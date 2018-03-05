ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, iyi projelerin mutlaka desteklendiğini belirterek, "Projenize güvenin, projeniz iyi olsun, iyi niyetle yola çıkın, mutlaka sizin önünüze düşecek bir kurum bulursunuz, destek alacak mekanizmayı yakalarsınız." dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından düzenlenen "2. Antalya Devlet Destekleri Zirvesi, ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda yapıldı.

Antalya iş dünyasının ilgi gösterdiği zirvenin açılışında konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'nın geçen yıl turizmde iyi bir yıl geçirdiğini, istihdam seferberliğinde de 150 bin bandını geçerek yaklaşık 180 bin yeni istihdamla Türkiye'de ikinci olduğunu kaydetti.

Türkiye'de ortalama ihracat yüzde 10 artarken, Antalya'nın ihracat artışının yüzde 20 seviyelerinde gerçekleştiğine işaret eden Karaloğlu, "Hepsini alt alta koyduğumuzda 2017 iyi geçti diyebiliriz. 2018'e baktığımızda beklentimiz ve umudumuzun daha büyük olduğunu söyleyebilirim. Antalya'nın iki ayda ihracatta büyüme trendi bıraktığımız yerden devam ediyor. Turizmde havalimanı yolcu rakamlarına baktığımızda bu sene yüzde 30-35 artışın gelebileceğini görüyoruz. Bunları alt alta koyduğumuzda 2018’in 2017’den daha iyi geçeceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Bunların yetmediğini, yeni çalışmalar yapıldığını ifade eden Karaloğlu, şöyle konuştu:

"2023, 2053, 2071 diyoruz. Türkiye'yi hedeflerine taşıyacak öncü iller var. Öncü illerden birisi Antalya'dır. Bu nedenle bu organizasyonlar önemlidir. Türkiye'de iyi bir projeniz varsa ve iyi niyetliyseniz, bazen iyi niyetli olmayan da çıkar, mutlaka destek alacağınız bir kurum vardır, bu kadar iddialı söylüyorum. Projenize güvenin, projeniz iyi olsun, iyi niyetle yola çıkın, mutlaka sizin önünüze düşecek bir kurum bulursunuz, destek alacak mekanizmayı yakalarsınız. Güçlü ekonomi için güçlü bir üretime ihtiyacımız var. Üretmeden tüketmek ancak borç stokunuzu artırır. Yıllarca az ürettik çok tükettik, sonra bir baktık borcumuz bini aşmış, Türkiye'nin taşıyamayacağı bir noktaya gelmiş ama artık tükettiğimizden daha çoğunu üretmek zorundayız, toplum olarak güçlü ekonomiye ulaşmak için."

- ATSO Başkanı Çetin

ATSO Başkanı Davut Çetin de zirve süresince Ekonomi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Kültür ve Turizm bakanlıklarının yanı sıra Akdeniz Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, SGK, İŞKUR, KOSGEB il müdürlükleri, Kredi Garanti Fonu ve Türk Patent ve Marka Kurumunun yetkililerinin üyelerle bir araya geleceğini ve devlet destekleriyle ilgili sorularını yanıtlayacağını bildirdi.

İlk kez geçen yıl düzenledikleri zirvenin yoğun talep görmesi ve üyelerden gelen talep üzerine ikinci zirveyi yapmaya karar verdiklerini anlatan Çetin, "Bakanlıklarımız, kamu kurumlarımız ve kalkınma ajansımız farklı dönemlerde reel sektöre dönük son derece faydalı teşvik ve destek paketlerini yürürlüğe koyuyorlar. Ancak birçok yatırımcı, girişimci, girişimci adayı açıklanan teşvik ve destekler konusunda bilgi sahibi olmadıkları için bu fırsatlardan yararlanamıyor. Bu buluşmayı sağlayamadığımız için de ülke için katma değer yaratacak çok sayıda girişimden, yatırımdan mahrum kalıyoruz." diye konuştu.

Yatırım teşvik belgelerine bakıldığında Antalya'nın 17 yıl içerisinde 8'inci sıradan 18'inci sıraya kadar gerilediğini kaydeden Çetin, nükleer santral yatırımı çıkartıldığında, 17 yılda teşvik belgelerinin yaklaşık 6'da 1'ini İstanbul'un aldığını, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ gibi İstanbul çevresinin de katıldığında yüzde 30'a yakın teşvikli yatırımın Marmara Bölgesi'nde yapıldığını söyledi.

Ar-Ge ve inovasyonun önemine dikkati çeken Çetin, "Halen birçok üyemiz, iş yerinde oturup müşteri bekliyor. Tesadüfen müşteri gelirse mutlu oluyor, şükrediyor, müşteri gelmezse şikayet ediyor. Ar-Ge yapmayanın, farklılaşmaya önem vermeyenin, yenilik yapmayanın kaybettiği bir çağdayız. Antalya'da iş ve ticaret kültürünü değiştirmemiz, yenilikçi hale getirmemiz gerekiyor." dedi.

Zirvede, bakanlıkların, üniversitelerin ve ilgili kurumların uzmanları, katılımcıların devlet destekleriyle ilgili sorularını yanıtladılar.