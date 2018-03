20 milyon üyeyle çığır açtı!

Emirates Skywards bu büyük dönüm noktasını, üyeleri ile birlikte kutlamaya hazırlanıyor. 11 Mart 2018 tarihine kadar, Dubai’den Emirates ile seyahat eden yolcular, check-in sırasında, uçakta ya da bekleme salonlarında, bazı küçük sürprizlerle karşılaşabilirler.Emirates Skywards, bir ayda dünyanın her yerinden, 220,000 yeni üye kazanıyor. En geniş üye sayısına sahip olan ilk 5 ülke, dört kıtaya yayılmış durumda ve bu da Emirates’ in altı kıtaya yayılmış olan küresel ağının bir göstergesi. Birleşik Krallık, 2,6 milyon üye ile en geniş üyelik tabanına sahipken, onu 1,8 milyon üye ile ABD takip ediyor. Avustralya ise 1,7 milyon üyeye sahip ve hemen ardından, 1,4 milyon üye ile Hindistan ve havayolu şirketinin bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri geliyor.Emirates Skywards Kıdemli Başkan Yardımcısı Dr. Nejib Ben Khedher konuya dair yaptığı açıklama: “Program, ilk başladığı günden itibaren, 17 yıl boyunca, değişen seyahat ve yaşam tarzı alışkanlıklarına paralel olarak gelişme gösterdi. Emirates Skywards, üyelerine her zamankinden daha fazla kişiselleştirilmiş deneyimi temin etmeye odaklanmış durumda. Çeşitli kategorilerde, geniş ölçekte ödül kazanma seçeneği sunuyoruz: seyahat ve yaşam tarzının yanı sıra, çeşitli coğrafyalarda, dünyanın her yerindeki 100’den fazla ortakla, avantaj sağlıyoruz” dedi.Emirates Skywards’ın, küresel ve yerel ortakları; geniş ve çeşitliliğe sahip olan üyelik tabanının gereksinimlerini karşılamak üzere, sürekli yenileniyor ve yaygınlaştırılıyor. Program, üyelerine uygun hareket etmeye devam ediyor ve yerel ortaklıklar ve sunulan kişiselleştirilmiş imkanlara olan odağını arttırarak değer kazandırıyor. Örneğin, en son finansal olarak ortak markaya sahip olan kartını, Pakistan’da, Standard Chartered Bank ile birlikte lanse etti ve çeşitli piyasalardaki finansal ortakların toplam sayısını 13’e çıkarmış oldu. Geçtiğimiz yıl, Emirates Skywards ayrıca, Çin ve Singapur’da, havayolu Mil kazanma uygulaması olan Mileslife gibi ortakları da bünyesine ekledi ve üyeleri için Mil biriktirme seçeneklerini arttırmış ve kusursuz bir yaşam tarzı deneyimi sağlamış oldu.Yerel ortaklıkların yanı sıra, Emirates Skywards, üyelerinin katılımı arttırmak üzere, veriye dayalı yaklaşımlar da uyguluyor. Sadakat programı, üyeleri tarafından oldukça kabul gören tahmini veri modelleme programından yararlanarak, daha kişiselleştirilmiş ve hedeflenmiş imkanlar sunuyor.Emirates Skywards, FlyDubai, Easyjet, Qantas’ın da dahil olduğu16 havayolu şirketi ile ortaklığa sahip ve üyelerine, küresel seyahat destinasyonlarına yönelik dünyanın en büyük ağlarından birine erişim imkanı sağlıyor. Ek olarak, 23 ortak otel grubu ile dünyanın her yerindeki 1,8 milyon mülkte, Skywards Milleri kazanarak yeniden kullanabiliyor ve bu da seyahatlerini kusursuz hale getiriyor.2017 yıllında, Emirates Skywards üyeleri, 35 milyar Mil gibi devasa bir rakamı, ödül uçuşlarında, otel konaklamalarında, dünyanın her yerindeki en büyük etkinliklerde yer alarak kullandılar. Üyeler ayrıca, havayolu şirketinin küresel sponsorlukları ile Avrupa Futbol maçları, Formula 1® ve ATP Tour da gibi, 50 dünya çapındaki organizasyon için 9,000 bilet kazandı. Son zamanlarda, program, bazı üyelerine, dünyanın en büyük futbol yıldızları ile birlikte seyahat edebilecekleri, özel bir Real Madrid charter uçuşundaki koltuklarına yönelik yaşam boyu erişim imkânı sağladı.Emirates Skywards, geçtiğimiz Şubat ayının başlarında FlightGlobal ve Global Flight tarafından düzenlenen 10. yıllık Sadakat Ödülleri 2018’deki, ‘Yönetimde Mükemmeliyet’ ödülü de dahil, bugüne kadar birçok ödül aldı. Ödül, Emirates Skywards’taki sıra dışı stratejik düşünme ve ekip liderliğini tanımaktadır ve iş dönüştürme ve yenilikçi stratejik yön belirleme gibi alanlara dayalı olarak verilmektedir.Emirates Skywards üyeliği ücretsizdir. Uçuş ödülleri ve sınıf yükseltmelerinin yanı sıra, üyeler; havayolu ve otel de dahil, 100’ün üzerindeki program ortakları üzerinden, Skywards Milleri kazanarak kullanabilmektedirler. Üyeler ayrıca, dünyanın her yerindeki gözde etkinliklerin keyfini sürmekte ve dünyadaki başlıca şehirlerde bulunan 41 Emirates Lounge’ına giriş imkanından faydalanabilmektedir. Diğer avantajlar ise, öncelikli check-in ve uçağa biniş, yolcu salonundan yararlanma, Wi-Fi kullanımına yönelik özel imtiyazlar ve uçakta öncelikli koltuk seçme imkanlarını da içeriyor. Daha fazla bilgi için, https://www.emirates.com/skywards adresini ziyaret ediniz.