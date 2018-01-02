2017'de Cumhuriyet tarihinin en yüksek 2. ihracat seviyesi görüldü

ANKARA(AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanlığının aralık ayı dış ticaret, şirket ve esnaf geçici idari verilerine ilişkin bülteni yayımlandı.

Buna göre, geçen yılın aralık ayında ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 8,59, ithalat da yüzde 27,68 arttı. Söz konusu dönemde ihracat 12 milyar 783 milyon dolardan 13 milyar 881 milyon dolara, ithalat da 18 milyar 368 milyon dolardan 23 milyar 452 milyon dolara çıktı.

Aralıkta dış ticaret hacmi bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,85 yükselerek, 31 milyar 151 milyon dolardan 37 milyar 334 milyon dolara yükseldi.

Dış ticaret açığı ise yüzde 71,36 artışla 9 milyar 571 milyon dolar olarak hesaplandı. Aralık 2016'da dış ticaret açığı 5 milyar 585 milyon dolar seviyesindeydi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da Aralık 2016'da yüzde 69,6 iken geçen yılın aynı ayında yüzde 59,2 oldu.

Cumhuriyet tarihinin en yüksek 2. ihracat seviyesini gördü

Dış ticaret verileri geçen yılın tamamı açısından değerlendirildiğinde, 2017'de ihracat bir önceki yıla göre yüzde 10,22 artarak 142 milyar 532 milyon dolardan 157 milyar 94 milyon dolara çıktı. Böylece, Cumhuriyet tarihinin en yüksek 2. ihracat seviyesine ulaşıldı. Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru ise 157,6 milyar dolarla 2014 yılında kırılmıştı.

Geçen yıl ithalat da yüzde 17,92 artışla 198 milyar 576 milyon dolardan 234 milyar 156 milyon dolara yükseldi.

Dış ticaret hacmi geçen yılın ocak-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,70 artarak, 341 milyar 108 milyon dolardan 391 milyar 250 milyon dolara çıktı.

Dış ticaret açığı ise söz konusu dönemde yüzde 37,50 artışla 77 milyar 62 milyon dolar olarak hesaplandı. 2016 yılında dış ticaret açığı 56 milyar 44 milyon dolar seviyesindeydi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da 2016'da yüzde 71,8 iken geçen yıl yüzde 67,1'e indi.

"En çok ihracat yapılan fasıl motorlu taşıtlar"

2017'de en çok ihracat yapılan fasıl, 23 milyar 957 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğerleri" oldu. Bu faslı 13 milyar 830 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları", 8 milyar 852 milyon dolarla "örme giyim eşyası ve aksesuarı" izledi.

Geçen yıl en çok ithalat yapılan fasıl ise 37 milyar 199 milyon dolarla "mineral yakıtlar ve yağlar" oldu.

Ülkelere göre ihracat ve ithalat

Ülke bazında bakıldığında, 2017'de en çok ihracat 15 milyar 136 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 9 milyar 616 milyon dolarla İngiltere, 9 milyar 60 milyon dolarla Irak izledi.

En fazla ithalat ise 23 milyar 371 milyon dolarla Çin'den gerçekleşti. Bu ülkeyi, 21 milyar 302 milyon dolarla Almanya, 19 milyar 546 milyon dolarla Rusya takip etti.

Aralık ayı verileri

Dış ticaret verileri aylık bazda değerlendirildiğinde, geçen ay en fazla ihracat yapılan fasıl, 2 milyar 100 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğerleri", 1 milyar 318 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları", 859 milyon dolarla "elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme verme cihazları" olarak belirlendi.

Aralıkta en çok ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 871 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahzarları" oldu.

Aylık şirket verileri

Aralık ayı itibarıyla Türkiye'de 1 milyon 796 bin 906 aktif firma bulunurken, bunların 733 bin 353'ü limited şirket, 705 bin 715'i ticari işletme, 191 bin 361'i şube, 118 bin 765'i anonim şirket, 35 bin 66'sı kooperatif, 10 bin 862'si kolektif şirket ve bin 784'ü komandit şirket olarak faaliyet gösteriyor.

Türkiye genelinde aralık ayı itibarıyla toplam 1 milyon 674 bin 46 esnaf ve sanatkar bulunurken, bu kişilere ait işyeri sayısı 1 milyon 801 bin 823 olarak hesaplandı.

Geçen yılın kasım ayı itibarıyla faizsiz ve yüzde 50 faiz indirimli kredi kullanan toplam esnaf ve sanatkar sayısı 447 bin 786, kredi bakiyesi 23 milyar 219 milyon 638 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Muhabir: Mustafa Çalkaya-Erdal Çelikel