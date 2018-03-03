Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

2017’yi Rekor Büyüme ile Kapadı

Yataş Grup, 2017 yılı net karını %296,7 artırarak 69,4 milyon TL’lik bir kar ile rekor bir büyümeye daha imza attı. 2016’ya göre satış rakamlarında yüzde %58,4 büyüme gösteren Yataş Grup’un açıkladığı net satış rakamı ise 795,7 milyon TL oldu.

2017’yi Rekor Büyüme ile Kapadı

Yataş Grup 2017’de de hızlı büyümesini sürdürdü. Yataş Grup tarafından açıklanan 2017 4.çeyrek bilanço verilerine göre, Grup 795,7 milyon TL net satış rakamına ulaşarak, 2016 yılına kıyasla yüzde 58,4 büyüme gösterdi. Aynı dönemde 120,3 milyon TL Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) elde ederek 2016’ya kıyasla yüzde 134 büyüme başarısı gösteren Yataş Grup, 69,4 milyon TL net kar elde etti.

2012 yılında başlattıkları değişim ve dönüşüm sürecinin ilk 5 yılını tamamladıklarını, ikinci 5 yıllık hedeflerinin ise bir dünya markası olmak olduğunu söyleyen Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın;

“Yataş olarak gerek yurtiçi gerek yurtdışında gösterdiğimiz başarılarla global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. 2017 yılında mobilya sektörü, hükümetin sağlamış olduğu teşviklerle ikinci çeyrekten itibaren canlılık kazandı. Yataş olarak 2017 yılını %58,4 büyümeyle kapatarak, sektörün en hızlı büyüyen şirketi olmaktan gurur duyuyoruz. Büyük bir atılım gösterdiğimiz ihracat faaliyetlerimizi bu seneye kadar Turquality desteği olmaksızın yürüttük. Bu sene hem Yataş Bedding hem de Enza Home için Turquality desteğini aldık dolayısıyla bu yıldan itibaren Uzakdoğu pazarları da dahil tüm dünya pazarlarında daha aktif ve sürpriz gelişmeler içerisinde olacağız. 2018 yatırım bütçemizi de artırdık. Kısacası 2018 Yataş Grup’un yılı olacak. Tüm bu başarılarımızda emeği geçen Yataş ailesine, iş ortaklarımıza ve bize olan güvenleriyle bizi yücelten müşterilerimize teşekkür ederim.” dedi.

Yataş Grup 2017’de yatırımlarının meyvesini almaya başladı

2017 yılını hem yatırım yılı ilan eden, bununla birlikte de tüm büyüme hedeflerini gerçekleştiren Yataş Grup,inşaat, makine ve mağazacılık operasyonlarına 50 milyon TL’nin üzerinde yatırım yaptı. İstihdam konusunda da yeni iş imkanları sağlayan Yataş, 2012 yılında ortalama 1100 olan çalışan sayısını 2017 yılında 2391’e yükseltti. Halihazırda 49 ülkeye ihracat yapan şirket, 2018 yılında 110’u yurtiçinde 48’i ise yurtdışında olmak üzere toplam 158 yeni mağaza açmayı planlıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Yataş Grup
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5