1915 Çanakkale Köprüsü 4 bin kişiye iş imkanı sağlayacak

BURSA (AA) - HALUK YÜKSEL - Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, tamamlandığında "dünyanın en uzun aralıklı köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yaklaşık 4 bin kişiye iş imkanı sağlayacağını söyledi.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilen ihaleyi, 2 Türk ve 2 Güney Koreli firmayla birlikte kazandıklarını hatırlattı.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yıl dönümünde, 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılımıyla köprünün temelinin atıldığını anımsatan Özdemir, Güney Koreli iş ortaklarıyla hükümet yetkililerinin projeye büyük önem verdiğini vurguladı.

- "Marmara Denizi'nin etrafında bir ringi tamamlayacak"

Özdemir, köprünün ekonomi ve turizm açısından önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu önemli bir proje. Çünkü, Marmara Denizi'nin içinde 3 köprü, iki denizin altından birisi demiryolu birisi karayolu olmak üzere 5 defa Asya'yı Avrupa'ya birleştirdik, bu 6'ncısı olacak. Bunun başka bir özelliği var; bu artık Marmara Denizi'nin etrafında bir ringi tamamlayacak. Avrupa'dan gelen turist veya herhangi bir ithal malzeme, İstanbul'a uğramadan doğrudan otoyollarla ve Çanakkale Köprüsü'yle Anadolu ve batı Anadolu'ya kolaylıkla ulaşacak. Bunun yanında, batı Anadolu Türkiye'nin önemli bir ihracat merkezi. Hem sebze hem sanayi üretimleri yönünden ve bunların da Avrupa'ya ihracatı söz konusu. İşte bu köprü vasıtasıyla Avrupa daha yakın olacak."

Dünyanın en uzun aralıklı köprüsünü yapacaklarını belirten Özdemir, "2023 metre açıklığında ve inşallah cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümüne de yetişecek bu köprü. Burada da 10,5 milyar liralık önemli bir yatırım olacak. İstihdama yardım edecek, bölgeye canlılık verecek ve Türkiye'nin önemli projelerinden birisi olacak." ifadelerini kullandı.

Köprü inşaatında çok sayıda kişinin çalışacağını anlatan Özdemir, "Tahmin ediyorum 4 bine yakın kişi çalışacak. Türkiye ekonomisi büyüdükçe, buradan geçen araç sayısı da hızla artacak" dedi.

Özdemir, köprünün batıdaki turizm yatırımlarına da olumlu katkı sağlayacağını belirterek, "Biz daha çok Antalya'yı, güney sahillerimizi turizmde kullanabiliyoruz. Batı sahillerimizi, Çanakkale civarını çok fazla kullanamıyorduk. Bu köprü vasıtasıyla buralarda daha çok turizm yatırımı yapılacak ve daha çok insan gelebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

- "3. Havalimanı programında ilerliyor"

3. Havalimanının inşasının tüm hızıyla ilerlediğine de değinen Özdemir, "3. Havalimanı programında ilerliyor, inşallah 2018 yılında da açılacak. Şu anda bir aksilik görünmüyor. 2018'de ilk uçak inecek ve kalkacak." şeklinde konuştu.

Özdemir, havalimanı yatırımlarına da değinerek, "Yurt dışında Kahire'yi tamamladık, Kosova Havalimanımız bizim elimizde şu anda çalıştırıyoruz. Rusya'daki Rostov Havalimanı'nı bu ağustosta bitiriyoruz. Senegal Havalimanı Dakar'ı bitiriyoruz ve onu hem de işleteceğiz uzun yıllar, hızla çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Türkiye'nin yurt dışında önemli ölçüde havalimanı yatırımının bulunduğunu hatırlatan Özdemir, "Türkiye'nin artık havacılıkta önemli markalar yarattığına inanıyorum. İşte biz 4-5 havalimanı yaptık, işletiyoruz, işletmeye de devam edeceğiz. TAV, 10'un üzerinde havalimanı yaptı, işletiyor da. Yalnız yapmak değil, işletmek de çok önemli. Biz de hızla işletme projelerinin içinde bulunmaya çalışacağız." dedi.