"2018 ihracat hedefini aşacağız"

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 170 milyar dolar olarak belirlenen yıl sonu ihracat hedefinin üzerine çıkacaklarını bildirdi.

Gülle, AA muhabirine, son dönemde Türkiye ile ABD arasındaki siyasi gerilimin ticarete yansımadığını, ABD'ye yönelik ihracat rakamlarında geçmişe göre bir değişim görülmediğini belirtti.

Bundan sonra öngörülen pozitif ortamın ihracat verilerinin artışına imkan verebileceğine işaret eden Gülle, Türk ihracatçılarının farklı ülkelere yönelik ihracatının artması için çalışmalar yaptıklarını, bu kapsamda Avrupa ülkelerini de yakından takip ettiklerini söyledi.

Alternatif ihracat pazarları oluşturmak için de çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Gülle, "Türkiye ile Amerika arasındaki siyasi gerilimin eylül ayı sonuna kadar negatif bir yansıması olmadı. Eylül ayı itibarıyla Amerika'ya olan ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre aynıydı, bir düşüş yoktu. Demek ki ticaret, siyasetin geriliminde etkilenmeden yoluna devam etmiş. Bundan sonraki bu pozitif ortam bunu artıya çevirir. Bu süreç Türkiye’ye çok şey kazandırdı, artık Avrupa'yı daha çok yakından takip ediyoruz, daha çok yakınlaşıp, daha çok mal satmak istiyoruz. Başka ülkelere de daha fazla açılarak ihracat gerçekleştirmek istiyoruz. Bir pazara yoğunlaşmak iyi olmuyor, alternatif pazarlar oluşturmak gerekiyor." şeklide konuştu.

2018 yılı ihracat rakamlarının olumlu seyrettiğini ifade eden Gülle, ihracatın ithalatı karşılamada en yüksek oranın eylül ayında gerçekleştiğini, ekim ayında da benzer tablonun devam ettiğini kaydetti.

Gülle, şöyle devam etti:

"Sene başından bu tarafa ihracatımız hemen hemen her ay yükseliş gösterdi. Bir tek ağustos ayında takvim etkisi nedeniyle düşüş açıkladık. Onun dışındaki bütün aylarda artış yaşandı. Eylül ayında ihracatın ithalatı karşılamada en yüksek oranını gerçekleştirdiği bir ay yaptık. Ekim ayında da benzer tabloyla devam ediyoruz. İhracatçılarımız Türkiye'nin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Biliyoruzki şu an Türkiye'nin yaşamış olduğu sıkıntılı sürecin ve bundan sonrasının en önemli işi ihracat yapmak ve daha çok ihracatçıyı ülkeye kazandırmaktır. Yıl sonu ihracatında devletin koymuş olduğu hedef 170 milyar dolar seviyesinde. Geçen yılın eylül ayından bu yılın eylül ayı sonuna kadarki 12 ayda 165 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdik. Yıl sonunda 170 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştireceğiz ve biraz da üstüne çıkacağız."