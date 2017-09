İSTANBUL (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşmada toplumsal bir seferberlik içinde olunması gerektiğini belirterek, "Bakanlık olarak bu seferberliğe katılmaya ve öncülük etmeye hazırız. İnovasyon, Ar-Ge ve tasarım ekonomisine geçiş için bütün kaynaklarımızı seferber etmeye hazırız." dedi.

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) tarafından düzenlenen 2. MMG Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisi'nin açılışı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.



Faruk Özlü, açılışta yaptığı konuşmada, Türk sanayisinin geleceği adına çok önemli olan, vazgeçilmez nitelikteki iki konunun artık zirvelerde ele alınmasının herkes için bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, hem özel hem de kamu sektörüyle Ar-Ge’nin ve inovasyonun ne denli önemli olduğunun farkında olduğuna işaret eden Özlü, "Ar-Ge ve inovasyon hep gündemimizde. Ülkemizin katma değeri yüksek ürün üretmesi hükümetimizin, ekonomi yönetimimizin ve bakanlığımızın en önemli konularını oluşturmakta." dedi.

Özlü, dünyanın artık yeni bir yöne ve döneme doğru hızla ilerlediğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teknolojide, bilişimde, dijitalleşmede ve sanayide baş döndürücü gelişmeler, ilerlemeler yaşanıyor. Bilginin, bilimin, teknolojinin, Ar-Ge’nin, inovasyonun ülkelere ve dünyaya yön çizdiği bir çağda yaşıyoruz. Bilgiyi elinde bulunduran, teknoloji üreten ve bilimi kalkınma için seferber eden toplumlar, ekonomi başta olmak üzere her alanda çok önemli avantajlara sahip. Bilgiyi ve teknolojiyi üretmek yerine ithal eden toplumlar ise sürecin gerisinde kalıyor."

Sanayi 4.0 denilen yeni endüstri döneminin, bütün unsurlarıyla beraber yaşandığını vurgulayan Özlü, "Her şey yeni baştan organize ediliyor, yeni baştan kurgulanıyor ve yeni baştan güncelleniyor. Ülkeler ve firmalar, bu yeni endüstri anlayışına uygun olarak sanayi politikalarını yeniden planlıyor. Açıkça belirtmek gerekirse, bizler bu yeni dönemin, yeni gerçekliğin gerisinde kalamayız." diye konuştu.





- "Piyasa üstünlüğü bir gün sona erebilir"





Faruk Özlü, önceki üç sanayi devriminin hep geriden takip edildiğini ancak bu defa bunu yapma lüksünün bulunmadığını, hem bugünler hem de gelecek için yeni sanayi anlayışını anlamak, kavramak ve bu yönde hızlı adımlar atmak zorunluluğu bulunduğunu kaydetti.

Bu büyük yarışın kendi içinde de büyük fırsatlar barındırdığını ifade eden Özlü, artık iş anlamında gelenekçi düşünceden farklı bir düşünce sistematiğine geçilmesi gerektiğini söyledi.

Özlü, bu saatten sonra küçük düşünmek gibi bir lükslerinin bulunmadığını belirterek, "Büyük hedefler belirlemek ve bu hedefler için politikalarımızı süratle hayata geçirmek durumundayız. Bizler, Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği gibi, Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmaya kararlıyız. Bu çerçevede, özel sektörümüzün rekabetçi yapısını daha da ileri taşıması için yatırımlarımızı, teşviklerimizi ve desteklerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Biz bunun yolunun Ar-Ge’den, inovasyondan, tasarımdan ve markalaşmadan geçtiğini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özel sektörün de kendileriyle aynı vizyonu paylaştığını görmekten mutluluk duyduklarını dile getiren Özlü, tüm şirketlerin, ne üretirlerse üretsinler inovasyonu baş köşeye koyması gerektiğini, aksi durumda piyasa üstünlüğünün bir gün sona erebileceğini söyledi.

Özlü, Türk firmalarının, küresel rekabetin şartlarına uyum sağladığını memnuniyetle gördüklerini ifade ederek, "Bunun en son örneğini, ağustos ayında İzmir'deki fuarda hep birlikte gördük. Türk iş adamlarının başarıları, firmalarımızın yeniliklere olan uyumları, mühendislerimizin son derece geniş ufukları hepimizi mutlu etti. Bizler bu anlamda hükümet ve bakanlık olarak, özel sektörümüzün her alanda daha fazla motive olmasını sağlayacak adımları atmaya devam edeceğiz." diye konuştu.





- "Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizi bine çıkartmayı hedefliyoruz"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, hükümetin ve özel sektörün gündeminin aynı olduğunu belirterek, özel sektörün Ar-Ge ve inovasyon konusuna daha fazla eğildiğini gördüklerini ve bundan da büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

Türkiye’nin Ar-Ge harcamalarının ciddi şekilde arttığına işaret eden Özlü, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'de 38 farklı sektörde, 35 ilimizde, toplam 611 Ar-Ge merkezimiz ve 20 farklı sektörde, 9 ilimizde de 86 tasarım merkezimiz faaliyet gösteriyor. Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizin sayısını yıl sonuna kadar bine çıkartmayı hedefliyoruz. Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yaklaşık 39 bin kişi çalışıyor. Bu merkezlerde, tamamlanan veya devam eden 17 bin adet proje var. 2016 yılında Ar-Ge faaliyetleri için merkezi yönetim bütçesinden 7,5 milyar lira harcandı. Bu harcama, 2015 yılına göre yüzde 22’lik bir artışı ifade ediyor. Merkezi yönetim bütçesinin yüzde 1,14’ü Ar-Ge için ayrıldı. 2017 yılında ise merkezi yönetim bütçemizden ayrılan başlangıç ödeneği 8 milyar liranın üzerinde. Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirim ve istisnalarının toplamı 2016 yılında yaklaşık 2 milyar lira. Dolaylı Ar-Ge desteği 2017 yılı için ise 2 milyar lirayı aştı. Tüm bu rakamlar, hükümetimizin Ar-Ge’ye verdiği önemi gösteriyor."

Özlü, 1 Temmuz'da yürürlüğe giren Üretim Reform Paketi'nin, inovasyonu ve Ar-Ge’yi teşvik edecek çok önemli düzenlemeleri içerdiğini belirterek, "Üretim Reform Paketi'yle birlikte bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler, artık sanayici tanımı kapsamına alındı. Yani bu paketle, yazılımcılarımızı sanayici kapsamına aldık. Artık yazılımcılar, sanayicilerin elde ettikleri tüm haklardan faydalanacaklar." dedi.

Ar-Ge Reform Paketi'yle de özel sektörün kendilerinden talep ettiği her hususa yer verdiklerini bildiren Özlü, şöyle devam etti:

"Sizlerin daha kapsamlı Ar-Ge ve inovasyon yapmanız için çalışmalar yürütüyoruz. Üniversitelerimizi nitelik ve nicelik olarak geliştiriyoruz. Tüm bu çalışmalarımız artık meyvesini vermeye başladı. Türkiye, kısa sayılabilecek bir zaman zarfında, Ar-Ge ve inovasyon konularında dünyada da dikkatle takip edilen bir ülke haline gelmeyi başardı. Dünyadaki önemli kuruluşlar, Ar-Ge çalışmalarında iş birliği için ülkemizi tercih etmeye başladı. Bugün otomobilden beyaz eşyaya, sanayi üretiminde kullanılan makinelerden insansız hava araçlarına ve NATO’nun kullandığı sistemlere kadar her alanda, memnuniyetle söyleyebilirim ki, mühendislerimizin Ar-Ge çalışmalarında imzası vardır. Bunlar oldukça sevindirici bir başarılardır. Ancak 2023 hedeflerimizi göz önüne aldığımızda alınacak daha çok yolumuzun olduğu da ortada."





- "Seferberliğe katılmaya ve öncülük etmeye hazırız"





Faruk Özlü, Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşmada toplumsal bir seferberlik içinde olunması gerektiğini ifade ederek, "Bakanlık olarak bu seferberliğe katılmaya ve öncülük etmeye hazırız. İnovasyon, Ar-Ge ve tasarım ekonomisine geçiş için bütün kaynaklarımızı seferber etmeye hazırız. Çıkardığımız kanunlarla, teşviklerle, paketlerle ve kesin inancımızla inovasyona destek oluyoruz." şeklinde konuştu.

ABD'nin 1969 yılında Apollon gemisini aya gönderdiğini ve Apollon'un dünyaya bir sandık taşla geri döndüğünü hatırlatan Özlü, "Bir sandık taş için harcanan milyonlarca dolar, bugün ABD'ye uzay hakimiyetinin yanında milyarlarca dolar kazanç sağlıyor." dedi.

Özlü, küresel bir güç olan Türkiye'nin, küresel pazarlardaki rekabet gücünü Ar-Ge ve inovasyonla artıracağını belirterek, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki, ileri sanayi ülkesi hedefine her zamankinden daha yakınız. Biz milletçe her zaman birinci olma, en önde olma iddiasıyla hareket etmek zorundayız. Hiçbir zaman çıtamızı düşürmeden, aksine çıtamızı yükselterek yolumuza devam edeceğiz. Devlet ve millet olarak bu özgüvene sahibiz. Tarih boyunca bilimden sanata, medeniyetten devlet idaresine, ekonomiden siyasete her alanda öncülük yaptık. Birçok alanda da ilklere imza attık. Türkiye’yi, 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirme hedefine ulaşmamızın en başta gelen şartlarından biri, bilim ve teknoloji alanında elde edeceğimiz sonuçlardır."

Türkiye'nin bu yıl ilk çeyrekte yüzde 5 büyüdüğünü ve büyümede dünyada ilk 5 ülke arasına girmeyi başardığını ifade eden Özlü, "İkinci çeyrekte de yüzde 5’in üzerinde büyüme tahmin ediyoruz. Coğrafyamızdaki bütün olumsuzluklara rağmen büyümeye devam edeceğiz. Büyümede ve gelişmede katkısı olan, emeği olan, alın teri olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu. .

Bakan Özlü, konuşmaların ardından stantları gezerek bilgi aldı.