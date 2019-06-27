2018'de 4 milyar şişe maden suyu tükettik

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Türkiye'de geçen yıl tüketilen maden suyu miktarı yüzde 14 artışla 4 milyar şişeye yükselirken sade maden suyu dışında en çok limon aromalılar tercih edildi.

Türkiye Madensuyu Üreticileri Derneği (MASUDER) Genel Sekreteri Ercan Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl tüketilen maden suyu miktarının önceki yıla göre yüzde 14 artışla 3,5 milyar şişeden 4 milyar şişeye çıktığını, bu rakamın 775 milyon litreye denk geldiğini söyledi.

Maden suyunun en çok nüfus yoğunluğuna sahip Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde tüketildiğini dile getiren Yiğit, üretimin ise Bursa, Afyonkarahisar, Ankara ve Giresun'da yoğunlaştığını ifade etti.

Yiğit, geçen yıl Türkiye'de tüketilen maden suyu miktarının yarısının sade olduğunu kaydederek, son yıllarda meyveli tüketimin ağırlığının arttığını, yeni ürünlerin 7'den 70'e tüm tüketicilere hitap etmesi sayesinde tüketimin hızlı arttığını hatırlattı.

Özellikle küçük yaşlarda meyveli maden suyu tüketiminin arttığını aktaran Yiğit, "Türkiye'de günlük tüketilen maden suyu miktarı ortalama 11 milyon şişe. Halihazırda Türkiye'de yıllık tüketilen 4 milyar şişe maden suyunun yarısı sade iken diğer yarısı meyveli. En çok tüketilen meyveli maden sularında başı limonlu ve elmalı çekiyor. Ayrıca son yıllarda farklı ve karışık meyveli alternatifler de tüketicilere sunuluyor." değerlendirmesini yaptı.

Yiğit, Türkiye'de kişi başına düşen yıllık maden suyu tüketiminin 10 litre olduğunu belirterek, bu rakamın geçmiş dönemlere göre arttığını sözlerine ekledi.





- "Yaz ayları için ideal bir içecek"





Avşar Maden Suyu Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Demirel, maden suyunun içerdiği zengin minerallerin, tok tutma ve sindirime yardımcı olma özellikleriyle yaz ayları için ideal bir içecek olduğunu söyledi. Bu noktada maden suyu tüketiminin her yıl artış gösterdiğini dile getiren Demirel, sade maden suyunun toplam tüketim içerisinde başı çektiğini ancak son yıllarda meyve aromalı maden suyuna talebin arttığını bildirdi.Geçen yıl 100 milyon şişe maden suyu ürettiklerini ifade eden Demirel, Türkiye genelinde en çok tercih edilen meyveli maden suyu türlerinin ise mango ve ananas aromalı olduğunu söyledi.

Demirel, "Kendi ürünlerimizin bilgileri içeren şirket verilerimize göre sade maden suyunu en çok yüzde 88 ile Eskişehir tercih ediyor. Giresun ve Sivas ağırlıklı olarak mango ve ananas aromalı maden suyunu seviyor. Limon Plus'ı ise en çok Batman tercih ediyor." dedi. Maden suyunun sağlık için önemli olduğunu vurgulayan Demirel, "Hem sade maden suyunda hem de meyve aromalı maden suyunda her sene artan bir trend var. Bu hem bizim için hem de sektör için önemli bir gelişme." diye konuştu.