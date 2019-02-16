2018 yılı ihracat şampiyonları belli oldu

Elektrik ve Elektronik sektörlerinde faaliyet gösteren ihracat şampiyonlarının ödüllendirildiği 2018 TET İhracat Başarı Ödül Töreni, 15 Şubat Cuma günü Zorlu Center Raffles Hotel’de gerçekleşti. TİM Başkanı İsmail Gülle, TET Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Güven Uçkan ve sektör temsilcilerinin katıldığı törende Türkiye geneli elektrik ve elektronik sektöründe en çok ihracatı gerçekleştiren firmalar ödüllendirildi.



Elektrik - Elektronik Sektörünün 2018 İhracatı 11,5 Milyar Dolar



2018 yılında 11,5 milyar dolar olarak gerçekleşen Elektrik-Elektronik sektör ihracatı Türkiye ihracatının yüzde 7’sini oluşturuyor. Sektör, Türkiye’nin 2023 hedefine önemli katkı sağlıyor. Ödül töreninde sektör temsilcilerine teşekkürlerini sunan TET Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Güven Uçkan, “2018 yılında TET olarak sektörümüzün yurt dışı pazarlarda güçlü bir konuma gelmesi için birçok faaliyet gerçekleştirdik. Üyelerimiz ile birlikte ihracat hedeflerimize ulaşabilmek için elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz. 2018 yılında 168 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Sektörümüz 11.5 milyar dolar ile ilk 5 sektör içerisinde yer aldı. Her yıl olduğu gibi 10 milyon doların üzerinde ihracat yapan firmalarımızı onur listemizde sergiliyoruz Geçtiğimiz yıl 97 firma bu yıl 110’un üzerine çıktı.

Sektörümüzün özellikle uzak pazarlarda daha fazla ihracat yapabilmelerini sağlamak için 2018 yılında 8 olan ticaret heyeti sayımızı 2019 yılında 12’ye çıkardık. 2018 yılının ülkemiz adına globalde önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olmasını hedeflemiştik. Bu yılki ihracat rakamlarımızda geçen yıla oranla yaklaşık 836 milyon dolarlık bir artış kaydedildi. 2019’un tüm sektör paydaşları ve ülkemiz açısından verimli bir yıl olarak geçmesini diliyor, ödül alan sektör temsilcilerini can-ı gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.



Ödül töreninde konuşma yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle “Bugün bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Elektrik-Elektronik sektörü büyük önem taşıyan ihracat kalemlerinden biri. Son 50 yıllık dönemde dünyadaki en önemli teknolojik gelişmeler bu sektörde yaşandı. Türkiye’de de bu alanda ciddi adımlar atıldı, atılmaya da devam ediliyor. Ülkemiz bu yolda çok yol aldı. 2018 yılı ihracat rakamlarımıza göre ihracatımızın kilogram birim fiyatı 1.30 dolar seviyesinde. Elektrik-elektronik sektörü ise ihracatta 3.6 dolarlık kilogram birim fiyatı ile Türkiye ihracatının 3 katı seviyesinde. Sektörde 2018 yılında 100 doların üzerinde fiyatı olan 146 kalem ürün ihraç ettik. Bu ürünlerden 17 tanesi 1.000 doların üzerindeydi. Sektörde 2018 yılında 224 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. 143 ülkeye çamaşır makinesi, 140 ülkeye bulaşık makinesi, 80 ülkeye de kamera ihraç ettik. Bu değerli büyük başarıların mimarı olan elektrik-elektronik sektörünü kutluyorum. TİM olarak tüm sektörlerimizle 2019 yılında bir değişim yılı içerisindeyiz. Türkiye’nin geleceği ihracatta. Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olan elektrik-elektronik sektöründen daha fazla ihracat bekliyoruz” dedi.



Elektrik-Elektronik Sektörü İhracat Şampiyonu: Vestel



Türkiye Geneli Elektrik-Elektronik sektöründe 2018 yılında en çok ihracat yapan firma Vestel oldu. Sektörde en çok ihracat gerçekleştiren ikinci firma Arçelik olurken, üçüncülüğü BSH Ev Aletleri aldı. Sektörün alt kategorilerinden olan Beyaz Eşya sektöründe en çok ihracat yapan firmalar sırasıyla Arçelik, BSH Ev Aletleri ve Vestel oldu. Diğer bir alt kategori olan Elektronik sektöründe en çok ihracat yapan firmalar ise Vestel, Arçelik ve Electricfil Ünifil Otomotiv şeklinde sıralandı. Elektrik Üretim ve Dağıtım Ekipmanları kategorisinde en çok ihracat gerçekleştiren firma Siemens oldu. Aynı kategoride ABB Elektrik ikinci, Eltaş Elektrik ise üçüncülük ödülünü aldı. Kablo sektörünün ihracat şampiyonu Nexans Türkiye oldu. Kablo sektöründe en çok ihracata imza atan ikinci firma Atom Kablo, üçüncü firma ise Pamukkale Kablo oldu.