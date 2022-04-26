2 yılda yüzde 86 oranında verimlilik sağladı

Yapay zekâ ve derin öğrenme algoritmalarının gelişmesiyle endüstriyel robot pazarı genişlerken, otonom araç çözümleri çalışma şartlarını iyileştirmenin, iş kazalarını azaltmanın yanında şirketlere verimlilikte ve kârlılıkta artış da sağlıyor. Otonom mobil araç çözümleri sunan Atlas Robotics’in COO’su Ahmet Kebabçıoğlu,” Fransa’da yapılan araştırmalar küçük ve orta ölçekli işletmelerin otonom araç yatırımı yapmalarından iki yıl sonra verimliliğinin yüzde 86, kârlılığının yüzde 68, gelirlerinin ise yüzde 18 arttığına işaret ediyor. Ayrıca çalışma şartlarında da yüzde 90 oranında iyileşme gözleniyor” dedi.

Dünyada üretim süreçlerinde insan yerine yapay zekâ odaklı çözümler giderek yaygınlaşıyor. Yapay zekâ ve robotik teknolojilerin kullanılması küçük ve orta ölçekli işletmeler dahil olmak üzere şirketlerin verimlilik, kârlılık, gelir ve çalışma koşullarında iyileşmelere yol açıyor. Otonom mobil araç çözümleri geliştiren Atlas Robotics’in COO’su Ahmet Kebabçıoğlu, Robot Start PME tarafından Fransa’da yapılan araştırmaya göre küçük ve orta ölçekli işletmelerin robot yatırımı yapmalarından iki yıl sonra verimliliğinin yüzde 86, kârlılığının yüzde 68, gelirlerin ise yüzde 18 arttığına dikkat çekerek, çalışma şartlarında da yüzde 90 oranında iyileşme gözlendiğini söyledi.

Otonom çözümler Türkiye’de 2,5 yılda kendini finanse ediyor

Otonom araçların şirketlere sunduğu avantajlara da değinen Kebapçıoğlu “Otonom araçlar 7 gün 24 saat çalışabildikleri gibi stres ve kaygının yol açabileceği iş kazalarını engellerler. Hata ve kaza oranını minimuma indiren otonom araçlar steril olduğu gibi performansının izlenmesine ve raporlamaya da olanak sağlarlar” dedi. İşletmelerde otonom yatırımının kendini finanse etme süresinin kısa olduğuna işaret eden Kebabçıoğlu, “Yapılan araştırmalar otonom yatırımların kendini finanse etme süresinin Avrupa ve Kuzey Amerika’da yaklaşık 1,5 yıl, Türkiye’de ise 2,5-3 yıl olduğunu ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.

Türkiye’de gıda ve ilaç sektöründe ilgi yoğun

Ahmet Kebabçıoğlu, dünyada hızla değişen rekabet koşullarına uyum sağlayabilmek için üretim süreçlerinde yapay zekâ ve otonom sistemlerinin yaygınlaşması gerektiğini vurguladı. Bu amaçla şirketlerin otomasyon dönüşüm planları oluşturmalarını öneren Kebabçıoğlu, bu konuda hızlı adım atan şirketlerin fark yaratacağını söyledi. Kebabçıoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de gıda ve ilaç sektöründe yapay zekâ ve otonom uygulamalarına yönelik ilgi artıyor. Atlas Robotics olarak Türkiye ve dünyada bu sektörlerde yaygınlaşmayı hedefliyoruz.”