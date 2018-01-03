2017 yılı ihracat rakamları açıklandı (2)

İSTANBUL (AA) - Otomotiv endüstrisi, 28 milyar 534 milyon 556 bin dolarla 2017 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olarak belirlendi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yıl 28 milyar 534 milyon 556 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisi, bu sonuçla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu.

Otomotiv endüstrisini, 17 milyar 45 milyon 360 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 16 milyar 42 milyon 218 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.

2017 yılında en fazla ihracat artışı yüzde 69,3 ile zeytin ve zeytinyağı, yüzde 37,6 ile gemi ve yat sektörlerinde kaydedildi.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen yıl yüzde 77,4'ünü gerçekleştiren sanayi grubunda yıllık yüzde 12,8'lik artışla 121 milyar 392 milyon 773 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Bu dönemde toplam ihracatın yüzde 13,5'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 5,1'lik yükselişle 21 milyar 235 milyon 89 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Toplam ihracattan yüzde 3 pay alan madencilik grubunda da yüzde 23,8'lik artış yaşandı ve 4 milyar 688 milyon 11 bin dolarlık ihracat yapıldı.





- En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti





2017 yılında en fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti. Söz konusu dönemde Almanya'yı Birleşik Krallık, İtalya, ABD ve Irak izledi.

TİM verilerine göre, 2016-2017 yılı aralık ayı ve 12 aylık ihracat rakamlarının aldığı değerler, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki aldıkları paylar şöyle (bin dolar):

1 - 31 ARALıK 1 OCAK - 31 ARALıK SEKTÖRLER 2016 2017 Değişim ('17/'16) Pay(17) (%) 2016 2017 Değişim ('17/'16) Pay(17) (%) I. TARIM 1.996.909 2.135.954 7,0 15,7 20.211.119 21.235.089 5,1 13,5 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.431.250 1.465.664 2,4 10,8 14.219.471 14.527.698 2,2 9,3 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 614.283 562.648 -8,4 4,1 6.358.838 6.372.512 0,2 4,1 Yaş Meyve ve Sebze 278.887 359.727 29,0 2,7 1.977.992 2.231.391 12,8 1,4 Meyve Sebze Mamulleri 111.567 117.769 5,6 0,9 1.320.222 1.416.698 7,3 0,9 Kuru Meyve ve Mamulleri 115.270 131.747 14,3 1,0 1.296.686 1.282.238 -1,1 0,8 Fındık ve Mamulleri 203.792 161.014 -21,0 1,2 1.983.789 1.868.309 -5,8 1,2 Zeytin ve Zeytinyağı 25.643 43.741 70,6 0,3 190.829 323.076 69,3 0,2 Tütün 75.290 78.685 4,5 0,6 1.009.758 948.665 -6,1 0,6 Süs Bitkileri ve Mam. 6.517 10.335 58,6 0,1 81.357 84.808 4,2 0,1 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 211.825 222.268 4,9 1,6 1.890.703 2.260.996 19,6 1,4 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 211.825 222.268 4,9 1,6 1.890.703 2.260.996 19,6 1,4 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 353.834 448.022 26,6 3,3 4.100.945 4.446.396 8,4 2,8 Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 353.834 448.022 26,6 3,3 4.100.945 4.446.396 8,4 2,8 II. SANAYİ 9.969.488 11.022.180 10,6 81,2 107.600.041 121.392.773 12,8 77,4 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 929.758 1.014.146 9,1 7,5 11.179.743 11.786.741 5,4 7,5 Tekstil ve Hammaddeleri 645.375 693.861 7,5 5,1 7.866.810 8.101.821 3,0 5,2 Deri ve Deri Mamulleri 115.970 119.255 2,8 0,9 1.394.061 1.519.231 9,0 1,0 Halı 168.413 201.030 19,4 1,5 1.918.872 2.165.689 12,9 1,4 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.289.587 1.367.631 6,1 10,1 13.936.780 16.042.218 15,1 10,2 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.289.587 1.367.631 6,1 10,1 13.936.780 16.042.218 15,1 10,2 C. SANAYİ MAMULLERİ 7.750.143 8.640.404 11,5 63,7 82.483.518 93.563.813 13,4 59,7 Hazır giyim ve Konfeksiyon 1.337.050 1.440.335 7,7 10,6 16.956.074 17.045.360 0,5 10,9 Otomotiv Endüstrisi 2.346.447 2.490.844 6,2 18,4 23.887.929 28.534.556 19,5 18,2 Gemi ve Yat 156.404 120.958 -22,7 0,9 972.176 1.338.158 37,6 0,9 Elektrik Elektronik ve Hizmet 947.214 1.096.260 15,7 8,1 9.976.164 10.500.495 5,3 6,7 Makine ve Aksamları 491.197 605.011 23,2 4,5 5.299.789 6.085.453 14,8 3,9 Demir ve Demir Dışı Metaller 490.789 625.953 27,5 4,6 5.945.789 6.812.164 14,6 4,3 Çelik 924.331 1.165.012 26,0 8,6 9.073.203 11.471.944 26,4 7,3 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 202.294 236.565 16,9 1,7 2.650.986 2.706.820 2,1 1,7 Mücevher 344.033 282.885 -17,8 2,1 2.440.749 3.295.817 35,0 2,1 Savunma ve Havacılık Sanayii 212.501 203.246 -4,4 1,5 1.677.116 1.739.453 3,7 1,1 İklimlendirme Sanayii 289.509 358.482 23,8 2,6 3.507.858 3.921.348 11,8 2,5 Diğer Sanayi Ürünleri 8.375 14.852 77,3 0,1 95.683 112.245 17,3 0,1 III. MADENCİLİK 354.103 411.603 16,2 3,0 3.787.244 4.688.011 23,8 3,0 Madencilik Ürünleri 354.103 411.603 16,2 3,0 3.787.244 4.688.011 23,8 3,0 T O P L A M (TİM*) 12.320.500 13.569.737 10,1 100,0 131.598.404 147.315.873 11,9 94,0 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 10.471.157 9.466.385 -9,6 6,0 T O P L A M (TİM+TUİK*) 142.069.560 156.782.257 10,4 100,0

(Bitti)



