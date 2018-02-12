"2018, Akkim'in inovasyon ve atılım yılı olacak"

İSTANBUL (AA) - Akkim Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Başkanı Hazreti Akdemir, 2018'in, Akkim için inovasyon ve atılım yılı olacağını bildirdi.

Akkim'den yapılan açıklamaya göre, Hazreti Akdemir, Akkim'in büyüme döneminin en yakın şahidi olan ve başarısında büyük payı bulunan çalışanlarını ödüllendirdiği etkinlikte konuştu.

Akdemir, 2018'in, Akkim için inovasyon ve atılım yılı olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Teknoloji ve beraberindeki değişim tüm endüstrileri çok hızlı bir şekilde dönüştürürken, bu hıza ayak uyduramayan kurum ve kuruluşlar tarih sahnesinden hızla siliniyor. Tüketicilerin satın alma değer ve davranışlarının her gün değiştiği bu yeni çağda zamana ayak uydurmaktan ve zamanı etkin kullanmaktan başka çaremiz yok. Rekabet, artık daha yıkıcı ve yakıcı bir şekilde yaşanıyor. Tüm Akkim ailesi olarak, kendimizi buna hazırlamalıyız. Yeni dönemde daha hızlı, daha iyi, daha uygun ve daha farklı olamayanlara yer yok."

Müşterileri için rekabetçi yeni fırsatlar ve anlamlı deneyimler üretmeye odaklandıklarını vurgulayan Akdemir, "Sürekli gelişim ve değişim içerisindeyiz. İnovasyonu tüm iş süreçlerimize yayacağız. Sadece Ar-Ge ve üretimde değil, satışta, pazarlamada, finansta, lojistikte, satın almada, maliyetlerin kontrolünde, zaman yönetiminde, müşteri hizmetlerinde ve benzeri tüm alanlarda daha etkin hareket edecek yeni yollar arıyoruz. Her alanda farklı ve önde olmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Personel değişim oranlarının çok düşük olduğunu, bu sebeple Akkim’de çok tecrübeli ve deneyimli bir ekibin bulunduğunu belirten Akdemir, bu ekibin sürekli ileriye bakması, pazara ve müşterilerine odaklanması gerektiğini, geriye dönüp bakacak vakitlerinin olmadığını kaydetti.

Etkinlikte, Akkim'de 5'inci, 10'uncu ve 15'inci yılını dolduran çalışanlara başarı plaketi ve çeşitli hediyeler verildi.



