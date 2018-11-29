200 milyon ayakkabı satma hedefi koydu Erem'e teşekkür etti

Ayakkabı yan sanayi sektöründe dünyanın en büyük iki fuarından biri olan Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı (AYSAF), CNR EXPO Yeşilköy’de 60'ıncı kez kapılarını açtı. Yılda iki kez düzenlenen ve Türk ayakkabı yan sanayi sektörünün gelişiminde önemli rol oynayan fuarı 20 bin profesyonel alıcının ziyaret etmesi bekleniyor. TİM Başkanı İsmail Gülle, “Yeni açılan İstanbul Havalimanı sayesinde 200 milyon insan İstanbul’dan ulaşım sağlayacak, bu da bizler için büyük bir avantaj. Ulaşım sağlayacak bu 200 milyon insana bir ayakkabı satma hedefimizin olması lazım. Bunu yapacak sanayimiz var” dedi.



Türk ayakkabı yan sanayi sektörünün en büyük buluşması olan Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı (AYSAF), CNR EXPO Yeşilköy’de başladı. Kendi alanında dünyanın en büyük iki fuarından biri olan AYSAF her yıl iki kere düzenleniyor. Taban, ökçe, aksesuar, tekstil, kimyevi maddeler, deri ve suni deri ürünleri gibi sektöre dair tüm teknoloji ve ürünlerin görücüye çıktığı fuar, istihdamın artışı için önemli bir kaynak olan Türk ayakkabı yan sanayiinin tüm profesyonellerini tek çatı altında buluşturuyor. AYSAF, CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık, Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Vakfı (TASEV), Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) iş birliğinde, Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB desteği ile düzenleniyor.

AYSAF Fuarı’nın açılışına katılan ve kasım ayı ihracatında da Cumhuriyet tarihi rekoru kıracaklarını vurgulayan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “60’ıncısı gerçekleşen bu fuarda bulunmak oldukça anlamlı. Fuar takvimlerinde bu kadar uzun süre yapılan sayılı fuar bulunuyor. Bu fuarın devamlılığı sektör verimliliğini gösteriyor. Hepimiz bir bütünün parçasıyız. Ayakkabı sanayi sektörü köklü ve vizyonu açık bir sektör. 500 milyon çift ayakkabı kapasitemiz bulunuyor ancak 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiriyoruz. Daha yüksek vizyonlara ulaşmamız gerekiyor. Biz ayakkabı sektörünün bütün bileşenleriyle gerçekleştireceğimiz çalışmalarla, uzun vadeli vizyon planıyla ayakkabı sektörünü daha üst seviyelere taşıyacağız.” dedi.

Ülkemizin geçmişten bugüne kadar çok yol kat ettiğini belirten Gülle, kasım ayında da Cumhuriyet tarihi rekoru kırılacağını söyledi. Sene sonunda 170 milyar dolar ihracat gerçekleştirileceğini aktaran Gülle, “Bütün sektörleri geliştirmek hepimizin amacı. Yeni açılan İstanbul Havalimanı da bütün sektörlerde sıçrama yaşattı. 200 milyon insan buradan ulaşım sağlayacak, bu da bizler için büyük bir avantaj. Ayakkabı sektörünün çok önemli projeler yapması gerekiyor. Ulaşım sağlayacak bu 200 milyon insana bir ayakkabı satılma hedefimizin olması lazım. Bunu yapacak sanayimiz var. Ayakkabı sanayi sektöründe en büyük pazarımız olan Rusya’ya ihracatta yüzde 100 artış içerisindeyiz. Türkiye’den ayakkabı almak isteyen firmalar görüşlerini açıkça beyan ettiler. Özellikle organize edilen ticari heyetlerin VİP yapılmasını öneriyoruz. Ceyda Erem’e katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Fuarın herkese hayırlı olmasını diliyorum, umarım bol bol iş bağlantıları gerçekleşir.” diye konuştu.



YABANCI ALICI RAKAMINDA % 106 ARTIŞ

AYSAF Fuarını değerlendiren CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, Ayakkabı yan sanayi sektörüne yön veren 450’nin üzerinde katılımcının yeni ürün ve teknolojilerinin sergileneceği fuarı 20 bin sektör alıcısının ziyaret etmesinin beklendiğini ifade etti. Fuarda ziyaretçilerin yeni ürünlerle buluşması, katılımcı firmaların da tanıtımlarını en etkili şekilde yapmaları ve iş hacimlerini artırmalarının hedeflendiğini anlatan Erem, "Türkiye’nin dört bir yanından, toptan ve perakende ayakkabı üretim faaliyetlerinde bulunan 1000’in üzerinde firmanın yöneticileri VIP davetli programı kapsamında fuarımıza geldi. 2017 yılında Global Pazar İstihbarat Sistemi adında, fuarcılık sektörü için çok önemli bir yatırım yaptık. Bu yatırım sayesinde fuarlarımıza gelen yabancı alıcı rakamında yüzde 106’lık artış yakaladık. Bu rakam sektörlere ihracat olarak geri dönüş sağlıyor. Yabancı alıcı rakamındaki artışı AYSAF Fuarı’nda da yakalayacağımıza inanıyorum." dedi.

Fuarın açılış töreninde konuşma yapan Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) Başkanı Ömer Kadir Arpacı ise, “Dünyanın altıncı büyük üretim kapasitesine sahip ülkemizin ihracatını mutlaka 2-3 milyar dolara çıkartmalıyız. Fuarlarımızı düzenleyen ve bizleri her zaman maddi manevi destekleyen, neredeyse sayesinde ülkenin en uygun bütçeli ve verimli fuarlarını yapmamızı sağlayan Ceyda Erem’e teşekkürlerimi iletiyorum. Belki de son 15 seneyi baz alırsak ayakkabıda kullanılan ithal malzeme oranı yüzde 60’lardan günümüzde yüzde 8 -10’lar seviyelerine düştü. İşlenmiş malzeme olarak yan sanayinin de ithal girdisini yüzde 30 oranında hesaplayabiliriz. Sonuç olarak ayakkabı üretimi tam olarak yerli ve milli üretimdir. 60.sını yapacağımız fuarımızın bol bereketli ve yüksek ihracat imkanları sağlayabilecek bir şekilde geçmesini temenni ediyorum.” diye söyledi.



