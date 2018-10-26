ANKARA (AA) - Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, "Almanya, enerji üreten lider bir ülke konumundadır. Türkiye de Avrupa'nın bir parçasıdır. Güçlerimizi birleştirdiğimiz zaman birçok şeyi başarabiliriz." dedi.

Altmaier, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından DEİK'in organizasyonuyla düzenlenen 2. Türk-Alman Enerji Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, ticaret ve bununla ilgili siyasetin iki ülke arasında en önemli çalışma alanları olduğunu ifade etti.

Dünya nüfusunun 8 milyara yaklaştığı göz önüne alındığında, enerji konusunun gelecekte önemini daha da artıracağını vurgulayan Altmaier, ihtiyacı karşılayacak enerjinin farklı kaynaklardan elde edildiğini söyledi.

Altmaier, konvansiyonel enerji kaynakları yanında sürekli büyüme gösteren yenilenebilir enerjiye yönelmek gerektiğini, sisteme entegrasyonun da önemli olduğunu belirtti.

Ekonomilerini geliştirmek isteyen tüm ülkeler için sürdürülebilir enerjinin gerekli olduğuna işaret eden Altmaier, şöyle konuştu:

"Burada sorulması gereken soru şu: Biz bu alanı sadece Asya ülkelerine mi bırakmak istiyoruz? Biz sadece ulusal sorunlarımızla mı ilgilenelim? Almanya, enerji üreten lider bir ülke konumundadır. Türkiye de Avrupa'nın bir parçasıdır. Asya kısmında ise birçok komşusu var. Almanya, uluslararası arenada yenilenebilir enerjinin üretimi konusunda itibara sahiptir. Alman şirketler Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Artık Türk şirketler de enerji dönüşüm sürecinde Almanya'da faaliyet göstermek istiyor. Sanayi üretimi konusunda da iş birliği yapılmaktadır. Güçlerimizi birleştirdiğimiz zaman birçok şeyi başarabiliriz. İki tarafın da birbirinden öğrenecek çok şeyi var."

- "Türkiye gaz konusunda bir kavşak olacaktır"

Altmaier, Almanya'nın 2022 yılına kadar nükleer enerjiden tamamen çıkmış olacağına işaret ederek, diğer ülkelerin nükleer enerji kullanmaya devam edeceğini ve güvenlik konusunda büyük tecrübe gerektiren bu konuda iş birliği yapılabileceğini dile getirdi.

Almanya'nın bir dönüşüm sürecinden geçtiğini ifade eden Altmaier, linyit ve kömürden yenilenebilir enerjilere yönelmek istediklerini söyledi.

Enerji tüketiminin ve ekonomik büyümenin bir korelasyonda ilerlemesi gerektiğini vurgulayan Altmaier, şöyle devam etti:

"Belarus, Rusya, Ukrayna, Kazakistan'da enerji verimliliği henüz hiç gündemde değil. Bu konuda Türkiye ile iş birliği yapabiliriz. Aynı zamanda depolama konusu çok önemli. Bu konuda bilgi alışverişi yapabiliriz. Türkiye gaz konusunda bir kavşak olacaktır. Kömür ve linyite bağımlılık azalırsa, doğal gazdan enerji üretimi önem kazanacaktır. Kuzey Avrupa'daki kaynaklara bakıldığında Türkiye ve Almanya olarak Rusya'dan doğal gaz ithal ediyoruz, gelecekte de böyle olacak, dolayısıyla istikrarlı ilişkiler sürdürülmeli. Gaz tedarik alt yapısı çeşitlendirilmeli. Türkiye'deki gaz ağının Avrupa ağıyla entegrasyonu önemli. Biz, özel sektörün yatırım yapmasından yanayız. Gaz konusunda rekabet edilebilirliliğin ele alınmasını istiyoruz."

- "Sorunlarımız oldu ancak geleceğe bakmalıyız"

Altmaier, yenilenebilir enerji konusunda Almanya'da laboratuvar çalışmaları yapıldığına işaret ederek, bu alanlarda çalışma gruplarının oluşmasını hedeflediklerini aktardı.

Her iki hükümetin de iş birliğine hazır olduğuna dikkati çeken Altmaier, "Bu ilişkiler çevresinde ağlar oluşturmalı, çok somut projeleri ele almalıyız. Çerçeve koşulları tartışmalıyız. Gelecek forumun Berlin'de yapılmasını istiyoruz. Türkiye zor ekonomik şartlar atlattı, bazı sorunlarımız oldu ancak biz geleceğe bakmalıyız."