2017 gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesi belirlendi

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2017 yılı gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesi ve uygulama esaslarını belirledi.

SPK'nın Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin "2017 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esasları" kararı, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararda, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin, müşterilerine vereceği değerleme hizmetleri karşılığında tahsil edilecek ücretlerde, söz konusu kararda yer alan esaslar ve asgari ücret tarifesinin uygulanacağı bildirildi.

Bununla birlikte, ücretlerin tutarlarının asgari nitelikte olduğu vurgulanan kararda, taraflarca işin özelliğine göre daha yüksek bir ücret belirlenebileceği aktarıldı.

Kararda, belirlenen asgari ücret ve masraf tutarlarının sadece verilecek değerleme hizmetine ilişkin olduğunun altı çizilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Hizmetin verilmesi için gereken ulaşım masrafları ile bu hizmetin verilebilmesi için zorunlu olan bilgi ve belgelerin temininde, resmi kurumlara yapılan harç ve benzeri ödemeler, işbu esaslarda belirtilen gayrimenkul bilgi merkezi payı ile KDV ve diğer vergiler gibi ek ücret ve masraflar, tahsil edilecek asgari ücrete dahil edilemez, ayrıca ödenir. Değerleme konusu gayrimenkulün tapuda kayıtlı niteliğiyle fiili kullanım niteliği arasında bir fark var ise ve bu fark nedeniyle ilgili gayrimenkul işbu asgari ücret uygulama esaslarının ekli tarifesindeki grupların birden fazlasının kapsamına giriyor ise ücretin belirlenmesinde yüksek olan ücret grubu dikkate alınır."

Ayrıca gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesinde belirlenen ücretlerde indirim uygulanamayacağı vurgulanılan karara göre "arsa ve tarım alanlarının" değerleme ücreti 534 ile bin 206 lira arasında, "konut ve iş yerlerininki" 445 ile 2 bin 358 lira arasında, "enerji ve akaryakıt tesislerininki" bin 393 ile 2 bin 679 lira arasında, üretim, depolama, zirai ve sınai nitelikli yapılarınki 489 ila 2 bin 679 lira arasında, hizmet amaçlı kullanılan gayrimenkullerinki ise 889 ile 2 bin 143 lira arasında uygulanacak.