yat sektörü, yüzde 75 artışla 247 milyon dolara ulaşan Savunma ve Havacılık; yüzde 58 artışla 1 milyar 547 milyon dolara ulaşan Çelik sektörleri oldu. Yılın ilk çeyreğinde ise, 7 milyar 690 milyon dolarla Otomotiv sektörümüz birinci, 5 milyar 310 milyon dolarla Kimyevi Maddeler ikinci, 4 milyar 707 milyon dolarla Hazır giyim sektörü üçüncü oldu”

İlk çeyrek ihracatına Savunma ve Havacılık damgası

Gülle, ilk 3 ayda, Savunma ve Havacılık sektörünün, 647 milyon dolarla ihracatını yüzde 34 artırdığını aktardı. Madencilik ürünleri ihracatının ise 1 milyar 215 milyon dolarla, yüzde 30’luk önemli bir artış kaydettiğini belirten Gülle, Elektrik Elektronik sektörü ihracatının ise, 3,2 milyar dolarlık ihracatla yüzde 28’lik arttığını ifade etti.

Türk bayrağını 218 ülke ve bölgede dalgalandırdılar

Mart ayında ihracatçılarımız Türk bayrağını 218 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardığını belirten Gülle, “150 ülkeye ihracatımızı artırma başarısı gösterdik. İhracatçılarımızın en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 1 milyar 670 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 240 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 6 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. İhracatımızı tutar bazında en çok artırdığımız ülkeler ise; 535 milyon dolarlık artışla Birleşik Arap Emirlikleri, 439 milyon dolarlık artışla İtalya ve 437 milyon dolarlık artışla Irak oldu” ifadelerini kullandı.

AB’ye ihracat artışı yüzde 47’ye çıktı

Mart ayında, ülke gruplarına göre en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği’ne (AB-27) ihracatın yüzde 47 artışla, 7,9 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak yüzde 41,4 pay aldığını dile getiren Gülle, “AB haricindeki diğer Avrupa ülkelerini de topladığımızda, Avrupa kıtasının, mart ayı ihracatımızdaki payı ise, yüzde 54,7 oldu. Diğer ülke gruplarında, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,5 milyar dolar; Afrika kıtasının tamamına 1,8 milyar dolar; Uzak Doğu ülkelerine 1,4 milyar dolar; Kuzey Amerika’ya ise 1,3 milyar dolarlık; ihracat gerçekleştirdik. Mart ayında en dikkat çekici artışlar ise; Çelik sektörü Peru’ya ihracatını yüzde 2655, Kimyevi maddeler sektörü Malta’ya ihracatını yüzde 1207 ve Makine ve aksamları sektörü İran’a ihracatını yüzde 891 artırdı” dedi.

74 il ihracatını artırdı

11 ilimiz; Antalya, Denizli, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kırşehir, Konya, Manisa, Niğde, Samsun ve Tekirdağ; tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını, Mart ayında gerçekleştirdiler. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilimiz sırasıyla; 7 milyar 161 milyon dolarla İstanbul, (%37 artış), 1 milyar 464 milyon dolarla Kocaeli, (%40 artış), 1 milyar 333 milyon dolarla Bursa, (%22 artış) oldu. En dikkat çekici artışlar; yüzde 434 artışla 1153,7 milyon dolara ulaşan Yalova; yüzde 206 artışla 81,7 milyon dolar ihracat yapan Şırnak ve Yüzde 180 artışla 18,6 milyon dolarlık ihracata imza atan Diyarbakır oldu.

İlk çeyrekte İstanbul lider

2021’in ilk çeyreğinde ise, en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilimiz sırasıyla; 18 milyar 986 milyon dolarla İstanbul, (%15 artış), 3 milyar 839 milyon dolarla Kocaeli, (%13 artış) ve 3 milyar 700 milyon dolarla Bursa (%4 artış) oldu.

Miktar bazında ihracat artışı 15 milyon tona yaklaştı

Miktar bazında ihracatımız ise; geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 artarak, 14,9 milyon ton olarak gerçekleşti. Yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 7,8 artışla, 40,3 milyon tonluk ihracat gerçekleşti. Son dönemde Euro/Dolar paritesindeki artış,ihracata pozitif yansıdı. Mart ayında paritedeki artışın pozitif etkisi 572 milyon dolar oldu. Euro/Dolar paritesindeki pozitif görünümün,önümüzdeki aylarda da devam etmesini öngörülüyor. Yıl başından bu yana paritede artış ihracata 1 milyar 581 milyon dolar olarak yansıdı.

174 ülkeye TL ile ihracat yapıldı

Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 174 ülkeye toplam 6,3 milyar TL tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildi. 7 bin 175 firmamız ihracat işlemlerinde Türk Lirasını tercih etti. İkili ticarette yerli para birimlerinin kullanılmasını ihracat ailesi desteklemeye devam edecek.