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2018 Bütçesi Resmi Gazete'de yayımlandı

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 751 milyar 299 milyon 665 bin lira, özel bütçeli idarelere 88 milyar 528 milyon 812...

2018 Bütçesi Resmi Gazete'de yayımlandı

ANKARA (AA) - 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 751 milyar 299 milyon 665 bin lira, özel bütçeli idarelere 88 milyar 528 milyon 812 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 4 milyar 673 milyon 105 bin lira ödenek verildi.
Öte yandan genel bütçenin gelirleri 684 milyar 402 milyon 835 bin lira, özel bütçeli idarelerin gelirleri 89 milyar 501 milyon 691 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri de 4 milyar 673 milyon 105 bin lira olarak tahmin edildi.
Resmi Gazete'nin diğer mükerrer sayısında da 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Resmi Gazete2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
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