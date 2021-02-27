2 bin iş ortağı ile güvenilirliğin adresi olmaya çalışıyor

30 yıldır müşterileri için güvenilir alışverişin adresi olma amacıyla çalışmalarını sürdüren Metro Türkiye, ekosistemindeki tedarikçilerini bir araya getirdiği İş Ortakları Zirvesi’nin üçüncüsünü dijital olarak gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 bin gıda ve gıda dışı ürün tedarikçisinin katıldığı İş Ortakları Zirvesi’nin odağında Kovid-19’un gıda perakende sektöründe yarattığı değişim ve dönüşüm ile müşterilerin değişen beklentileri, yerellik ve dijitalleşme vardı.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleşen zirvede, Kovid-19’un ortaya çıkardığı değişimler odağında müşterilere en iyi şekilde hizmet verebilmek için tedarik zincirlerinde hayata geçirilen çalışmalar hakkında bilgiler paylaşıldı.

Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng’ün açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte Metro Türkiye Satın Alma Direktörü Deniz Alkaç iş stratejileri ile ilgili bilgileri katılımcılara aktarırken Metro Türkiye Pazarlama, Marka Yönetimi ve İletişim Grup Müdürü Seçil Demiralp “Müşterilerimizin Yeni Normali” konulu konuşmasında şirketin tüketicilerin beklentilerini anlamak üzere yaptırdığı araştırmaları da içeren bilgiler paylaştı. “Ekosistemdeki Uzmanlık” konulu panel ardından söz alan Metro Türkiye Tedarik Zinciri Direktörü Gürhan Saatçioğlu ise tedarik zincirlerindeki stratejilerini katılımcılar ile paylaştı. Metro Türkiye Kalite Güvence Grup Müdürü Tülay Özel ise konuşmasında şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımını katılımcılara aktardı.

Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, yaptığı konuşmada özellikle temel ihtiyaçlara erişimin hiç olmadığı kadar önem kazandığının, bunun için gıda perakendesinin tüm paydaşlarıyla büyük bir sorumluluğa sahip olduğunun altını çizerek “Müşterilerimizi misafirlerimiz olarak görüyor; onları Metro Türkiye’ye yakışan bir misafirperverlikle ağırlamak için çalışıyoruz. Faaliyetlerimizi şartlar ne olursa olsun sorumluluk alarak, farkındalık yaratarak yürütüyoruz. Pandemi bize yerelliğin aslında bağımsızlık olduğunu, dayanışma ve iş birliği ile her zorluğun üstesinden gelebileceğimizi gösterdi. Teknolojinin müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıran potansiyelini keşfettik. Sürdürülebilirliğin sadece bir kaç projeden ibaret değil, işin temelinde olması gereken değişmez bir değer yargısı olması gerektiğini bir kez daha idrak ettik. Tüm bunlara baktığımızda biz de 30 yıldır verdiğimiz kararların, imza attığımız projelerin ne kadar doğru ve yerinde olduğunu görüyoruz. 30 yıldır Türkiye’de birçok ilke imza atmış, sektöre ve topluma değer yaratan birçok proje hayata geçirmiş bir şirket olmanın gururuyla yeni normale en iyi şekilde adapte olarak trendleri belirleyici, sektörü yönlendirici görevimizi sürdüreceğiz” dedi.

Metro Türkiye Hakkında

Dünyanın en önemli uluslararası perakende şirketlerinden Metro, Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığı 1990 yılından günümüze, Türk mutfağının daimiyetini sağlama ve gelecek nesillere miras bırakma amacını üstlenmektedir. Metro Türkiye, HoReCa (otel, restoran, kafe) sektörü için bir mutfağı oluşturan tüm hizmetleri sağlarken yaklaşık 4.500 çalışanıyla 21 şehirde, 37 mağazasıyla profesyonellerin kendileri ve iş yerleri için ihtiyaç duydukları 40 bin çeşit ürünü, fiyat-kalite-performans ilişkisini gözeterek sunmaktadır. Türk mutfağına dair çalışmalarını ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri dikkate alarak hayata geçiren ve bu nedenle Sürdürülebilir İş Ödülleri’nin de sahibi olan Metro Türkiye, et ve balık izlenebilirliğinden sürdürülebilir balıkçılığa, gıda atığı projelerinden Coğrafi İşaretli Ürünler projesine kadar tüm çalışmalarıyla yerel değerlerin kayıt altına alınıp gelecek nesillere miras bırakılmasına katkı sunmayı hedeflemektedir. Metro Chef, Metro Professional, Metro Premium, Aro, Rioba ve Sigma isimli kendi markalarını bünyesinde bulunduran şirket, tüm mağazalarında “Tarladan Çatala” gıda güvenliği yönetim sisteminin kurulmasını esas alan uluslararası geçerlilikte bir standart olan IFS Cash & Carry / Wholesale Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarını da uygulamaktadır.