200 global alıcı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, "Gerginliğe rağmen 2017’nin 8 aylık diliminde Almanya’ya hazır giyim ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre az da olsa artış gösterdi. Almanya’da 24 Eylül’de yapılacak seçimin ardından tansiyonun düşeceğine ve ilişkilerin normale döneceğine inanıyorum." dedi.

Tanrıverdi, Mercedes Benz Fashion Week İstanbul (MBFWI) ile eş zamanlı düzenlenen, Türkiye’nin önde gelen marka ve tasarımcılarını küresel alıcılarla bir araya getiren hazır giyim fuarı "The Core İstanbul"un açılışındaki konuşmasında, hazır giyim endüstrisinin yıllık 17 milyar dolarlık ihracat ve 14 milyar doları bulan net döviz getirisiyle Türkiye ekonomisinin gururu olduğunu söyledi.

Sektör olarak 2017’nin 8 aylık dilimini 11 milyar 360 milyon dolar ihracat ile kapattıklarını bildiren Tanrıverdi, "2016’nın aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda halen yüzde 1,8 eksideyiz. Ancak yılın ikinci yarısıyla birlikte işler düzelmeye başladı. Önümüzdeki 4 ayda artıya geçeceğimize ve 2017’yi 17 milyar doların üzerinde ihracatla tamamlayacağımıza inanıyorum." diye konuştu.





- "MBFWI ile The Core İstanbul önemli bir sinerji yarattı"

İHKİB Başkanı Tanrıverdi, Türkiye’nin dünyada yedinci büyük hazır giyim tedarikçisi olduğunu hatırlatarak, düşük katma değerli üretimle bu seviyelerde kalma şansının giderek azaldığını vurguladı.

Sektörün mevcut konumunu sürdürebilmesi için tasarıma odaklanması gerektiğinin altını çizen Tanrıverdi, eş zamanlı düzenlenen MBFWI ile The Core İstanbul’un önemli bir sinerji yarattığını ifade etti.



Tanrıverdi, The Core İstanbul’un bu yıl hazır giyim sektörü için en büyük pazar konumundaki Almanya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri ile yaşanan siyasi gerginliğe denk düştüğünü belirterek, "Gerginliğe rağmen 2017’nin 8 aylık diliminde Almanya’ya hazır giyim ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre az da olsa artış gösterdi. Almanya’da 24 Eylül’de yapılacak seçimin ardından tansiyonun düşeceğine ve ilişkilerin normale döneceğine inanıyorum." dedi.

Türkiye'nin hazır giyim ihracatının yüzde 72-73’ünü AB ülkelerine yaptığının altını çizen Tanrıverdi, şunları kaydetti:

"Sektörümüz için en büyük pazar konumunda olan Almanya’nın bu ülkeler arasında özel bir önemi var. Neyse ki gerginliğin sektörümüze ciddi bir olumsuz yansımasını görmedik. 2016'nın ocak-ağustos dönemiyle kıyasladığımızda Almanya’ya hazır giyim ihracatında düşüş yok hatta çok az da olsa bir artış var. Nitekim The Core İstanbul ile eş zamanlı düzenlediğimiz MBFWI’nın ana sponsorluğunu 10'uncu kez yine dünya çapında bir Alman firması olan Mercedes-Benz yapıyor.

Bu Türkiye’ye olan güveni ortaya koyuyor. Bugün burada Almanya ve Avrupa’nın diğer ülkelerinden gelenlerin de aralarında bulunduğu 200’ün üzerinde küresel alıcı dostumuzla bir aradayız. Konjonktürel siyasal dalgalanmalardan ticaretin etkilenmemesinden son derece memnunuz. Almanya’da 24 Eylül’de yapılacak seçimden sonra ilişkilerin normale döneceğine ve yeni dönemin başta hazır giyim sektörü olmak üzere ticaretimize olumlu yansımaları olacağına inanıyorum."





- "Döviz sepetinin artık çok oynamaması lazım"





Hikmet Tanrıverdi, 2017’yi 17 milyar doların üzerinde ihracatla tamamlama hedefindeki kur ve pariteye ilişkin, şu anda gelişmelerin ihracatçıların lehine olduğu söyledi.

Avro-dolar paritesinin 1,20'lere çıkmasının sektör için olumlu olduğunu kaydeden Tanrıverdi, şunları kaydetti:

"Ekonomistlerin beklentileri 1,05 civarındaydı. Ama bu 1,20 oranının bizim gibi yüzde 75'e yakın oranda AB'ye ürün satan sektörler açısından olumlu olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca Türkiye'nin genel ithalatı dolar ağırlıklı. Doların değer kazanması bizim ham maddeyi daha ucuza alıp avro ile satarken daha farklı satmamıza sebep oluyor. O yüzden AB ile yüksek hacimli iş yapan sektörlerde bu paritenin yükselmesi avantaj oluyor. Umarım çok kısa zamanda paritede geri ileri hareketler olmaz yani biraz daha dar çerçevede hızla hareketler insanları hazırlıksız yakalayabiliyor. Bunlar zaman içerisinde olursa çok daha kolay alacak diye düşünüyorum.

Parite oynaklığında sadece dolar ve avroya takılıp kalmak çok doğru değil aslında, sepete bakmak lazım. Yani 3,75-4 liraya yakın bir sepet ihracat için normal. Bu sepetin altında oluşacak olan bir kur, firmaları biraz daha zorlar diye düşünüyorum. Doların ilk artışındaki etki geçti. Döviz sepetinin artık çok oynamaması lazım."

Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı (MTD) Mehtap Elaidi de moda tasarım markalarının koleksiyonlarını izlemenin bir marka için çok önemli olduğunu vurguladı.

Bunun yanında etkinliğin ticari ayağının da olmasının, tasarımcı markalarının geliştirilmesi ve daha sonra yerleşik birer marka haline gelmesi yolunda çok önemli bir adım olduğunun altını çizen Elaidi, "Bu sene yurt dışından çok güzel bir talep var. İnsanın kendi toprağında bu ticari faaliyeti yürütebiliyor olmasını çok önemsiyorum." dedi.



Birleşmiş Markalar Derneği (BMD)Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel ise satın alımcıların Türkiye'ye gelmekteki tereddütünün yavaş yavaş kırılmaya başladığını, 20-30 ülkeden gelen tasarımcıların 100'e yakın ülke için satın alım yapmak için İstanbul'a geldiğini bildirdi.

