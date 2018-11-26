2017 Yılı Kamu İşletmeleri Raporu

ANKARA (AA) - Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) brüt satışları, 2017'te bir önceki yıla göre yüzde 13,7 artışla 103,3 milyar liraya ulaştı. KİT'lerin toplam aktif büyüklüğü de aynı dönemde yüzde 17,4 artış kaydederek 196 milyar liraya yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2017 yılına ilişkin Kamu İşletmeleri Raporu'nu açıkladı.

Buna göre, geçen yıl sonu itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı portföyünde toplam 19 KİT ve 4 bağlı ortaklık yer aldı. Performans açısından değerlendirildiğinde 2017 yılında KİT sisteminin brüt satışları 2016 yılına göre yüzde 13,7 artışla 103,3 milyar liraya çıktı.

Brüt satışlardaki artış ağırlıklı olarak BOTAŞ, TEİAŞ, TETAŞ, ESK ve ETİMADEN'in brüt satışlarında yaşanan artıştan kaynaklandı. Ağırlıklı olarak BOTAŞ kaynaklı olmak üzere, 2017 yılında toplam KİT'lerin satış maliyetindeki artış brüt satışlardaki artıştan daha fazla gerçekleştiği için KİT sistemi 2017 yılını yaklaşık 2,5 milyar lira faaliyet karı ile kapattı. Faaliyet karı 2016 yılına göre yaklaşık yüzde 83 azalma gösterdi. Faaliyet karındaki azalış dönem kar-zararını da etkilerken, KİT sisteminde 2017 yılında 7,7 milyar liralık dönem karı gerçekleşti. Vergi ve yasal yükümlülüklerinin ardından 2017 yılı dönem net karı 5,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

- KİT'lerin bilanço durumu

Rapora göre, KİT sisteminin toplam aktif büyüklüğü 2017'te bir önceki yıla göre yüzde 17,4 artışla 196 milyar liraya yükseldi. Bilanço büyüklüğünün milli gelire oranı ise yüzde 6,3 olarak gerçekleşti. Aktif büyüklüğündeki artış, ağırlıklı olarak duran varlıklardaki artıştan kaynaklandı.

Toplam öz kaynak büyüklüğü 2017'de yıllık bazda yüzde 18,6 artışla 136,2 milyar liraya çıktı. Bazı KİT'lerin nominal sermayelerinde yapılan artışlar sonucunda KİT

sisteminin toplam nominal sermayesi 2016 yılına göre yüzde 38,5 artışla 148,7 milyar liraya yükseldi. Yine aynı KİT'lerin ödenmiş sermayelerindeki artış ise KİT

sisteminin toplam ödenmiş sermayesini yüzde 34,2 artırarak 127 milyar liraya çıkardı.

KİT sisteminin pasif yapısı incelendiğinde ise öz kaynakların yabancı kaynaklara oranla daha fazla olduğu dikkati çekti. Öz kaynaklar toplam pasifin yüzde 69,4'ünü oluştururken yabancı kaynakların oranı yüzde 30,6 olarak belirlendi.

- İstihdam giderleri arttı

Bakanlık portföyünde bulunan KİT'lerde 2000 yılında yaklaşık 170 bin kişi istihdam edilirken, bu sayının giderek azaldığına işaret edilen raporda, 2017'de istihdam edilen kişi sayısının 101 bin seviyelerine indiği belirtildi. Bu kapsamda 2017'de istihdam edilen toplam kişi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,6 azaldı.

Portföydeki KİT'lerin toplam istihdam giderleri söz konusu dönemde yüzde 9,6 artışla 9,2 milyar liraya ulaşırken, gelir tablosuna yansıtılan toplam KİT satış ve faaliyet giderlerinin yüzde 9,3'ünün istihdam giderinden oluştuğu bilgisine yer verildi.

KİT'lerin bünyesindeki bir çalışanın işverene maliyeti 2017 yılında memurlar ve sözleşmeli personel için aylık ortalama 6 bin 426 lira, işçiler için ise aylık ortalama 8 bin 554 lira oldu.