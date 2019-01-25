2018'de evcil hayvan ürünlerinde en çok kedi maması satıldı

İSTANBUL (AA) – E-ticaret platformu n11.com’un 2018 yılı alışveriş trendleri araştırmasına göre, evcil hayvan ürünlerinin satışında kedi maması birinci sırada yer alırken, onu sırasıyla köpek maması, kedi kumu ve kuş yemi satışları takip etti. En çok oyuncak alınan evcil hayvan ise kuş oldu.



Evcil hayvan ürünleri kategorisinde 2018 yılı alışveriş trendlerini inceleyen e-ticaret platformu n11.com’un araştırmasına göre yıl boyunca en çok satılan ürün kedi maması oldu. Kedi maması satışlarını sırasıyla köpek maması, kedi kumu, kuş yemi, köpek bakım ürünleri, kedi bakım ürünleri, balık yemi, kuş oyuncağı, köpek tasması, kedi oyuncağı satışı takip etti. Kedi maması kategorisi ürünlerinin satışında en çok artış yüzde 121 oranıyla kuru mamada gerçekleşti. Kuru mamadan sonra en çok sırasıyla konserve mama ve poşet ıslak mamalar satıldı.



Köpek sahiplerinin n11.com’dan en çok satın aldığı ürün kuru mama olurken, kuru köpek mamalarının satışı bir önceki yıla göre yüzde 105 artış gösterdi. Ayrıca, köpek sahiplerinin Kemik ve Burgu Çubuk alışverişleri de 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 93 artış gösterdi.





- Evler kedi kumları ile doldu





n11.com’un verilerine göre kedi ve köpek mamalarından sonra en çok kedi kumu satın alındı. Kedi sahiplerinin olmazsa olmaz ihtiyaçları arasında yer alan kedi kumu satışlarında 2017 yılına kıyasla 2018 yılında yüzde 118’lik bir artış gözlemlendi. Kedi sahipleri 2018 yılında evlerini n11.com’da satışa sunulan farklı marka kedi kumları ile doldurdu.

Evcil hayvanlarına evde keyifli vakit geçirmeleri için tercih edilen evcil hayvan oyuncaklarına da ilgi arttı. n11.com’un 2018 yılı verilerine göre en çok kuş sahipleri oyuncak aldı. Oyuncak satışlarında kuşları sırasıyla kedi, köpek ve kemirgenler takip etti.

Köpeklerini kış aylarında soğuk havalarda korumak ya da özel günlere uygun giydirmek isteyenlerin tercihi de n11.com’da satışa sunulan köpek elbiseleri oldu. Köpek giyim ürünlerinden en çok artış yüzde 130 oranla köpek elbiselerinde olurken onu sırasıyla yağmurluk (yüzde 120’lik artış) ve Bot & Ayakkabı (yüzde 107’lik artış) takip etti.







