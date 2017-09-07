2. Doğalgaz, Klima ve İklimlendirme Teknolojileri Fuarı

ANTALYA (AA) - Doğalgaz, Klima ve İklimlendirme Teknolojileri Fuarı, Antalya Cam Piramit'te açıldı.

Makine Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Detay Fuarcılık ve Enerya Enerji işbirliğiyle açılan fuara 70 firma katıldı. Fuarda, enerji tasarrufu sağlayan, doğa dostu ve son teknolojik ürünler sergilendi.

Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karataş, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin enerji ithal eden bir ülke olduğunu, bu nedenle enerjiyi tasarruflu kullanmanın, binalarda yalıtıma dikkat etmenin önemli olduğunu söyledi.

Karataş, "Var olan enerjimizi koruyarak, ürünlerimizi tanıtarak pazarda tutunabilmesini sağlamak için fuarlara destek sunuyoruz." dedi.

Enerya Antalya Bölge Müdürü Mürsel Parlak da şirket olarak 11 ilde doğalgaz dağıtım faaliyetleri sürdürdüklerini söyledi.

Antalya'da 2006 yılında aldıkları lisansla bugüne kadar bin 450 kilometre doğalgaz dağıtım şebekesi imalatı yaptıklarını ifade eden Parlak, "Bu şebekeyle 283 bin konuta hizmet verecek duruma geldik. Dün itibarıyla 78 bin aboneye ulaştık. Her yıl için 250-300 kilometre imalat yaparak, Antalya halkına çağdaş, ekonomik ve çevre dostu yakıtı sunmak istiyoruz." diye konuştu.



