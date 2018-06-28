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1882 ham maddenin gümrük vergilerinin sıfırlanması kararı

- İTO Başkanı Avdagiç: - "Küresel ticaret savaşlarının kızıştığı bu dönemde, ülkemiz adına cari açıktaki kara delikleri küçültecek, ezber bozucu bir hamle. Hem üreticimizin hem de ihracatçımızın eli güçlenecek"

1882 ham maddenin gümrük vergilerinin sıfırlanması kararı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'de üretilmeyen 1882 ham maddenin gümrük vergilerinin sıfırlanması kararına ilişkin, "Küresel ticaret savaşlarının kızıştığı bu dönemde, cari açıktaki kara delikleri küçültecek, ezber bozucu bir hamle. Hem üreticimizin hem de ihracatçımızın eli güçlenecek." açıklamasını yaptı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de üretimi bulunmayan bazı özel tanımlı kimyasal, tekstil, demir-çelik ve elektrik-elektronik ürünlerinin yer aldığı 1882 ham maddenin gümrük vergilerinin sıfırlanması ile sanayicinin ham madde maliyetinin düşeceğini, küresel piyasada önemli bir rekabet avantajı elde edileceğini vurguladı.

Dünyada ticaret savaşları şeklinde tabir edilen bu süreçte, ülkelerin gümrük vergilerini kullanarak rekabet üstünlüğü korumak adına çeşitli önlemler aldığını belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

"Bu anlamda ekonomi yönetimimizin hamlesi çok doğru oldu. Küresel ticaret savaşlarının kızıştığı bu dönemde, cari açıktaki kara delikleri küçültecek, ezber bozucu bir hamle. Hem üreticimizin hem de ihracatçımızın eli güçlenecek. Bu kararın hem iç piyasaya hem de ihracatımıza önemli katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. Çünkü bu ham maddelerle iç piyasada üretilen ürünlerin fiyatları aşağı düşecek. Aynı zamanda enflasyonla daha etkin mücadele demek. Diğer yandan bu ham maddelerle üretilen komponentleri kullanan ihracatçılarımız da küresel piyasalarda fiyat avantajına kavuşacak. Otomotivden, tekstile kadar ihracatta güçlü olduğumuz fasıllarda rekabet gücümüz daha da artacak."

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Gümrük VergisiItoŞekib Avdagiç
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