İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü tarafından düzenlenen 2. Ulusal Sütçülük Kongresi başladı.

Süt Teknolojisi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Harun Reşit Uysal, Ziraat Fakültesi'nde düzenlenen kongrenin açılışında, organizasyonun ilkinin Ankara Üniversitesi tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu görevin ikincisi bize verildi. Biz de en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Uysal, 2 gün sürecek kongrede süt sektörünün durumunu ve bilimsel gelişmeleri ele alacaklarını, programın sektöre önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Ulusal Süt Konseyi Başkan Vekili Muhittin Özder, bir ülkede üretilen sütün ne kadarının sanayiye gittiğinin gelişmişlik ölçüsü olduğunu, Avrupa'da üretilen sütün tamamına yakınının sanayide kullanıldığını ifade etti.

Türkiye'de üretilen sütün ise yarısının sanayiye gittiğini, geçmiş yıllara kıyasla bu rakamlarda düşüş olduğunu dile getiren Özder, şöyle konuştu:

"Süt üretiminde dünyada 9'uncu sıradayız, sanayiye giden sütte 17'nci sıradayız. Geriye gidiyoruz buna dikkati çekmek istiyorum. Bölgemizde Türkiye ve İran hariç bütün komşularımız süt ithalatçısı, çok büyük bir fırsat içindeyiz, bunu değerlendirebiliriz. 'Süt üretimimiz çok fazla değil' diyebilirsiniz. 2004-2014 arasında süt üretimimizi yüzde 110 artırdık. Bunu başarabilen bir ülkeyiz. Biz istersek ve üreticimiz para kazanırsa üretimimizi kat kat artırırız."

Türkiye Süt, Et ve Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel de en değerli gıdalardan yoğurtta tüketimin arttığını söyledi.

"Yoğurt sanayisi her gün karalanıyor." diyen Tezel, şunları kaydetti:

"Şu çok iyi bilinmelidir ki dünyanın en iyi yoğurdu Türkiye'de üretiliyor, dünyada en iyi yoğurt Türk sanayisinin ürettiği yoğurt. Evinizde ürettiğiniz yoğurttan korkun, bizim ürettiğimiz yoğurttan ve süt ürünlerinden korkmayın."

Tezel, Türkiye'de yılda 22,1 milyon ton süt üretildiğini, bunun yüzde 91'inin ineklerden, yüzde 7'sinin koyunlardan kalan kısmının da keçiden elde edildiğini bildirdi. Tezel, çiğ sütün sadece yüzde 48'inin sanayi tesislerinde işlendiğini dile getirdi.

Konferansa, Dünya Sütçülük Federasyonu Direktörü Caroline Emond, EÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum, sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.