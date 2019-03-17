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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

- TESK Genel Başkanı Palandöken: - "Çanakkale Zaferi bağımsızlık için verilen başarılı bir mücadele olmasının yanı sıra Türk milletinin dayanışmasının, birlik ve beraberliğinin de simgesidir"

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü
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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Çanakkale Zaferi'nin bağımsızlık için verilen başarılı bir mücadele olmasının yanı sıra Türk milletinin dayanışmasının, birlik ve beraberliğinin de simgesi olduğunu ifade etti.

Palandöken, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bir kahramanlık destanı olan zaferin tarihte eşi benzeri görülmemiş bir başarı olduğunu kaydetti.

Çanakkale Zaferi'nin bağımsızlık için verilen başarılı bir mücadele olmasının yanı sıra Türk milletinin dayanışmasının, birlik ve beraberliğinin de simgesi olduğunu vurgulayan Palandöken, "18 Mart 1915 tarihinde 'Çanakkale Geçilmez' diyerek canını hiçe sayan ve bu büyük zaferi kazanan ecdadın torunları olmaktan gurur duyuyoruz. Milletimiz, Çanakkale'de topuyla, tüfeğiyle canı pahasına mücadele verip büyük bir destan yazmıştır. Atalarımızın bizlere miras bıraktığı bu vatanı dünyada hak ettiği konuma taşımak için daha çok çalışmalı ve bizi biz yapan milli değerlerimizi daima canlı tutmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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