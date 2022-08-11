20 yaşın üzerinde sıfır fiyatına otomobil!

Otomotiv sektöründe canlılık yaratılması amacıyla 20 yaş üzeri araçların trafikten çekilmeleri koşuluyla yeni otomobil alımında getirilmesi düşünülen yasal kolaylık, ulusal ekonomiye geri dönüşüm yoluyla da katkı sağlayacak.

Trafikte kaydı bulunduğu tahmin edilen 770 bini aşkın 20 yaş üzeri araçtan bir bölümünün, düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte, belirli bir süreç içinde hurdaya çıkması bekleniyor.

Bu araçların trafikten çekilmeleri sayesinde, trafik güvenliğinin daha da artırılacağı ve yeni otomobil satışının canlanacağı öngörülürken, 20 yaş üzeri araçlar, geri dönüşüm yoluyla da yeniden ekonomiye kazandırılabilecek.

HURDACILAR OLUMLU BAKIYOR

Bursa Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Odası Başkanı Mustafa Dursun, uygulamaya konulması düşünülen düzenlemenin, ülke açısından olumlu bir gelişme olacağını söyledi.

Son dönemde, eskiyen ürünlerin hurda olarak değil, geri dönüştürülerek kullanımı uygulamasına Türkiye'de de geçildiğini anlatan Dursun, trafikten kaydı silinecek araçların da, bu çerçevede, mutlaka geri dönüşüme kazandırılması gerektiğini vurguladı.

Dursun, bu araçların geri dönüşüme yönlendirilmesi durumunda, yeni istihdam olanakları ve katma değer yaratılabileceğini belirtti.

Yaşları gereği, trafikten çekilmesi beklenen araçların tamamına yakınının ''2. sınıf hurda'' olduğunu ve piyasada kilosu 130 bin liradan alıcı bulduğunu dile getiren Dursun, bu araçların satışından yaklaşık 15-16 trilyon lira civarında bir katma değer elde edilebileceğini kaydetti.

Eskimiş araç ve malzemelerin dönüşüme yönlendirilmesinin ekonomik getirisinin yanı sıra çevre sağlığı ve güvenlik açısından da büyük yarar sağlayacağına işaret eden Dursun, şöyle konuştu:

''Ancak bu arabalardan sökülecek tek bir vidanın bile, başka bir yerde ya da araçta kullanılmaması şartı getirilmeli. Araçların tümüyle geri dönüşüme yönlendirilmesi halinde, bu uygulama hem katma değer yaratması hem de atıklardan hammadde üretilmesi açısından ülke için faydalı olur.''

İnternetten satılan araçların fiyatları artırdığını ifade eden Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, "Vatandaşlar internetteki fiyatlara bakıp araç alamaya kalkmasınlar. Galericilere ve araba pazarlarına gitsinler. İnternetteki fiyatlar sun'i. Bütün fiyatların artmasına sebebiyet veriyorlar. Beğenmediğin serçe serisine bile 30 bin liradan 100 bin liraya kadar para isteniyor. Böyle giderse araç fiyatlarında artış devam eder. Bu meseleyi halletmemiz lazım. Çözmek için de millî bir duruş sergilemek lazım. Türkiye’de dolar bu kadar artmadı. Son 8 aydır fiyatlar yüzde yüz artış gösterdi" dedi.