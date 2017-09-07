2. Akdeniz Pamuk Yolu toplantısı

İZMİR (AA) - İzmir'de 8 Akdeniz ülkesinden temsilcisinin katılımıyla düzenlenen 2. Akdeniz Pamuk Yolu toplantısında, pamuğun Akdeniz çanağındaki mevcut durumu ile dünya pamuk ve tekstil sektöründeki son gelişmeler masaya yatırıldı.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) ve Yunan Pamuk Birliği (HCA) iş birliğinde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel, tarım ürünleri ticaretinde en büyük gelişmenin lisanslı depoculuk alanında yaşandığına işaret ederek, Türkiye'nin 2011 yılında başlayan lisanslı depoculuğu ve ürün ihtisas borsacılığını, en iyi uygulayan ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Yücel, lisanslı depoculuk faaliyetlerine hükümet olarak 4 farklı alanda destek verdiklerini anımsattı.

Yeni destekler için çalışmaların sürdüğü bilgisini veren Yücel, "Ürünlerini lisanslı depoya koyan üreticilerin ya da üretici birliklerinin depo kira ücretlerinin yarısını karşılıyoruz. Ayrıca depoya ürün koyan tacirlerden gelir vergisi, kurumlar vergisi ve KDV almıyoruz. Lisanslı depoculuğu öncelikli yatırım olarak ele aldık. Bunun yanı sıra lisanslı depoya koyduğu ürünü karşılığında aldığı elektronik ürün senedini teminat göstererek kredi alan üreticinin, aldığı kredinin faizinin yarısını ödüyoruz." dedi.

- "Lisanlı depoculuğa 3 yeni destek geliyor"

Lisanslı depoculuğu teşvik etmek için bu 4 desteğe 3 ilave yeni destek yapılacağını dile getiren Yücel, şunları kaydetti:

"Lisanslı depoculukta Bakanlar Kurulu’nda görüşülen yeni destek başlıkları var. İlki lisanslı depoculukta üreticilere ve üretici birliklerine depo kira ücretlerinin tamamını vereceğiz. İkincisi yetkili sınıflandırıcılarda yapılacak laboratuvar ve analiz ücretlerinin tamamını karşılayacağız. Sonuncusu ise henüz destekleme miktarı belli değil, bakanlar kurulunda görüşülecek ancak lisanslı depoya yapılan taşımalarda nakliye desteği de vereceğiz."

- "Pamuk ticaretine yön veriyoruz"

İTB Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye'de pamuğa getirisi nedeniyle "beyaz altın" dendiğini hatırlatarak, son yıllarda üretim ve ticaretinde ağırlık doğu coğrafyasına kaymış olmasına rağmen pamuğun bölge açısında halen stratejik ürün olduğunu vurguladı.

Kestelli Türkiye'nin, dünyanın en büyük ekonomik bölgelerinden olan Avrupa’ya en yakın pamuk ve pamuklu sanayi sektörlerine sahip ülke olduğuna dikkati çekerek, "Geçmişte ve bugün olduğu gibi gelecekte de Türkiye bu sektörün en önemli oyuncularından birisi olacaktır. İzmir, pamuk üretim ve ticaretinin de önemli merkezlerinden birisidir. İzmir Ticaret Borsası 1891 yılından itibaren sadece ilimizde değil ülkemizde de pamuk ticaretinin en önemli kurumu olmuştur. Borsamızda oluşan fiyatlar ülkemiz için referans olarak kabul edilmekte, kütlü ve lif pamuk ticaretine yön vermektedir." ifadelerini kullandı.

- "Sorunlar ve avantajlar ortak"

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Barış Kocagöz de Akdeniz çanağındaki 5 ülkenin dünya pamuk üretiminin yüzde 5'ini, tüketiminin ise yüzde 7'sini gerçekleştirdiğini belirterek, söz konusu 5 ülkedeki pamuk üreticilerinin aynı sorunları yaşadığını, aynı dezavantaj ve avantaj koşullarında ayakta kalmaya çalıştığını kaydetti.

Kocagöz, 5 ülkenin ortak noktaların yanı sıra edindikleri tecrübe ve bilgiyi birbirleriyle paylaşmasını istediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Türkiye, Dünya’da önemli miktarda pamuk üreten, güçlü tekstil ve konfeksiyon sektörü nedeniyle aynı zamanda önemli miktarda pamuk da tüketen bir ülkedir. Bu nedenle pamuk Türkiye’nin vazgeçilmez stratejik ürünüdür. Akdeniz ülkeleri arasında da üretim, dış ticaret ve tüketimde lider olan bir ülke konumundadır. Pamuk üretimi ve ticaretinde önemli bir kültürel birikime sahip olmamız nedeniyle, bu toplantının ülkemizde gerçekleşmesi bizim için oldukça anlamlı ve gurur vericidir. Özellikle de Avrupa Birliği’nde Türkiye’nin yerini tartışma masasına getirmek isteyenlere de güzel bir mesajdır."

Yunan Pamuk Birliği Başkanı Vasileios Markou ise Akdeniz ülkelerinin coğrafi benzerlik ve yakınlıkları ile ortak kültürel ve ticari değerlerinin, sanayilerini gelecek taşıyacak avantajlar barındırdığını ifade etti.

Düzenlenen etkinliğin iş birliğini geliştirmek ve pekiştirmek için ciddi bir potansiyel barındırdığına dikkati çeken Markou, "Bizlere katılın ve vizyonunuzu bizlerle paylaşın ve sizler de potansiyel müşterilerinizin ihtiyaçlarını daha iyi anlayarak, tasnif ederek ve uzmanlaşarak işinizi ve müşteri potansiyelinizi artırmak konusunda bu etkinlikten faydalanın." diye konuştu.

Toplantı, açılış konuşmalarının ardından "Akdeniz Ülkelerinde Pamuğun Mevcut Durumu" başlıklı oturumla devam etti.