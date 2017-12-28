"2018 üreticinin yılı olacak"

ANKARA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kırmızı et üretiminin artması için yeni destekler açıklayacaklarını belirterek, "Orta ve küçük ölçekli üreticilere büyük destek vereceğiz. ESK'nin karkas alım fiyatı 25 liraydı, 2018 yılı başından itibaren 25,5 liraya çıkarıyoruz." dedi.

Fakıbaba, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 81. yılı nedeniyle Bakanlıkta düzenlenen "Veteriner Hekim Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı"nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sudan'ın 4 dolara Türkiye'ye et satma önerisinin anımsatılması üzerine Fakıbaba, "İthalat filan yok ortada. Onu bizden, Türkiye'den ben veya başka birisi, Sayın Cumhurbaşkanımız söyledi mi, hayır. Sudanlı bakan böyle bir niyette olduğunu söylemiş. Ben de bilmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fakıbaba, Sudan ile 11-12 anlaşma imzalandığını ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bu ülkede arazi verildiğini ifade ederek, "TİGEM'e 12 bin 500 hektarlık alan verilmiş. Soya ve pamuğa yılda 3,5 milyar dolar ödüyoruz, ithalat olarak. Bu cari açığımızı oradaki ürünlerle kapatabilmiş olsak ne kadar güzel. Diyeceksiniz 'Dışarıda niye toprak arayışına giriyorsunuz.' ama ABD, Çin, Japonya, Suudi Arabistan orada, Afrika'nın önemli bir yeri. İhtiyacınız olan ürünleri orada yetiştirip buraya getirebilirsiniz. Burada ihtiyacınız kalmadığı zaman da diğer yerlere ihraç edersiniz." ifadesini kullandı.

Et ithalatının kendisini çok rahatsız ettiğini vurgulayan Fakıbaba, yeni destekler açıklayacaklarını, orta ve küçük ölçekli üreticilere büyük destek vereceklerini söyledi.

Fakıbaba, et ithal eden değil, ihraç eden ülke olmayı amaçladıklarını bildirerek, "Bana çok rahatsız edici geliyor. Geçici olarak ithalat yapılıyor. Şimdi sizin ete ihtiyacınız varsa bunu mecburen ithal etmek zorunda kalıyorsunuz. İnanarak söylüyorum. Benim üretici kardeşlerim kendileri üretecek, bize yetecek, artan kısmını da ihraç edeceğiz. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Sudan'da 4 dolarlık et gündeme gelmedi. Teklif de yok." değerlendirmesinde bulundu.

- Özel sektör de arazi alacak

Sudan'da müthiş tarım arazileri olduğunu, o ülkede üretilecek ürünlere ilişkin hazırlık yaptıklarını belirten Fakıbaba, özel sektöre verilecek alanla yaklaşık 8 milyon dönümlük arazi planlaması yapıldığına işaret etti. Fakıbaba, "İş adamlarımız için çok önemli. Belirli ürünleri üretecekler. İhtiyaç olanlar ülkeye gelir, ihtiyaç olmayanlar da Afrika pazarına, Suudi Arabistan'a, diğer ülkelere ihraç olur." dedi.

Yeni yılla birlikte 200 başa kadar erkek buzağı kesimlerinde 250 lira destek verileceğini aktaran Fakıbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aşılama, küpeleme ücretsiz oluyor. ESK'nin karkas alımı 25 liraydı, 2018 yılı başından itibaren 25,5 liraya çıkarıyoruz. 1 lira ayrıca destek veriyoruz. Daha sonra açıklanacak desteklerimiz olacak. Yerli üreticimiz hiç üzülmesin, bizler hep onların yanındayız. Bu toprak, bu ülkeye yeterli hayvanı üretecek kapasiteye sahiptir. 4 dolara et alıp getirip satma amacımız yok. Biz bir şey yaparken hesaplarını yapıyoruz, üreticimiz kaça mal ediyor, kar etmesi gereken miktar ne kadar, onu hesaplıyoruz. Belki yarın 26 lira diyeceğiz. Piyasayı regüle etmeye çalışıyoruz. 2018 yılı buzağı ölümlerinin azaldığı bir yıl olacak, üreticilerin yılı olacak."

Fakıbaba, Ulusal Süt Konseyi'nin çiğ süt fiyatlarına ilişkin olarak alacağı kararı da değerlendirerek, 1 lira 40 kuruşluk fiyatın 28 Şubat'a kadar geçerli olduğunu ifade etti. Amaçlarının regülasyon olduğunu bildiren Fakıbaba, "Sütün fiyatı belli, parite belli. Hem üreticinin hem sanayicinin yanındayız. 1 kilo süt, 1,3 kilogram yem eder. Üreticimizin harcaması dışında, taşıma ve soğuk zincir ücretleri hariç olmak üzere 1 kilo sütle 1,3 kilogram yem alması lazım. Böyle olduğu takdirde her türlü desteği veririz. Böyle olmazsa haksızlık olur. Haksızlığın da karşısındayız." dedi.