2018'de ihracatta rekor kıracağız

İSTANBUL (AA) - ALİ ATAR - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "2018 yılında ihracatta OVP hedefi olan 169 milyar doları aşarak tüm zamanların rekorunu kıracağımıza inanıyoruz." dedi.

Büyükekşi, AA muhabirine 2017 yılına ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu yılı ihracat ve istikrar için "atılım yılı" olarak ilan ettiklerini, koyulan hedefleri aşmak için de bir yol haritası oluşturduklarını anımsattı.

Bu yıl hükümetten talep ettikleri desteklerin birçoğunun kabul gördüğünü bildiren Büyükekşi, "Verilen destekler, ihracatçılarımıza can suyu oldu. Aynı zamanda, dünya ekonomisindeki toparlanma da ihracatımıza misliyle yansıdı." dedi.

Büyükekşi, "2017 ihracatımız için Orta Vadeli Program'da (OVP) ilk konulan hedef 153,3 milyar dolardı. Biz 2017 yarıyıl değerlendirmemizde bu rakamı aşacağımızı söyledik. Çünkü ortaya koyduğumuz performans hem beklentilerin hem de dünya ticaretindeki artışın bile üzerindeydi. Tüm bu gelişmeler ışığında eylül ayında açıklanan 2018-2020 yıllarını kapsayan OVP'de yıl geneli ihracat hedefi 156,5 milyar dolara revize edildi. 67 bin ihracatçı adına, bu rakamı da aşacağımızı söyleyebiliriz. Çünkü yılın ilk 11 ayının 8’inde ihracatımızda çift haneli artışlar elde ettik. İhracatımız yüzde 10,4 artarak 143,3 milyar dolara ulaştı. Aralık ayında da ihracatımızın yüzde 10’un üzerinde artarak 14 milyar doları aşacağını bekliyoruz. Yani yıl genelinde toplam 157,3 milyar doların üzerinde ihracat rakamına ulaşarak 156,5 milyar dolarlık hedefi de geride bırakacağımıza eminiz. 2018 yılında ise ihracatta OVP hedefi olan 169 milyar doları aşarak tüm zamanların rekorunu kıracağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

İhracatın başarılı seyrinin, büyüme verilerine de yansıdığını vurgulayan Büyükekşi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,3’lük büyümenin 2,3 puanının, ikinci çeyrekteki yüzde 5,4’lük büyümenin ise 1,8 puanının net ihracattan geldiğini bildirdi.

Yılın 9 ayında yüzde 7,4’lük büyümenin 1,45 puanının yine net ihracattan geldiğini kaydeden Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Bu başarılı seyir, birçok uluslararası kuruluşu, ülkemizin büyümesi ile ilgili tahminlerini yukarı yönlü revize etmeye zorladı. Dünya Bankası 2017 yılı için büyüme tahminimizi önce yüzde 2,7’den yüzde 3,5’e, ardından yüzde 4’e yükseltti. IMF yüzde 2,5 olan tahminini iki kattan fazla artırarak yüzde 5,1’e çıkarırken, OECD ise tahminini yüzde 3,4’ten yüzde 6,1’e revize etti. Biz 2017 yıl genelinde yüzde 7’ye yakın bir büyüme oranıyla en çok büyüyen ülkeler arasında ön sıralarda yer alacağımıza, 2018 yılında da yüzde 5,5 seviyelerinde büyüme rakamı göreceğimize inanıyoruz."



- " İngiltere, Japonya ve Endonezya’da yeni TTM’ler açacağız"



Mehmet Büyükekşi, TİM olarak bu yıl 28 ülkeye ticaret heyeti organize ettiklerini, Afrika’dan Uzak Doğu’ya, Avrupa’dan Orta Doğu’ya kadar birçok ülkeye ihracatçıları götürdüklerini söyledi.

Gelecek yıl ise Şili’den Japonya’ya Senegal’den Ukrayna’ya en az 30 ülkeye ticaret heyeti organize etmeyi planladıklarını bildiren Büyükekşi, "İhracatçılarımıza ilgili pazar hakkında bilgi verdiğimiz 'ROTA' programlarımıza 2018 yılında da devam edeceğiz. Bu yıl ihracatçılarımıza 9 ülke hakkında bilgi verdik. 2018’de ise en az 10 ülkeyi daha detaylarıyla anlatacağız.

Yine 2017 yılı içerisinde Türkiye Ticaret Merkezleri Projesini hayata geçirdik. Bu çerçevede Tahran, New York, Chicago ve Dubai’de Türkiye Ticaret Merkezleri’ni açtık. 2018 yılında ise İngiltere, Japonya ve Endonezya’da yeni TTM’ler açacağız. ABD’deki TTM’lerimize biri Miami diğeri yine New York olmak üzere iki yeni TTM daha ekleyeceğiz. Rusya, Almanya, Katar gibi ülkeler ise TTM açmayı planladığımız ülkelerin başında yer alıyor." bilgilerini verdi.

Büyükekşi, TİM olarak 2017 yılında Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapmaya devam ettiklerini, şu an Türkiye genelinde faaliyet gösteren 692 Ar-Ge merkezinin 68’inin, 109 tasarım merkezinin 19’unun Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Danışmanlık hizmetleri sonucunda açıldığını ifade etti.

96 merkezin ise açılış aşamasında olduğunu bildiren Büyükekşi, 2018 yılında ise 500 Ar-Ge, 500 Tasarım Merkezi açma sözlerine daha da yaklaşacaklarını kaydetti.



- "2018 istihdamın artmaya devam ettiği bir yıl olacak"



TİM Başkanı Büyükekşi, Ekonomi Bakanlığı tarafından TİM iş birliğinde verilen e-ticaret sitelerine üyelik desteğinden bu yıl şimdiye kadar yaklaşık 8 bin ihracatçının yararlandığını belirterek, yıl sonu hedeflerinin 10 bin, 2018 hedeflerin ise 25 bin firmaya ulaşmak olduğunu bildirdi.

Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Sonuç itibarıyla, küresel ticaretin dünya ekonomisi üzerindeki önemini bilen TİM ailesi ve tüm birliklerimiz olarak bizler, ülkemizi dünya ticaretinde daha iyi yerlere getirmek adına var gücümüzle çalışıyor, ihracatçılarımızı uluslararası alanda temsil etmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Özetle 2017 yılı bizler için güzel geçti. İnanıyoruz ki 2018 yılı Türkiye için güçlü büyümenin devam ettiği, risklerin görece olarak daha aşağıya indiği, istihdamın artmaya devam ettiği bir yıl olacak. Güçlü büyüme momentumunu 2018 yılında da devam ettireceğiz."