2017 yılı bütçe gerçekleşmeleri

ANKARA (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2017'de vatandaşların yeniden yapılandırma kanunları çerçevesinde ödemelerine devam ettiğini belirterek, "2017 sonu itibarıyla yeniden yapılandırmadan toplanan gelir 28,2 milyar liraya çıktı. Bu kapsamda 2017'de 14,5 milyar lira tahsilat yaptık." dedi.

Ağbal, "2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri"ne ilişkin bakanlıkta basın toplantısı düzenledi.

Geçen yıl sektörel vergi indirimleri yaptıklarını ve imalat sektörüne dönük vergi teşvikleri getirdiklerini belirten Ağbal, "İnşaat sektörüne vergi indirimleri getirdik. Bütün bunlar neticesinde 7 milyar liralık vergiden bu dönemde vazgeçtik. Bu dönemde ihracatçılarımız başta olmak üzere Katma Değer Vergisi (KDV) iadelerini hızlandırdık." diye konuştu.

Ağbal, 2017'de vatandaşların yeniden yapılandırma kanunları çerçevesinde ödemelerine devam ettiğini vurgulayarak, "2017 sonu itibarıyla yeniden yapılandırmadan toplanan gelir 28,2 milyar liraya çıktı. Bu kapsamda 2017'de 14,5 milyar lira tahsilat yaptık." ifadesini kullandı.

Vergi gelirlerinde ve vergi dışı gelirlerde bütçedekinin oldukça üzerinde bir gerçekleşme meydana geldiğine dikkati çeken Ağbal, "Ekonomideki canlanma en önemli faktör ama uygulamış olduğumuz kamu maliyesi politikalarıyla ilk aylarda ekonominin genişlemesi yönünde aldığımız kararlar, yılın ikinci yarısından sonra kamu maliyesini olumlu yönde etkilemiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonominin canlandırılması adına alınan vergi indirimleri kararları dışında, harcamalarda da tedbir aldıklarının altını çizen Ağbal, şöyle konuştu:

"KOSGEB üzerinden esnafımıza kredi paketi açıklamıştık. Onun bütçeden faiz maliyeti geldi. Yine Kredi Garanti Fonu (KGF) üzerinde bir paket açıkladık. KGF'nin ödemeleriyle ilgili düzenlemeler yaptık. Bu dönemde reel sektördeki canlanmayı teşvik etmek amacıyla asgari ücret desteğini artırarak 2017'de devam ettirdik. Bundan dolayı bütçeye ilave harcamalar geldi. 2017'nin ocak, şubat, mart aylarına ilişkin sosyal güvenlik prim ödemelerini ekim, kasım, aralık ayına ertelemiştik. Bu prim ödemelerini vatandaşlarımız yılın son çeyreğinde büyük oranda ödediler."

Ağbal, 2017'de yatırım harcamalarına bütçeden ilave 7 milyar lira kaynak ayırdıklarını belirterek, "2017 yılında eğitimden sağlığa, alt yapıdan ulaştırmaya, birçok sektördeki yatırımlara da bütçeden ilave kaynak verme imkanına kavuşmuş olduk. Yıl içerisinde ortaya çıkan savunma, güvenlik harcamalarımız içinde bütçeden, gelirlerdeki artışı da kullanmak suretiyle ilave bu alanda da kaynak ihtiyacını karşılamış olduk. Eğitime ve sağlığa yıl içerisinde öngörülen rakamlardan çok fazla kaynak ihtiyacını da bu dönemde vermiş olduk." diye konuştu.

Makro finansal dalgalanmalara rağmen faiz giderleri harcamasının 56,7 milyar lirayla bütçe öngörülerinin altında kaldığını anlatan Ağbal, "Hizmet bütçesi tarafında ortaya çıkan gelir imkanı da kullanılarak vatandaşımıza daha fazla hizmet götürürken, yıl içerisinde ortaya çıkan riskleri karşılarken faiz noktasında bütçe, hedefi içerisinde kaldı. 2002'den bu yana faiz giderlerinin bütçe giderleri içindeki payının azaldığını görüyoruz. Aynı şekilde her topladığımız 100 liranın 2002 yılında 86 lirası faize giderken, 2017 yılı itibarıyla bu rakam 10,6'ya düştü. Özellikle faiz noktasında sağlamış olduğumuz aşağı yönlü olumlu performans son derece önemli." ifadesini kullandı.

- Mali disiplin vurgusu

Güçlü kamu mali yapısı ve sağlanan mali disiplinin Türkiye'nin en önemli çıtalarından birisi olduğunun altını çizen Ağbal, şunları kaydetti:

"Ülke olarak yaşadığımız zorlayıcı tüm iç ve dış koşullara rağmen mali disiplinden taviz vermeden ekonomiyi destekleyic,i yerinde ve doğru teşviklerle beklentilerimizin üzerinde büyüme ve hedefle uyumlu bütçe performansı sergileyerek 2017'yi tamamladık. 2018'de de mali disiplinden taviz vermeden eğitime, sağlığa, kamu ve özel sektör yatırımlarına, üretim, istihdam, ihracatı destekleyecek teşvik ve düzenlemelere, işletmelerin finansmana ulaşmasına kolaylaştıracak uygulamalara, daha fazla kaynak ayırmaya devam edeceğiz."

Ağbal, meselelere hiçbir zaman için statik bakmayacaklarını dinamik değerlendireceklerini belirterek, "Ekonomik aktivite ve beklentiler dinamiktir. Önümüzdeki süreç içerisinde kamu maliyesi gerektiğinde genişleyecek, gerektiğinde daralacak ama ekonomik istikrarı ve mali disiplini hiçbir şekilde elden bırakmayacağız. 15 yıldır AK Parti hükümetleri mali disiplinden vazgeçmedi, Türkiye ekonomisinin bu yüksek büyüme rakamlarını yakalamasında her zaman için mali disiplin önemli bir gösterge olmuştur." diye konuştu.

Maliye Bakanı Ağbal, geçen yıl bütçesinin, vatandaşa hizmeti esas alan, yatırımı, istihdamı hedefleyen bir bütçe olacağını söylediklerini anımsatarak, özel sektör yatırımlarının 2017 büyümesine katkısının olumlu olacağını dile getirdi.

Ağbal, 2018'de de ekonomi, maliye ve para politikasında beklentileri olumluya itecek bir anlayış içerisinde olacaklarını sözlerine ekledi.

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