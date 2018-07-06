20 yılda 37 bin 390 adet yeni uçağa ihtiyaç olacak

İSTANBUL (AA) - Airbus'ın 2018-2037 Küresel Pazar Tahmini'ne göre, gelecek 20 yıl içerisinde 5,8 trilyon dolar değerinde yaklaşık 37 bin 400 adet yeni uçağa ihtiyaç olacak.

Airbus'ın 2018-2037 Küresel Pazar Tahmini'ne göre, 20 yıl içerisinde dünyanın yolcu uçağı filosu 2 katın üzerine çıkarak 48 bine yükselirken, küresel yolcu trafiğinin yılda ortalama yüzde 4,4 büyümesiyle 37 bin 390 adet yolcu ve kargo uçağına ihtiyaç duyulacak.

Gelişmekte olan ülkeler, ekonomik büyümenin yüzde 60'ından fazlasını kapsayacak ve kişi başına düşen yolculuk sayısı bu ülkelerde 2,5 katına çıkacak. Gelişen hava yolu iş modelleri ve devam eden serbestleşme ile birlikte artan hava taşımacılığı, bölgesel yavaşlamalara karşı esnekliğin artmasını sağlayacak.

Teknolojik gelişmeler sayesinde artan uçak menzili ve kapasitesi, hava yollarına maliyet azaltma yolunda yeni iş fırsatlarını keşfetme esnekliği sağlıyor.





- 540 bin yeni pilota ihtiyaç duyulacak





Airbus, A320neo ile küçük, A350-900 ile geniş uçak segmentinde lider konumda bulunuyor.

Genellikle bugünün tek koridorlu uçaklarının en büyük rekabet alanı olan küçük uçak segmentinde, gelecekte, tahmin edilen toplam talebin dörtte üçünden fazlasını temsil eden 28 bin 550 adet yeni uçağa ihtiyaç duyulması bekleniyor.



Orta segmentte ise Airbus, daha küçük geniş gövde ve daha uzun menzilli tek koridorlu uçaklar tarafından sağlanan ekstra kapasite ve menzil esnekliği gerektiren operasyonlar için 5 bin 480 adet yolcu ve kargo uçağına ihtiyaç duyulacağını öngörüyor.



Daha fazla kapasite ve menzil esnekliği için (bugün A350'lerin de bulunduğu geniş gövde segmenti) bin 760 adet uçağa ihtiyaç olacak.



A350-1000 ve A380 de dahil olmak üzere en geniş uçak modellerini içeren ve genellikle yüksek kapasiteli ve uzun menzilli operasyonlara hizmet eden ekstra geniş gövde segmentinde ise Airbus, gelecek 20 yıl içinde bin 590 adet uçağa talep olacağını öngörüyor.



Talep edilecek olan 37 bin 390 yeni uçağın 26 bin 540 adedi büyüme için kullanılacak, 10 bin 850 adedi ise eski nesil daha az yakıt verimli uçağın yerini alacak.



İki katın üzerine çıkarak 48 bine yükselecek olan dünya filosunda 540 bin yeni pilota ihtiyaç duyulacak. Airbus, büyüyen müşteri platformunun ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet operasyonlarını geliştirmeye devam ediyor.





- "Orta pazar segmentinde son derece güçlüyüz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Airbus Ticari Direktörü Eric Schulz, şunları kaydetti:

"Pazar segmentleri arasındaki sınırları bulanıklaştıran günümüzün daha yetenekli uçakları sayesinde daha geniş bir operasyon aralığında uçak kullanımı için giderek artan bir eğilim var. Bu gerçekler, hava yollarının çalışma şeklini daha iyi yansıtan küçük, orta, geniş ve ekstra geniş kategorileri ile birlikte yeni bir segment geliştirmemizi sağladı. Lider ve en kapsamlı uçak ailemizin çok yönlülüğü, tek koridorlularımızın en gelişmişi A321neo, uzun mesafeli güzergahlarda verimli bir şekilde uçuyor ve A330neo gibi geniş gövdeli uçaklarımız da aynı şekilde bölgesel operasyonlara hizmet ediyor. Bu orta pazar segmentinde son derece güçlüyüz."



