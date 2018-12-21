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"2018 yılında oyunseverlerin tercihi FIFA 19 oldu"

- n11.com'un verilerine göre, 2018 yılında da futboldan vazgeçmeyen oyunseverler en çok FIFA 19 oynadı

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İSTANBUL (AA) - n11.com'un verilerine göre, 2018 yılında da futboldan vazgeçmeyen oyunseverler en çok FIFA 19 oynadı.

n11.com'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yıl sonu satış verilerini inceleyen n11.com, Video Oyun & Konsol kategorisinde en çok satış yapılan ürünleri ve satışlardaki artış oranlarını açıkladı.

Verilere göre, Türkiye 2018 yılında da futbol keyfinden vazgeçmedi, listenin ilk 2 sıralamasını FIFA 2019 ve Red Dead Redemption 2 oluşturdu. Futbol severleri oyun başına toplayan PES 2019 listenin üçüncü sırasında yer alırken, onu God of War, Pubg, Call of Duty Black Ops 4, NBA 2K19, Spiderman, Battlefield 5 ve Assassin's Creed Odyssesy izledi.

n11.com'un 2018 yılı satış verilerine göre, oyun grubu ürünlerinin en çok hitap ettiği yaş grubu 25-35 arası erkekler oldu. Oyun grubunda erkekler kadınlara kıyasla 7 kat daha fazla oyun satın aldı.


- "En çok oyun satın alınan il İstanbul"


2018 yılında n11.com'da en çok oyun satın alınan il İstanbul oldu. Oyun satışlarında İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi büyük iller takip etti. En çok oyun satın alan iller sıralamasında ilk beş ili sırasıyla Kocaeli, Balıkesir, Muğla, Aydın, Tekirdağ ve Adana izledi. İstanbul'da oyun severlerin Kadıköy ilçesinde daha yoğun olduğu gözlemlenirken Ankara'da Çankaya, Bursa'da Osmangazi ve İzmir'de Konak ilçesi diğer ilçelere oranla daha fazla oyun satın aldı

2018 yılı boyunca yapılan satışlarda en çok kasım ayında oyun satıldı. n11.com'un Video Oyunları & Konsol kategorisinden elde ettiği yıl sonu verileri, kullanıcıların 2018 yılında en çok oyun konsolu aksesuarları satın aldığını gösterdi. Oyun kumandaları ve kulaklık gibi oyun konsolu aksesuarları yıl boyunca oyun severlerin en favori ürünleri oldu.

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