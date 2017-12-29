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2018 esnaf ve sanatkarların "seçim yılı" olacak

ANKARA (AA) - En son 2014'te yapılan esnaf ve sanatkar meslek kuruluşlarının genel kurul ve seçimleri 2018 yılı içinde gerçekleştirilecek. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, en son 2014'te yapılan esnaf ve...

2018 esnaf ve sanatkarların

ANKARA (AA) - En son 2014'te yapılan esnaf ve sanatkar meslek kuruluşlarının genel kurul ve seçimleri 2018 yılı içinde gerçekleştirilecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, en son 2014'te yapılan esnaf ve sanatkar meslek kuruluşlarının olağan genel kurul ve seçimleri 2018 yılı içinde yapılacak.

Yaklaşık 1 milyon 670 bin esnaf ve sanatkarın kayıtlı olduğu 3 bin 25 oda, ocak, şubat ve mart aylarında önce hükümet komiseri veya bakanlık temsilcisi gözetiminde genel kurullarını, sonrasında da hakim gözetiminde başkan ve kurul üyelerini seçecek.

Oda genel kurulları tamamlandıktan sonra yeni seçilen oda yönetim kurulu üyelerinden oluşan 82 Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliklerinin seçimleri mayısta, 13 Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonlarının seçimleri ise haziranda gerçekleştirilecek.

Yeni seçilmiş olan birlik ve federasyon yönetim kurulu üyelerinden oluşan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun genel kurulu ve seçimleri ise eylülde yapılacak.

- ESBİS üzerinden takip edilebilecek

Bakanlık, söz konusu genel kurulların tüm süreçlerini Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi (ESBİS) üzerinden de takip edecek.

Üyesi olan tüm esnaf ve sanatkarlar ise e-devlet şifreleri ile ESBİS üzerinden üyesi olduğu odanın genel kurullarını takip edebilecek, seçime katılacaklar listesine, geçmiş dönem mali raporlara, yönetim ve denetim raporlarına ulaşarak inceleyebilecek.

Ayrıca Bakanlık web sayfasından da (http://esnaf.gtb.gov.tr) meslek kuruluşlarının seçim tarihleri yayımlanacak.

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Esnaf Ve Sanatkarlar Meslek KuruluşlarıGümrük Ve Ticaret BakanlığıSeçim
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