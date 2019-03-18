18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Çanakkale ruhunun ve bilincinin bu yüzyıldaki karşılığının yerli ve milli üretim, istihdam ve güçlü ekonomi olduğunu belirterek, "Çanakkale'de döktüğü kanlarla bu toprağı vatan yapan şehitlerin torunlarına düşen görev, Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş ülkesi yapmak üzere çalışmaktır." ifadesini kullandı.

Baran, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, şehitlerin kanlarıyla tarihe yazılan Çanakkale Zaferi'nin, vatanını korumak için şahlanan bir milletin destanı olduğuna dikkati çekti.

Çanakkale'de tarihten silinmek istenen bir milletin birlik ve beraberlik için sarsılmaz bir ruhla mücadele ortaya koyduğunu vurgulayan Baran, elde edilen zaferle en güçlü silahların vatan aşkıyla savaşan bir orduyu yenemeyeceğinin tüm cihana gösterildiğini kaydetti.

Baran, Türk milletinin kaderini ve tarihini değiştiren zaferin iyi anlaşılması için 2005'ten bu yana Çanakkale'ye 35 bini aşkın öğrenci gönderdiklerini bildirerek, Çanakkale ruhunu gençlere aktarmayı, bu destanı yaşatan atalara karşı görev saydıklarının altını çizdi.

Kilitbahir'den Çanakkale Şehitler Abidesi'ne, Seyit Onbaşı Anıtı'ndan Rumeli Mecidiye Tabyası'na kadar tarihi yerleri ziyaret eden öğrencilere Çanakkale ruhunun aşılandığını aktaran Baran, şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale, bıyığı bile terlememiş çocuklarını saçlarını kınalayarak cepheye gönderen, esir yaşamaktansa ölmeyi yeğleyen bir milletin topyekun direnişinin destanıdır. Bir hilal uğruna şehit verilen canlardır. Çanakkale bir bilinçtir. Çanakkale ruhunun ve bilincinin bu yüzyılda karşılığı, yerli ve milli üretim, istihdam ve güçlü bir ekonomidir. Çanakkale'de döktüğü kanlarla bu toprağı vatan yapan şehitlerin torunlarına düşen görev, Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş ülkesi yapmak üzere çalışmaktır. Bu bizim vazgeçilmez hedefimizdir."