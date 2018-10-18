İSTANBUL (AA) – Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, finansal piyasalarda yaşanan dengelenmeye ilişkin, “Kesinlikle gevşemeyeceğiz. Politikalarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye hükümetimiz olarak devam edeceğiz. Risk primlerimiz düşmeye, bu anlamdaki temellerin daha da sağlamlaşması için zayıflıklarımızı güçlendirecek adımları aynı motivasyonla atmaya devam edeceğiz.” dedi.

Albayrak, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından düzenlenen Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin iş dünyası ayağı olan 2018 BRICA İstanbul Zirvesi'ne katıldı.

Burada küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamalar yapan Albayrak, piyasaların ekonomi yönetiminin aldığı tedbirleri ve uygulamaya koyduğu eylemleri olumlu karşıladığını söyledi.

Albayrak, “Bugüne kadar ağırlıklı yurt içi ve yurt dışı piyasalar Yeni Ekonomi Programı (YEP) ve aldığımız diğer tedbirlerin hepsine çok olumlu reaksiyon gösterdi. Türk lirası Amerikan doları karşısında aynı dönemde yaklaşık yüzde 21 oranında değer kazandı. Son bir ay… Hazinenin iç borçlanma faizleri yine baz puan olarak baktığımızda 230 baz puanın üzerinde bir gerileme ortaya koydu.”

Uluslararası piyasalardaki ABD doları cinsinden tahvillerin getirilerindeki artışa dikkati çeken Albayrak, Borsa İstanbul 100 Endeksi’nin söz konusu son bir aylık dönemde yüzde 4’ün üzerinde değer kazandığını kaydetti.





- “Dalgalanma süreci durdu”





Albayrak, Türkiye ekonomisinin spekülatif atakları başarıyla savuşturduğunu ifade ederek, “Türkiye ekonomisinde ve finansal piyasalarda yaşanan tüm bu dalgalanma süreci durdu, güçlü bir şekilde stabilize olarak, sağlam adımlarla yoluna devam etmeye başladı.” değerlendirmesini yaptı. Yerel para biriminin dolar karşısında değerlenme oranı ve CDS primlerindeki iyileşme nedeniyle Türkiye’nin Brezilya ile birlikte yükselen piyasalardan pozitif ayrıştığını anlatan Albayrak, Türkiye’nin tahvil faizindeki gerileme nedeniyle bu alanda da gelişen piyasalar arasında ilk 2’de yer aldığını söyledi.





- Türkiye’nin kaynak sağlama sorunu yok”





Ağustos ayında maruz kalınan spekülatif ataklarla başarılı bir şekilde mücadele ettiklerini belirten Albayrak, şunları kaydetti:



“Spekülatif ataklarla birlikte oluşturulmak istenen karamsar tabloya, panik havasına izin vermedik. Birileri Türkiye için karamsar bir fotoğraf, hatta felaket senaryoları üretmeye çalışsa da biz ilk günden beri söylediğimiz çerçevede adım adım, rasyonel politikalarla, güçlü, güven veren söylem ve duruşumuzla süreci çok ama çok güçlü bir şekilde yöneterek geride bıraktık.



Türkiye’nin kaynak sağlama sorunu yok. Biz bunu her yerde ifade ediyoruz. Geçen hafta Bali’de de söyledik. Türkiye’nin borç stoku ortada. Dünyanın en düşüklerinden biri. Hane halkı borç stoku ortada, dünyanın en düşüklerinden bir tanesi. Toplam Türkiye bilançosuna baktığımızda Türkiye’nin gayri safi milli hasılaya oranı yüzde 135’lerdeyken gelişmekte olan ülkeler yüzde 211’de. Dünya ortalaması 318’de. Türkiye’nin dolayısıyla o anlamda likidite ve ‘işte bu sorunu var’ yok. ‘Kaynak bulunamıyor’, ‘şu’, ‘bu’ … bu algıyı oluşturmaya çalışanlar, geçtiğimiz salı günü gerçekleştirdiğimiz tahvil ihracıyla gereken dersleri zannediyorum almışlardır.”

Hazine finansman programı çerçevesinde uluslararası sermaye piyasalarına yönelik düzenlenen 5 yıllık tahvil ihracına gelen başvurulara işaret eden Albayrak, “Ortaya koyduğumuz ihale, 2 milyar dolarlık bir ihraçla 6,2 milyar dolarlık bir taleple çok ama çok çok başarılı bir şekilde neticelendi. Küresel piyasalarda finansal sıkılaşmanın bu kadar sert yaşandığı, dalgalanmanın ve belirsizliğin bu kadar sert yaşandığı bir dönemde Türk tahvillerine gelen bu 3 katı aşkın talep ülkemizin attığı, ekonomi yönetimimizin attığı adımların, doğru politikaların başarısıdır.” ifadelerini kullandı.

Albayrak, ekonomi yönetiminin hayata geçirdiği eylemlerin yatırımcılar tarafından olumlu karşılandığını belirterek, Türkiye’nin sağlam ekonomik ve finansal göstergelerine duyulan güvenin teyit edildiğini söyledi.







- “Adımları aynı motivasyonla atmaya devam edeceğiz”







Bakan Berat Albayrak, TL’de sağlanan ciddi güçlenmenin Türk özel sektörünü sıkı bir şekilde motive ettiğini ifade ederek, “Kesinlikle gevşemeyeceğiz. Politikalarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye hükümetimiz olarak devam edeceğiz. Risk primlerimiz düşmeye, bu anlamdaki temellerin daha da sağlamlaşması için, zayıflıklarımızı güçlendirecek adımları aynı motivasyonla atmaya devam edeceğiz.” dedi.



Albayrak, Türkiye’nin yeni bir ekonomik başarı hikayesi yazmaya başladığını söyledi.



Çin’in Suriye konusunda küresel huzura hizmet edecek yapıcı bir tutum sergilemesi gerektiğine işaret eden Albayrak, Türkiye’nin son 7 yılda yaklaşık 4 milyon sığınmacıya kapılarını açtığını hatırlattı.



Dünya mazlumlarının teveccühünü kazanan Türkiye’nin muhataplarından samimiyetle iş birliği beklediğini aktaran Albayrak, küresel huzur için çözüm ve uyum konusunda koordinasyonun önemine işaret etti.





(Bitti)

