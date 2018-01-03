2017 yılı ihracat rakamları açıklandı (1)

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yıl ihracat 2016'ya kıyasla yüzde 10,4 artarak 156,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu rakam TİM kapsamına girmeyen kalemler dahil edildiğinde 157,1 milyar dolar oldu.

TİM tarafından, 2017 yılı ihracat verileri açıklandı.

Buna göre, geçen yılın aralık ayında ihracat 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,1 artarak 13 milyar 570 milyon dolar oldu. Böylece Aralık 2017, tüm zamanların en çok ihracat yapılan aralık ayı olarak kayıtlara geçti.

İhracat, geçen yılın tamamında ise 2016'ya kıyasla yüzde 10,4 artışla 156 milyar 782,3 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. TİM kapsamına girmeyen kalemler dahil edildiğinde, 2017'de 157,1 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en iyi ikinci yıllık ihracat rakamına ulaşıldı.





(Sürecek)