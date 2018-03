2018, yerli yazılım sektörünün altın yılı olacak

İSTANBUL (AA) - CPM Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son günlerde yerli yazılım sektörüyle ilgili açıklamaları sonrası Türk sanayisinin önde gelen firmalarının yerli yazılım konusunda hızlı davranmaya başladığını bildirdi.

Palamut, yaptığı yazılı açıklamada, yerli yazılım sektörünün dünya devlerine hizmet verebilecek konumda olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son günlerde yerli yazılım sektörüyle ilgili açıklamaları sonrası Türk sanayisinin önde gelen firmalarının yerli yazılım konusunda hızlı davranmaya başladığını belirtti.

İnovatif çözümleri ve yenilikçi tarzlarıyla birçok farklı sektörde deneyim sahibi olduklarını aktaran Palamut, "Biz yazılımları evinizin anahtarı olarak görüyor ve yıllardır 'evinizin anahtarı başkasında olmasın sizde olsun' diyoruz. Anahtarın başkasında olmasının hem şirketlere hem de Türkiye’ye nasıl bir zarar verebileceğini geçtiğimiz aylarda yaşadığımız dijital ambargo ile görmüş olduk. Devletimiz de artık bu konuda ciddi atılımlar yapmaya başladı. Memnuniyet verici bu atılımlar yerli yazılımcılar olarak bizi heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Palamut, Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerin yerli olmayan yazılımlar kullanmasının ülke açısından tehlike oluşturduğunu, yerli olmayan yazılım şirketlerine uygulanmayan vergiler yüzünden Türkiye'nin her yıl 1,2 milyar TL vergi kaybı yaşadığını kaydetti.

Bugün gelişen ve dünya üzerindeki önemli konularda söz sahibi haline gelen bir Türkiye olduğunu vurgulayan Palamut, her alanda güçlerini ispat edebilecek konumda olduklarını belirtti.

Yerli yazılımcılar olarak yabancı yazılım kullanan ve yerli yazılıma geçmek isteyen şirketlere var güçleriyle destek vermeye hazır olduklarını bildiren Palamut, şunları kaydetti:

"Geçiş sürecinde herhangi bir aksaklık yaşamamaları için her türlü teknik desteği kendilerine sağlayabilecek konumdayız. Karşılıklı güven ile altından kalkamayacağımız bir proje yok. Devletin yerli yazılımla ilgili söylemleri sonrasında talepler artmaya başladı. Yıllarca yerli olmayan yazılımlara milyarlarca TL aktarıldı. Bu destek yerli yazılıma verilmiş olsaydı, yabancı yazılımlar ile çok daha önce yarışabilir konumda olabilirdik. 2018 yılı, bu anlamda yerli yazılım sektörünün altın yılı olacak."