"2017'de reel sektör için umut hakim olacak"

ANKARA (AA) - ERDAL ÇELİKEL - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni bir yıla girerken reel sektör olarak ekonomideki adımları olumlu ve gelecek için umut verici gördüklerini belirterek, "2017'de reel sektör için inşallah belirsizlik yerine umut hakim olacaktır." dedi.

Hisarcıklıoğlu, 2016'da yaşanan gelişmeleri ve 2017'den beklentilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye ve dünya açısından zor bir yılın geride kaldığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Ülke olarak ağır badireler atlattık. Komşu ülkelerde sorunlar yaşanmakta. Bir taraftan 3 milyon mülteciyi ağırlıyoruz. Terör örgütleri ile mücadele ediyoruz. Bunun yanında son dönemde iki seçim yaşadık ve 15 Temmuz'da hain FETÖ darbe girişimi oldu." diye konuştu.

Yaşanan tüm bu gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisinin büyümeye ve güçlenmeye devam ettiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, 7 yıldır kesintisiz devam eden büyüme trendinin bunun somut göstergelerinden olduğunu söyledi.

"Herkes şunu çok iyi biliyor ki bu şartlar altında Türkiye'den başka bunu başarabilecek bir ülke yok." diyen Hisarcıklıoğlu, Türkiye'ye yatırım yapanların asla kaybetmeyeceğinin altını çizdi.

Türkiye'nin, dünyanın en zor stres testinden başarıyla geçtiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Bundan sonra da bütün bu sıkıntıları birlik ve beraberliğimizle aşarız." ifadesini kullandı.

- "Tedbirler büyüme performansına olumlu yansıyacak"

Başbakan Binali Yıldırım ile hükümetin icracı ve reformcu bir anlayışla hareket ederek yatırım, üretim, istihdam ve ihracata yönelik açıkladığı tedbir ve destekleri moral verici bulduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"İş dünyamızın en çok sıkıntı yaşadığı alanlar olan finansmana erişiminin kolaylaştırılmasını, istihdam maliyetlerini düşürecek mekanizmalar hazırlanmasını ve yatırım yapmanın cazibesinin artırılmasına odaklanılmış olmasını fevkalade önemli görüyoruz. Ayrıca, bu adımların özellikle KOBİ'lerimize hitap etmesinin ekonominin büyüme performansına olumlu yansıyacağı ve büyümenin bereketini artıracağı inancındayız."

- "2017'de umut hakim olacak"

TOBB olarak üreten kesimlerin iş ve yatırım ortamını iyileştirmek üzere bugüne kadar hükümetle paylaştıkları birçok konunun hayata geçirilmiş olmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Reel sektör olarak yeni bir yıla girerken, ekonomideki bu adımları olumlu ve gelecek için umut verici görüyoruz. 2017'de reel sektör için inşallah belirsizlik yerine umut hakim olacaktır. Bu zor günlerde reel sektörün yanında olduğunu gösteren devletimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa camiası olarak Türkiye'nin gücüne ve özel sektörün dinamizmine yürekten inandıklarını kaydederek, hükümetin attığı adımların ekonomiye yansıması için kendilerine düşen her sorumluluğu yerine getirerek, çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini söyledi.

- "KOBİ'ler nefes alsın istedik"

TOBB'un öncülüğünde KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için hayata geçirilen "Nefes Kredisi" projesine değinen Hisarcıklıoğlu, proje ile KOBİ'lerin yüksek faiz baskısından bir nebze olsun kurtularak nefes almasını istediklerini dile getirdi.

Projeyi himayesine alarak destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile proje ortakları DenizBank, Ziraat Bankası ve Kredi Garanti Fonu'na teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"81 ildeki oda ve borsalarımız bu projede büyük bir inisiyatif üstlendi. Onların da destekleriyle 1 milyar lira olarak başlayan projemiz 5 milyar liralık kredi hacmine ulaştı. Reel sektör ile finans sektörü el ele verdik ve KOBİ'lere nefes olacak bir mekanizma geliştirdik. Cumhurbaşkanımız ile Başbakanımızın başlattığı kredi faizlerini düşürme politikasına özel sektör olarak katkı sağlamış olduk."

- "Huzur ve istikrarı mutlaka muhafaza etmeliyiz"

Hisarcıklıoğlu, Amerikan Merkez Bankasının (Fed) faiz artırım sürecini başlatması ve Brexit sonrası Avrupa'da ortaya çıkan belirsizlikler ile Çin ekonomisindeki sorunların artmasının 2017 için önemli risk unsurları olduğuna dikkati çekerek, gelecek yıl dalgalanmaların çok olacağını söyledi.

Bu süreçte sadece siyasetçilere değil, hane halkından müteşebbisine, meslek örgütlerine kadar herkese önemli görev ve sorumluluklar düştüğünü belirten Hisarcıklıoğlu, "Öncelikle ülkemizdeki huzur ve istikrarı mutlaka muhafaza etmek durumundayız. Ekonomi yönetimimiz iş ortamını iyileştiren önemli kararlar aldı. Bunları devam ettirmeli ve yeni bir büyüme hikayesi hazırlamalıyız." dedi.

Özel sektör olarak üretime, yatırıma, ihracata odaklanmaya devam ederek, risklerle değil fırsatlarla, içeriyle değil dışarıyla ilgilenmeleri gerektiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, 2017'de enseyi karartmadan, temkinli ama kararlı bir şekilde ilerleyeceklerini dile getirdi.

- "Yeni bir büyüme hikayesi başlatırsak algıyı olumlu yönetiriz"

Hisarcıklıoğlu, ekonomide beklentilerin doğru yönetilmesinin önemine işaret ederek, bu anlamda Türkiye'nin kendisini iyi anlatması ve algıyı yönetmesi gerektiğini söyledi.

Yurt dışındaki Türkiye'ye yönelik algının olumlu yönde değiştirmenin mümkün olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Eğer Türkiye olarak yeni bir büyüme hikayesi başlatırsak, hem dünyadaki hem piyasalardaki algıyı olumlu anlamda biz yönetmiş ve yönlendirmiş oluruz." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin çok büyük bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Bu zor günler elbette geride kalacaktır. Burada esas olan bizim birlik ve beraberliğimizi sürdürmemiz ve kardeşliğimizi unutmamamızdır. Biz birlikte güçlüyüz. Her zaman şiar edindiğimiz bir söz var: 'Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap var' diyoruz. Her zaman bu beraberliğimizi koruyacağız ve aydınlık yarınlara emin adımlarla yürüyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.







