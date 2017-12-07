İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Kargo Çözümleri Proje Müdürü Latif Haliloğlu, üçüncü havalimanının tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'nin hava kargo merkezi olacağını söyledi.



Haliloğlu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sivil Havacılık Topluluğu'nun düzenlediği 2. Havacılık Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, hava yolu ile kargo taşımacılığının önemini anlattı.



Hava kargo taşımacılığı sektörünün son yıllarda hızla büyüdüğünü vurgulayan Haliloğlu, "THY bünyesinde birçok kargo uçağı var. Ayrıca kiralamalar yöntemiyle de ihtiyaçlar karşılanıyor. Yolcu taşıyan geniş gövdedeki uçaklarımız da kargo taşıyor. Bu sayede hava kargo taşımacılığında ciddi kapasiteye sahibiz. Yolcu ve kargo taşımacılığı birbirini destekliyor. Öte yandan üçüncü havalimanının tamamlanmasıyla birlikte Türkiye, hava kargo merkezi olacak." diye konuştu.



Haliloğlu, Türkiye'nin stratejik bir noktada bulunduğunu belirterek, THY'nin Avrupa'nın her noktasına düşük maliyetle uçma fırsatına sahip olduğunu aktardı.



Türkiye'nin coğrafi konumunun havacılıkta yapılabilecek her türlü taşımacılıkta avantaj sağladığını vurgulayan Haliloğlu, bu avantajı üçüncü havalimanının faaliyete geçmesiyle daha da geliştireceklerini söyledi.



Haliloğlu, sektörde akıllı sistemlerin kullanıldığını, kullanılan yazılımların bazılarını yenilediklerini belirterek, "Filonuzu büyütürken aynı zamanda filonun altyapısını, kullandığınız yazılımlarınızı da geliştirmek zorundasınız. Sektörün asıl motoru olan Türkiye'nin stratejik konumu, tarihi mirası ve yeni altyapılar, sektöre artı değerler kazandırıyor." dedi.





- "Üçüncü havalimanı açılınca daha çok uçağa ihtiyacımız olacak"

THY Stratejik Planlama ve Yatırımlar Mühendisi Zeliha Akça da stratejik planlamaları yaparken sektördeki rakiplerinin durumunu ve sektörün dinamiklerini ayrıntılı olarak incelediklerini söyledi.



Akça, stratejik planlamada, müşteri memnuniyeti, sürdürebilir büyüme, inovasyon konularını odaklandıklarını ifade etti.



Uçak satın alımının çok uzun vadeli bir süreç olduğunu vurgulayan Akça, sektördeki riskleri çok ayrıntılı analiz ettiklerini, uçak tedariki yaparken riskten korunmak için kiralama da yaptıklarını bildirdi.



Akça, "Havacılık sektörü politik risklere çok açık. Bazen çok hızlı kapasite değiştirmek gerekiyor. Riskleri önceden düşünüp karar vermek gerekiyor. Hızlı tepki veremezsek, finansal zorluklarla karşı karşıya kalırız. Çok hızlı uçak tedariki yapmamız gereken durumlar da oldu. Uçak alımına yönelik yatırımlar uzun vadeli yatırımlar. Dolayısıyla planlaması çok iyi hesaplanarak yapılmalı. Özellikle üçüncü havalimanı açılınca daha çok uçağa ihtiyacımız olacak. Bu yıl alınması planlanan uçakların bir kısmını üçüncü havalimanının açılacağı zamana öteledik." diye konuştu.

THY reklamlarına değinen Akça, reklamların ardından global anketler yapıldığını, THY'nin marka bilinirliliğinin her yıl arttığını fakat reklam bütçesinin diğer büyük havayolu şirketlerine göre az olduğunu kaydetti.