"2018 'fındık yeme yılı' olacak"

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Tüm Kuruyemiş Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı Hüsamettin Karaman, "Fiyatında artış değil, aksine düşüş yaşanan tek ürün fındık. 2018'in 'fındık yeme yılı' olacağını söyleyebiliriz." dedi.

Karaman AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörün 2017 yılını değerlendirerek, 2018 beklentilerini paylaştı. Eylül ayı ile başlayan 2017-2018 sezonunda sektör genelinde yüzde 25-30 civarında fiyat artışı olduğunu belirten Karaman, yılbaşı dönemine özel fiyat artışlarının ise söz konusu olmadığını söyledi.

Fiyatında artış değil, aksine düşüş yaşanan tek ürünün fındık olduğuna işaret eden Karaman, şu bilgileri verdi:

"2018 yılının fındık yeme yılı olacağını söyleyebiliriz. Tüketicilerimize nacizane tavsiyem dünya lideri de olduğumuz bu ürünü hem kuruyemiş olarak, hem sağlık için, hem de yemek ve tatlılarında bol bol tüketmeleri. Bundan 10 sene önce yüzde 5-10 arasında büyüme gözlemlediğimiz sektörümüzde son yıllarda maalesef böyle bir artıştan bahsetmemiz mümkün görünmüyor. 2017 yılında kuruyemiş sektörü iç pazarında TL bazında yüzde 7'lik bir büyüme gözlemledik ve bizim tahminimiz 9,6 milyar liralık iç pazar büyüklüğüne ulaştığımız yönünde. Ancak TL bazındaki büyüme reel büyüme anlamına gelmiyor. Bu sene TL'nin dolar bazında değer kaybettiği de göz önüne alındığında büyüme yerine yaklaşık yüzde 5'lik bir daralma gözlemlendiğini söyleyebiliriz."





- "Türk halkı günlük beslenmenin parçası olarak kuruyemiş tüketiyor"





Sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenmenin hem dünyada hem de ülkemizde giderek daha da önem verilen konular haline geldiğini aktaran Karaman, kuruyemiş ve kuru meyvelerin sağlıklı beslenme listelerinin başında geldiğini anlattı.

Hüsamettin Karaman, besin değerleri itibarıyla çok zengin olan kuruyemiş ve kuru meyvelerin artık yılın her döneminde tüketicilerin alışveriş listelerinin başında yer aldığına işaret ederek, Türk halkının artık eskiden olduğu gibi yalnızca bayram ya da yılbaşı gibi gibi günlerde değil günlük beslenmenin bir parçası olarak kuruyemiş tükettiğini söyledi.

Eskiye kıyasla az da olsa yılbaşı döneminde artan bir tüketimden bahsedilebileceğini belirten Karaman, sektörün 2018 beklentilerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Fındığın yanı sıra nohut, kabak çekirdeği, Antep fıstığı ve incirde 2018 rekoltelerinin yüksek olmasını umuyoruz, fiyatların böylece rahatlayacağını ve tüketicilerimizin gönül rahatlığıyla ve artan miktarlarda bu ürünlerimizi tüketmelerini bekliyoruz. Ayrıca 2018'e badem, ceviz ve kaju ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranları düşürülmüş olarak başlayacağımızı umuyoruz. Çabalarımız sonucunda 2018 yılı sektörümüzün kaçakçılıktan arındığı, tamamen resmiyete geçtiği yıl olarak tarihe geçecektir diye umuyoruz."





- "En fazla ihracat yapılan kalemler fındık, kuru kayısı, incir ve üzüm"





Türkiye'nin kuruyemiş ve kuru meyve sektöründe dünyadaki söz sahibi ülkeler arasında olduğuna dikkati çeken Karaman, en fazla ihracat yapılan kalemlerin fındık, kuru kayısı, incir ve üzüm olduğunu anlattı.

Karaman, "Yeni yıl tüm milletimize huzur, neşe ve mutluluk getirsin. Tüketicilerimizin sağlığa faydaları ve kutlamaların da vazgeçilmezi olmaları itibarıyla kuruyemiş ve kuru meyveleri evlerinden eksik etmemelerini diliyoruz. 2018-2019 sezonunun sektörümüz için çok daha güzel bir sezon olacağını bekliyoruz." diye konuştu.





- "Ay çekirdeği şampiyonluğu kimseye kaptırmıyor"





Papağan Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Kani Emekçi, Papağan Kuruyemiş verilerine göre, geçen yılbaşında tüm kuruyemiş çeşitleri içinde, ay çekirdeği tüketiminin yüzde 49,96'lık orana ulaştığını anımsatarak, "Bu yıl tüketimin yüzde 50'yi geçmesi bekleniyor." dedi.

Emekçi, yılbaşı döneminin, kuruyemişin en yoğun olarak tüketildiği dönem olarak öne çıktığını belirterek, şunları anlattı:

"Evde, televizyon başında, misafirlikte veya eğlence mekanlarında kuruyemiş çeşitleri mutlaka sofradaki yerini alıyor. Kuruyemiş çeşitleri arasında ise ay çekirdeği, şampiyonluğu kimseye kaptırmıyor. Geçen yıl, yani 2016'dan 2017 yılına geçişte 'klasik', 'mix' ya da 'kokteyl' olarak tanımlanan karışık çerez seçenekleri yükselişe geçmiş ve bir önceki yıla göre yüzde 100'lük artışla, daha fazla tüketilen bir kategori haline gelmişti.

Yine de karma seçenekler, ay çekirdeği tüketiminin yanına bile yaklaşamıyor. Geçen yılbaşında kuruyemiş tüketiminin yarısı ay çekirdeğinden oluştu. Bu yıla da çekirdek çitleyerek gireceğiz. Bu yıl da durumun benzer olacağını düşünüyorum. Ay çekirdeği, tüm yaş gruplarını ve tüm sosyo-ekonomik toplum gruplarını aynı keyifte buluşturuyor. 7'den 77'ye çıtlamayı seviyoruz."

Ay çekirdeği ve karışık kuruyemiş paketlerinden sonra üçüncü sırada tuzlu yer fıstığın yer aldığını bildiren Emekçi, yer fıstığını ise kuru kayısı, kuru erik, kuru üzüm gibi kuru meyvelerin takip ettiğini söyledi.

Emekçi, "Sonrasında sırasıyla fındık, Antep fıstığı, kabak çekirdeği, badem ve kaju en çok tercih edilen paketli ürünler olarak öne çıkıyor. Yılbaşında paketli patlamış mısır da artık sofraların olmazsa olmazı haline gelmeye başladı. Papağan Kuruyemiş'te patlamış mısır, ürün kategorileri içinde tuzlu fıstığın önüne geçerek, üçüncü sıraya yükseldi. Bu da Türk halkının paketli popcornu benimsediğini ve severek tükettiğini gösteriyor." diye konuştu.



























































































