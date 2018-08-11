ANKARA (AA) - Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe, Türkiye'de bilişim ekosisteminin kurulmasında gençlere ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Bilişim Kampı'nda verilen eğitimlerle Türkiye'nin bilişim ordusunu oluşturuyoruz." dedi.

Aktepe, 2. TBD Genç Bilişim Kampı'nın açılışında AA muhabirine çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dünyada büyük ve hızlı bir teknolojik gelişmenin olduğunu belirten Aktepe, Türkiye'nin de bu süreçten etkilendiğini ve buna seyirci kalınmaması gerektiğini ifade etti.

Aktepe, Türkiye'nin bilişimde kendi ekosistemini geliştirmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu anlamda hem sivil toplum kuruluşları hem de gençlere önemli görevler düşüyor. Bunun entegrasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye kendi ekosistemini yaratmak zorunda. TBD olarak elimizi taşın altına koyduk. Bilişim ekosisteminin kurulmasında gençlere ihtiyacımız var. Gençlerin de kendi içlerinde örgütlenmeleri, teknolojiyi kullanmayı ve yaygınlaştırmayı sağlamaları gerekli. Bilişimde gençlerin sadece tüketici değil aynı zamanda üretici konumunda olması gerekiyor. Bilişim teknolojisi araçlarının kalkınmada kullanılmasında gençleri bu işe paydaş haline getirmemiz gerekiyor. Bilişim Kampında verilen eğitimlerle Türkiye'nin bilişim ordusu oluşturuyoruz."

- "Geleceğin eğitmenlerini bu kampta yetiştiriyoruz"

TBD Genç Çalışma Grubu Merkez Başkanı Melih Aşıcı da eğitimin amacının gençlerde bilişim okur yazarlığını ön plana çıkarmak olduğunu vurgulayarak, üniversitelerin bilgisayar mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerin yanı sıra diğer alanlarda eğitim gören öğrencilerin de kampa katıldığını anlattı.

Aşıcı, "Eğitimlerde başarılı olan arkadaşları eğitim dönemi süresi ve sonrasında özel olarak takip edeceğiz. Sonraki süreçlerde bu öğrencileri eğitmen olarak yetiştirip staj ve iş imkanı sağlayacağız. Geleceğin eğitmenlerini bu kampta yetiştiriyoruz." diye konuştu.

- Kampa 400 öğrenci katılıyor

TBD Genç Çalışma Grubu öncülüğünde düzenlenen kamp, 15 Ağustos'a kadar devam edecek.

TOBB ETÜ yerleşkesinde gerçekleştirilecek kampa, bin 200 genç arasından seçilen 400 öğrenci katılıyor. Türkiye'nin farklı kentlerinden seçilen öğrenciler, kamp süresince ücretsiz eğitimler alacak.

Kampla bilişim alanında eğitim gören gençlerin fikir ve projeleriyle milli kalkınmaya destek olması ve bilime fayda sağlaması amaçlanıyor.

Gençlere, kampta Gnu/Linux Sistem, Web Programlamaya Giriş, PHP Programlamaya Giriş, C Tabanlı Programlama, Java/Kotlin, HTML/CSS, Programlama Çocuk Oyuncağı dersleri verilecek.

5 gün sürecek kampta, gençler arasında mesleki dayanışmanın güçlenmesi, sektörün sorunlarına gençlerin gözünden çözüm aranması ve geleceğin bilişimcilerinin ortaya koyacağı çözüm önerilerinin tartışılması hedefleniyor.