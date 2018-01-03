2017 ihracat rakamları

ANKARA (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bu yıl, 170 milyar dolarlık ihracat rakamını aşacağız. Bu sayede 2014'e ait 157,6 milyar dolarlık yıllık ihracat rekorunu kıracağız." dedi.

Büyükekşi, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile aralık ayı ve 2017 yılı ihracat rakamlarının açıklandığı Wyndham Otel'deki basın toplantısına katıldı.

TİM verilerine göre, Aralık 2017 ihracatının yüzde 10,1'lik artışla 13 milyar 570 milyon dolara çıktığını anlatan Büyükekşi, geçen ayın tüm zamanların en çok ihracat yapılan ayı olduğunu söyledi.

Büyükekşi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının geçici verileri açıkladığını hatırlatarak, "Aralıkta en fazla ihracat 2,5 milyar dolarla otomotiv sektöründe gerçekleşti. Bu sektörümüzü 1,44 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1,37 milyar dolarla kimyevi maddeler takip etti. Ülke gruplarına göre ihracatımızda da birinci sırada yüzde 47,7 pay ile Avrupa Birliği (AB) yer alıyor. AB'ye ihracatımız aralıkta 6,5 milyar dolar oldu. Bunu 2,4 milyar dolar ile Ortadoğu ülkeleri takip ediyor. Üçüncü sırada ise 1,2 milyar dolarla Afrika ülkeleri yer alıyor. Aralıkta en fazla ihracat yapılan üç ülkeden Almanya'ya ihracatımız yüzde 9,8, İngiltere'ye yüzde 10,6, İtalya'ya yüzde 9 arttı. İhracat artış oranında öne çıkan ülkelerden Tunus'a ihracatın yüzde 64, Fas'a yüzde 54, Yunanistan'a yüzde 51, Rusya'ya yüzde 48, Ukrayna'ya yüzde 37 arttı. Aralıkta ihracatımız, miktar bazında yüzde 7,4 artış gösterdi." diye konuştu.

2017 yılı ihracatının TİM'in kapsamına girmeyen kalemlerle birlikte 157,1 milyar dolara ulaştığına işaret eden Büyükekşi, bu artışın Cumhuriyet tarihinin en iyi ikinci yıllık ihracat rakamı olduğunu ve Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerinin aşıldığını bildirdi.

Büyükekşi, küresel ve bölgesel ticarette Türkiye'nin payını artırdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"1 milyar dolar ve üzeri ihracat yaptığımız ülke sayısı 29'dan 33'e çıktı. Listeye yeni giren ülkelerden Slovenya'ya ihracatımız yüzde 26 artışla 1 milyar 173 milyon dolar, Kanada'ya ihracatımız yüzde 46 artışla 1 milyar 44 milyon dolar, Macaristan'a ihracatımız yüzde 29 artışla 1 milyar 29 milyon dolar, Danimarka'ya ihracatımız yüzde 7 artışla 1 milyar 5 milyon dolar oldu. 1 milyar dolar üzeri ihracat yapan il sayısı 15'ten 16'ya çıktı. 2016'ya ilaveten Antalya bu yıl ihracatını yüzde 21 artırarak 1 milyar 196 milyon dolara ulaştı."

Bu yıl da 23 sektörün 1 milyar dolarlık ihracatı aştığını dile getiren Büyükekşi, 2016'dan farklı olarak, gemi ve yat sektörünün 1 milyar 338 milyon dolarla listeye girdiğini, tütün sektörü ihracatının 949 milyon dolarda kaldığını ifade etti.

Büyükekşi, 2017'de ihracat yapan firma sayısının yüzde 3,8 artışla 69 bin 516 olduğunu belirterek, "6 sektörümüz bu yıl tüm zamanların rekorunu kırdı. 2017'de otomotiv ihracatımız yüzde 19 artarak 28,5 milyar dolar, makine ihracatımız yüzde 15 artarak 6,1 milyar dolar, mücevher ihracatımız yüzde 35 artarak 3,3 milyar dolar, savunma ve havacılık ihracatımız yüzde 4 artarak 1,7 milyar dolar, meyve sebze mamulleri ihracatımız yüzde 7 artarak 1,4 milyar dolar, süs bitkileri ihracatımız yüzde 4 artarak 85 milyon dolar oldu." ifadelerini kullandı.

Dünya ticaretindeki artışın ihracat artışına büyük katkı sağladığına dikkati çeken Büyükekşi, "Bu yıl küresel ticaretin 16,5 trilyon dolara ulaşacağını düşünüyoruz. Hükümetimizin destekleri bizlere güç verdi. İhracat desteklerinin 3 milyon liraya çıkarılması, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin desteklenmesi, e-ticaret sitelerine üyelik desteği, Eximbank'ın sermayesinin artması, Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) firmalarımıza sağladığı finansman, istihdama yönelik destekler, bunlardan bir kaçı." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükekşi, ihracatta öncelikleri belirleyerek stratejilerini bu çerçevede oluşturduklarını ve pazar çeşitliliğini artırmaya büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Finansman konusuna bu yıl ciddi mesai harcadıklarının altını çizen Büyükekşi, "Hükümetimiz de bu alandaki ihtiyacımızı gördü. Beklentilerimizin de üzerinde bir destek aldık. KGF sayesinde finansman sorunumuz çözüldü. Ülke ve sektör masalarını kurduk, ihracatçılarımızın sorularına yanıtlar aradık. Yine her yıl olduğu gibi, bu yıl da katma değerli ihracata özel önem verdik. Düzenlediğimiz İnovasyon ve Girişimcilik Haftası, Tasarım Haftası gibi etkinliklerimiz bu amaca hizmet etti. Tüm bu çabaları, bu yıl da fazlasıyla sürdüreceğiz." dedi.

Büyükekşi, 2018'de yaşanması beklenen küresel gelişmelerin ihracatı destekler nitelikte olacağı tahmininde bulunarak, bu yılın 2017'ye göre daha başarılı bir yıl olmasının beklendiğini bildirdi.

2016'da "2017'nin ihracatta atılım yılı" olacağını söylediklerini hatırlatan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Biz sözümüzü tuttuk. 2018 yılında daha da ilerisini hedefliyoruz. Bu yıl, 170 milyar dolarlık ihracat rakamını aşacağız. Bu sayede 2014'e ait 157,6 milyar dolarlık yıllık ihracat rekorunu kıracağız. 2018'in 12 ayında da ihracatta artış bekliyoruz. Tahminlerimize göre, en yüksek artış oranlarını temmuz ve eylülde yakalayacağız. Eylülde yüzde 20'nin üzerinde artış bekliyoruz. Yine 12 ayın 11'inde, ekim ve aralıkta olduğu gibi tarihi rekorlar bizleri bekliyor."

2018'in ihracatta rekorlar yılı olacağını ifade eden Büyükekşi, "Yıl sonunda, bu verdiğimiz sözü de tutmanın haklı gururunu yaşayacağız. Hem yıllık hem aylık bazda, hem ihracatçı sayısında, hem ihraç pazarlarımızda, tüm rekorları alt üst edeceğiz. Büyümeye, istihdama, ekonomimize en üst seviyede katkı sunacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sözü var: 'Birbirimize vereceğimiz işaret şudur: İleri, daima ileri.' Biz de aynı şekilde ileri, daima ileri gitmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.



