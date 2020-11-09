18 Kasım'da Anadolu Propolisi'ni anlatacak

Pandemide daha da öne çıkan arı ürünleri 18 Kasım’da tam gün sürecek bir etkinlikle masaya yatırılıyor. Toplantıda Türkiye’nin arı ürünleri konusunda önemli isimlerinden Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı Anadolu Propolisi’ni anlatacak.

Güvenilir Ürün Platformu ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Tarafından Organize edilecek sempozyumda arı ürünleri üreticileri, akademisyenler, kamu yetkilileri ve sektör paydaşları bir araya gelecek.

“Kovandan Sofraya Arıcılık ve Arı Ürünleri Sempozyumu”nda ilk defa bu kapsamda Anadolu Propolisi’nin tartışmaya açılacak. Türkiye’de konuyu en iyi bilen isim tarafından anlatılacak.

Sağlıklı beslenme ve tamamlayıcı tıp alanında yüz yıllardır kullanılan arı ürünlerinin önemi her geçen gün artarken, Dünya’nın 2. büyük arıcılık ülkesi olan Türkiye’de, arı ürünlerinin üretiminin ve ihracatının arttırılması için yapılması gerekenler de bu toplantıda konuşulacak.