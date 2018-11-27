"2018'de gayrimenkul satışımız 2,5 milyon adedi bulacak"

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, her şeye rağmen Türkiye'de gayrimenkul piyasasının çok güçlü olduğunu ve 10 ayda 2 milyon 87 bin 935 tapunun el değiştirdiğini belirterek, "10 ayda ulaştığımız rakamlar gösteriyor ki yıl sonunda Türkiye genelinde satılan gayrimenkul adedi 2,5 milyona rahatlıkla ulaşacak." dedi.

Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de konut satışlarının tüm sıkıntılara rağmen devam ettiğini, 10 aylık sürede yaklaşık 1 milyon 150 bin adede yakın konut satıldığını söyledi.

Konut piyasasının sürekli olumsuz konu ve haberlerle gündeme geldiğini ifade eden Taş, ne olursa olsun her yıl evlenenler, boşananlar ve gurbetçiler tarafından yüz binlerce konutun talep edildiğini ve her yıl minimum 800 bin konutun satılması gerektiğini kaydetti.

Taş, Türkiye'nin son 5 yılda her türlü olumsuzluğu yaşadığını ancak terör, darbe ve ekonomik sıkıntılara rağmen gayrimenkul talebinin hiç hız kesmediğini, iki seçimin yaşandığı 2015'te bile gerileme yaşanmadığını anlattı.

Son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve yüksek faize rağmen 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre çok düşük bir gerilemeyle yaklaşık 1 milyon 150 bin konut satıldığını bildiren Taş, şöyle devam etti:

"Her şeye rağmen Türkiye'de gayrimenkul piyasası çok güçlü. Yılın 10 ayında 2 milyon 87 bin 935 tapu el değiştirdi. 10 ayda ulaştığımız rakamlar gösteriyor ki yıl sonunda Türkiye genelinde satılan gayrimenkul adedi 2,5 milyona rahatlıkla ulaşacak. Türkiye, gayrimenkul piyasasındaki gücünü ve dinamizmini sürdürecek. Türkiye'de son dönemde yılda ortalama 2,5 milyon gayrimenkul satılıyor, yani 2,5 milyon tapu el değiştiriyor. Bunun 1,4 milyonu konut, 400 bin civarı ticari gayrimenkul, kalan 600-700 bin adetlik kısmı da arsa ve tarla. 2,5 milyon tapu değişiminin oluşturduğu ticari hacim 110 milyar dolar. "





- "Doğru fiyatla çıkılan konutlar satılıyor"





Gökhan Taş, gayrimenkul satışlarıyla ilgili bazı yanlış algıların olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle İstanbul'da metrekaresi 4 bin lira ve altı olan konutlara talep hala çok yüksek ve satışlar iyi durumda. Metrekaresi 4 ila 8 bin lira arasında olanlarda doğru lokasyon, doğru proje ve doğru fiyat olması halinde halen satışlar sürüyor. Metrekaresi 8 bin lira üzerinde olan konutlarda ise talebin çok üzerinde arz var. İşte bu gruptaki konutları reklamlarla televizyonda, dijitalde, gazetede, dergide hep görüyoruz. Bu nedenle insanların aklında, 'Bak adamlar bitirmiş, satamıyor' algısı oluşuyor. Halbuki doğru fiyatla çıkılan konutlar satılıyor."

Taş, şu anda ikinci el konut satışlarında yükseliş olduğunu, bu durumun da fiyat avantajından kaynaklandığını vurguladı.





- "İnşaat maliyetleri arttı ancak arsa payı düştü"





Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Taş, konut maliyetinde son bir yılda yüzde 40 artış yaşandığını ancak konut fiyatlarında 2019 sonuna kadar ciddi yükseliş beklemediklerini kaydetti.

Son dönemde artan maliyetlere karşın müteahhitlerin fiyat artıramadığını belirten Taş, "Çünkü hızlı satış için uygun fiyatlı konut üretmesi lazım. İstanbul'da arsa payları aşırı yükselmişti. Ortalama yüzde 55-60'ları bulan, hatta Bağdat Caddesi gibi yerlerde yüzde 80'e ulaşan arsa maliyetleri vardı. Şimdi bu arsa maliyetleri düşüyor." şeklinde konuştu.

Arsa maliyetinde ortalama yüzde 60 olan payların yüzde 50'nin altına gerilediğini ve maliyette yüzde 40'a ulaşan düşüşler yaşandığını ifade eden Taş, konutta sirkülasyonun sürdüğünü, hızlı satış için doğru fiyat ve lokasyonun önemli olduğunu vurguladı.





- "Yabancılara satılan konut adedi kısa sürede 80 bini bulabilir"





Gökhan Taş, döviz kurunun ağustosta çok hızlı bir şekilde artması sonrası insanların yatırımlarını buraya veya faize yönlendirdiğini, o dönemde gayrimenkulde yavaşlama olduğunu söyledi.

Son 1-1,5 ayda dolar/TL paritesinin 5,50 TL'nin altına inmesi ve kurdaki oynaklığın azalması sonrası alıcıların kendilerini ciddi şekilde aramaya başladığını ifade eden Taş, "Doların düşmesiyle konutta hareket başladı. İnsanlar, 'Dolar daha da düşmeden biz cebimizdeki dövizi bozdurup konut alalım' diyor. Bunun etkisini ekim rakamlarında gördük, kasım satışları açıklandığında da göreceğiz." dedi.

Taş, Türkiye gayrimenkul pazarının yabancılar için çok avantajlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 250 bin dolarlık gayrimenkul alana vatandaşlık hakkı verildiğini iyi anlatırsak, AB ve ABD ile olan ilişkilerin minimum bu düzeyde seyretmesi, ülkemizin herhangi bir alanda çok büyük olumsuzluk yaşamaması durumunda yabancıya satış rakamı katlanır. Bizim hitap ettiğimiz komşu ve yakın ülkelerimizin oluşturduğu pazar 120 milyon. Geçen yıl 22 binin üzerinde olan konut satışı, bu yılın 10 ayında 30 bini geçmiş. Bu dediklerimizin olması halinde yabancılara satılan konut adedi kısa sürede 80 bini bulabilir."