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2017 ekonomi yılı olsun
2017 ekonomi yılı olsun
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2017 ekonomi yılı olsun

Etkinliğin açılışında konuşan EGD Yönetim Kurulu Başkanı Celal Toprak, Türkiye'nin 2016'da belki 100 yılda görülebilecek zorluklar yaşadığını ifade etti.

2017 ekonomi yılı olsun

Ekonomi Gazetecileri Derneğinin (EGD) geleneksel "Yılbaşı Buluşması"nın 12'ncisi
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirildi.
EGD üyeleri, siyaset ve iş dünyasından isimlerin bir araya geldiği etkinlik, terör ve demokrasi şehitleri için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Etkinliğin açılışında konuşan EGD Yönetim Kurulu Başkanı Celal Toprak, Türkiye'nin 2016'da belki 100 yılda görülebilecek zorluklar yaşadığını ifade ederek, "İnşallah 2017, bu zorlukların aşıldığı, barış, kardeşlik ve dostluğun pekiştiği, ekonominin çok öne çıktığı bir yıl olur." dedi.
Toprak, 800'e yakın üyesiyle EGD'nin büyük dayanışma örneği sergileyen ve ülkedeki gelişmeler karşısında önemli refleksler gösteren bir dernek olduğunu söyledi.
 
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