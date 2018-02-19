2017 yılını rekorla kapattı

NISSAN Avrupa 2017 yılını rekorla kapatırken, 10 yıl önce yeni bir segment yaratan NISSAN Qashqai’nin 3 milyonuncu adedi İngiltere’deki Sunderland Fabrikasının bantlarından indi.



NISSAN’ın Sunderland Fabrikası tarihi başarıya imza atarken, şirketin Datsun ve NISSAN markaları 2017 yılında toplamda 762.574 adet satarak en iyi Avrupa satış performansına imza attı. Şirket bu sonuçla 2016 yılı ile karşılaştırıldığında satışlarını yüzde 3,8 oranında artırmış oldu.



NISSAN’ın kaydetmiş olduğu başarıda, satışları yüzde 1,2 oranında artan Qashqai modeli önemli bir rol üstlendi. Sunderland Tesisi 2017 yılında 346.856 adet NISSAN Qashqai üreterek bir rekora imza atarken bunların 265.520 adedi Avrupa pazarında satıldı.



NISSAN Qashqai’nin satış performansının da katkısıyla NISSAN Avrupa pazarından yüzde 3,7 pay alırken, marka İspanya’da yüzde 9,4, Fransa’da yüzde 3 ve Rusya’da yüzde 12,4 büyüme kaydetti.

2014 yılında ikinci nesil olarak satışa sunulan ve kısa süre önce makyajla güncellenen Qashqai, NISSAN tarihinin Avrupa’daki en başarılı modeli olarak öne çıkıyor. NISSAN Qashqai, toplamda 19 adedi ‘Yılın Otomobili’ olmak üzere 80’in üzerinde ödül aldı. NISSAN Qashqai bir SUV pratikliğini ve kullanım özelliklerini bir hatchback otomobilin ayak izi, sürüş dinamikleri ve kullanım maliyetleriyle aynı potada eritiyor.



NISSAN Avrupa Başkanı Paul Willcox yapmış olduğu değerlendirmede: “2017 yılı NISSAN Avrupa için tam bir rekor yılı olurken 2018 yılına da son derece hızlı bir başlangıç yaptık. Qashqai sadece 10 yılda 3.000.000 üretim adedine ulaşırken Ekim ayında lanse etmiş olduğumuz ve satışa sunulmadan önce ödül alan NISSAN LEAF her 10 dakikada 1 adet olmak üzere rekor sipariş adetleriyle yüzümüzü güldürüyor.”



NISSAN Qashqai’ye en çok satan araç tescili



Dünyanın önde gelen araştırma ve danışmanlık firmalarından Focus2move’un, Avrupa’nın en çok satan araçları araştırmasına göre NISSAN Qashqai, bu yılın en çok satılan SUV’u olmakla kalmıyor, aynı zamanda bu önemli başarıyı 2013 yılından bu yana elinde tutan model olarak göze çarpıyor.



Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen makyajda; yeni dış tasarım, arttırılmış iç mekan kalitesi, gelişmiş sürüş performansı ve yeni NISSAN Intelligent Mobility teknolojileri olmak üzere dört ana konuya odaklanırken böylece Qashqai kullanıcılarına daha fazla konfor ve sürüş güvenliği sunuluyor.